مباراة افتتاح المونديال تنطلق بنظام جديد لتأدية النشيد الوطني

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا تطبيق آلية جديدة لأداء النشيد الوطني، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وفي النسخ السابقة، كان أداء النشيد الوطني يقتصر على اللاعبين الأساسيين فقط، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتمد نظاماً جديداً في النسخة الحالية.

وبموجب التعديل، اصطف جميع أفراد بعثة المنتخبين، بمن فيهم اللاعبون الـ26 والمدرب، في وسط الملعب وجهاً لوجه، قبل أداء النشيد الوطني لكل منتخب بحضور كامل أفراد الفريقين.

كما أعادت المباراة الافتتاحية إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في افتتاح مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، عندما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل 1 - 1.