روما يضم سانتياغو كاسترو مهاجم بولونيا

اقترب نادي روما من التعاقد مع سانتياغو كاسترو مهاجم بولونيا خلال الصيف الحالي، لتعزيز كتيبة مدرب الفريق، جيان بييرو غاسبيريني.

وكشف الصحافي جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات في إيطاليا، عن أن روما وبولونيا اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 في المائة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

اتفق الناديان أيضاً على إعارة أرتيم دوفبيك مهاجم روما إلى بولونيا، مع وضع بند يسمح بشرائه نهائياً، ولكن ستكون صفقة منفصلة وليست تبادلية تتضمن مبالغ مالية.

وأوضح دي مارزيو أن رغبة كاسترو في الرحيل عن بولونيا وإيجاد روما حلاً مؤقتاً بإعارة دوفبيك أسهما في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.

وأشار إلى أن الصفقة مرضية للناديين، حيث حصل بولونيا على مبلغ جيد يعوّض استثماره في ضم كاسترو من فيليز سارسفيلد مقابل 13.2 مليون يورو في يناير (كانون الثاني) 2024.

كما عزّز روما صفوفه بمهاجم جيد هذا الصيف، بعدما تعثرت محاولات في التعاقد مع خيارات أخرى مثل ماسون غرينوود، وكريسينسيو سومرفيل، ونيكولو تريسولدي.