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الرياضة رياضة سعودية

من أجل النزاهة... «التحكيم السعودي» ينشئ غرفة لمنازعات انتخابات اتحاد الكرة

المركز قال إن القرار يأتي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية (الشرق الأوسط)
المركز قال إن القرار يأتي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية (الشرق الأوسط)
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من أجل النزاهة... «التحكيم السعودي» ينشئ غرفة لمنازعات انتخابات اتحاد الكرة

المركز قال إن القرار يأتي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية (الشرق الأوسط)
المركز قال إن القرار يأتي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية (الشرق الأوسط)

أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي عدة قرارات، تمثلت في إنشاء غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال فترة الطعون والتظلمات بشأن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات، إلى جانب اعتماد قواعد الغرفة الإجرائية، ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، وتعيين رئيس لها.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المركز محمد باصّم، أن إنشاء غرفة التحكيم المختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد قواعدها الإجرائية، يأتيان في إطار جهود المركز لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية، من خلال توفير مسار تحكيمي متخصص يتلاءم مع طبيعة المنازعات الانتخابية ومتطلباتها الزمنية، ويسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يعزز سلامة العملية الانتخابية، ويدعم استقرار القطاع الرياضي.

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