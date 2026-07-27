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تاديتش يعود للدوري الهولندي من بوابة نيمخين

النجم الصربي دوسان تاديتش (رويترز)
النجم الصربي دوسان تاديتش (رويترز)
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تاديتش يعود للدوري الهولندي من بوابة نيمخين

النجم الصربي دوسان تاديتش (رويترز)
النجم الصربي دوسان تاديتش (رويترز)

عاد النجم الصربي دوسان تاديتش، لاعب أياكس السابق، إلى الدوري الهولندي من بوابة فريق إن إيه سي نيمخين، والذي سيخوض أولى مبارياته بتصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

وقال نيمخين إن تاديتش (37 عاماً) والذي كان قائداً للمنتخب الصربي في كأس العالم 2022، وقّع على عقد لمدة عامين.

وحصل نيمخين على المركز الثالث في الدوري الهولندي الموسم الماضي، وهو ما شكّل مفاجأة كبيرة، وتمثل تلك المشاركة الأولى في البطولات الأوروبية للفريق منذ عام 2009، وسيواجه أولمبياكوس اليوناني في الدور الثالث من تصفيات دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب في اليونان، الأسبوع المقبل.

وكان تاديتش من نجوم أياكس حينما وصل الفريق إلى قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019، وأطاح بكل من يوفنتوس الإيطالي وحامل اللقب ريال مدريد خلال مشواره في البطولة، وسجل هدفاً، وصنع هدفين في الفوز الكبير لأياكس على الريال في ملعبه بنتيجة 4 - 1 في دور الستة عشر.

وبات نيميخن النادي الهولندي الرابع الذي يلعب له تاديتش بعدما سبق له ارتداء ألوان خرونينغن وتفينتي أنشخيده قبل أن يلعب 4 أعوام في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون، وبات الآن لاعباً حراً بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي بعد موسم واحد فقط.

كما اعتزل تاديتش دولياً بعد كأس أمم أوروبا 2024، وكان قد شارك في 111 مباراة دولية.

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