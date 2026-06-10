عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:42 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مدرب سويسرا متفائل بقدرة فريقه على المضي قدماً في كأس العالم 2026

مراد ياكين (إ.ب.أ)
مراد ياكين (إ.ب.أ)
  • برن : «الشرق الأوسط»
TT
  • برن : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب سويسرا متفائل بقدرة فريقه على المضي قدماً في كأس العالم 2026

مراد ياكين (إ.ب.أ)
مراد ياكين (إ.ب.أ)

تحدث مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا لكرة القدم، عن الاستمرارية اللافتة لفريقه على الساحة الدولية، ونقاط قوته، وحظوظه في بطولة كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويوجد منتخب سويسرا في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لكأس العالم برفقة منتخبات قطر وكندا والبوسنة والهرسك.

وأعرب ياكين عن قناعته الكبيرة بأن هذه المجموعة من اللاعبين تملك المقومات اللازمة للذهاب بعيداً في كأس العالم 2026 بالنسبة للمنتخب السويسري، الذي يشارك للمرة السادسة على التوالي في المونديال.

وقال ياكين (51 عاماً) في مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «نحن فريق متماسك للغاية، ونلعب معاً منذ فترة طويلة. لدينا الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يمثلون أندية كبيرة ويدركون حجم المسؤولية».

أضاف المدرب السويسري: «من الرائع بطبيعة الحال أن نكون هنا. نحن مجموعة متقاربة ونستمتع بلعب كرة القدم. استحققنا مكاننا في كأس العالم بفضل ما قدمناه في كل مرحلة وكل مباراة».

ولم تغب سويسرا عن أي نسخة من كأس العالم منذ عام 2002، وبنت لنفسها سمعة الفريق القادر على إزعاج المنتخبات المرشحة، وكاد رجال ياكين أن يحققوا مفاجأة مدوية في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، بعدما فرضوا معركة شرسة على إنجلترا في دور الثمانية، قبل الخسارة المؤلمة 3 - 5 بركلات الترجيح.

واستذكر ياكين تلك المباراة قائلاً بثقة: «نعم، وصلنا بعيداً في ألمانيا. لم نكتف بمجاراة إنجلترا القوية، بل كنا الفريق الأفضل في الواقع. لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا في النهاية، للأسف».

ورغم هذا، عزز ذلك المشوار قناعة السويسريين بقدرتهم على منافسة أقوى المنتخبات. فالقائمة الحالية تجمع بين الخبرة والقيادة والجودة، مع وجود عدد من الركائز الأساسية التي تنشط في أقوى الدوريات الأوروبية.

ويشكل لاعبون مثل مانويل أكانجي وجريجور كوبل والقائد جرانيت تشاكا العمود الفقري للفريق داخل الملعب وخارجه.

وأوضح ياكين: «من الرائع لأي مدرب أن يمتلك لاعبين بهذه النوعية، سواء من ناحية الشخصية أو العقلية أو الخبرة. كما أنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة ويؤدون أدواراً محورية مع أنديتهم».

أشار مدرب منتخب سويسرا: «يمكن ملاحظة الفارق في الجودة والشدة ومعايير التدريب التي يجلبونها. إنهم يجعلون زملاءهم أفضل وأقوى، ويقدمون نموذجاً يحتذى به للشباب يوماً بعد يوم».

واختتم ياكين تصريحاته قائلاً: «من وجهة نظري، الفريق العظيم هو ذلك الذي يضع فيه الجميع مصلحة المجموعة فوق كل اعتبار، ويقدمون الالتزام المطلوب إلى جانب الحماس والاستمتاع بما يفعلونه. هذا أمر مهم جداً بالنسبة لي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

باير ليفركوزن يتعاقد مع آيشهورن نجم هيرتا برلين الواعد

رياضة عالمية كينيت آيشهورن (باير ليفركوزن)

باير ليفركوزن يتعاقد مع آيشهورن نجم هيرتا برلين الواعد

تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني، يوم الأربعاء، مع لاعب الوسط الواعد كينيت آيشهورن البالغ من العمر 16 عاماً قادماً من هيرتا برلين أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)
رياضة عالمية

«فيفبرو» تعلن تمثيل اللاعبين في مجلس «فيفا»

أشادت النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، الأربعاء، بأن صوت اللاعبين سيُسمع من الآن فصاعداً خلال اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي (فيفا).

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية الرسم يعود إلى معركة فيرتيير عام 1803 التي ضمنت استقلال هايتي (رويترز)
رياضة عالمية

مونديال 2026: إجبار هايتي على تغيير قميصها بسبب صور حربية

اضطر منتخب هايتي إلى تغيير تصميم قميصه قبل أيام فقط من مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد اسكوتلندا.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية ديدييه ديشان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ديشان: آمل في إنهاء مسيرتي بخوض النهائي الثالث على التوالي بكأس العالم

يستعد ديدييه ديشان المدير الفني لفرنسا (الديوك) لإنهاء مسيرته في قيادة المنتخب، في الولايات المتحدة، ويأمل أن تكون محطته الأخيرة نيويورك ليخوض نهائي كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
رياضة عالمية

إنفانتينو يصف قضية الحكم الصومالي بأنها «مؤسفة»

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، عشية انطلاق كأس العالم الأربعاء، إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم «لا تتحكم في كل شيء».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الرياضة رياضة عالمية

باير ليفركوزن يتعاقد مع آيشهورن نجم هيرتا برلين الواعد

كينيت آيشهورن (باير ليفركوزن)
كينيت آيشهورن (باير ليفركوزن)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

باير ليفركوزن يتعاقد مع آيشهورن نجم هيرتا برلين الواعد

كينيت آيشهورن (باير ليفركوزن)
كينيت آيشهورن (باير ليفركوزن)

تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني، يوم الأربعاء، مع لاعب الوسط الواعد كينيت آيشهورن البالغ من العمر 16 عاماً قادماً من هيرتا برلين أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

وذكرت تقارير أن ليفركوزن استغل بنداً في عقد اللاعب مع هيرتا برلين ليضمه مقابل 10 ملايين يورو (5.‏11 مليون دولار أميركي)، كما كشفت وسائل إعلام ألمانية أن اللاعب الواعد سيحصل على مكافأة توقيع قريبة من قيمة الصفقة.

من جانبه، قال سيمون رولفس المدير الرياضي لباير ليفركوزن ضمن بيان رسمي لناديه: «سعداء بالنجاح في إقناع آيشهورن بسياستنا، لقد بدأنا التواصل معه منذ عام، ونشأت بيننا علاقة قوية طوال هذه الفترة».

وأشارت تقارير إلى أن نادي لايبزيغ كان يسعى أيضاً لضم اللاعب الشاب، لكن حظوظ ليفركوزن زادت في الفوز بالصفقة بعد تعيين كارليس مارتينيز مدرباً للفريق الأسبوع الماضي.

ولد آيشهورن في يوليو (تموز) 2009 في بيرناو شمال برلين، وتألق خلال مشاركته في الموسم الماضي خلال 17 مباراة مع فريقه السابق في دوري الدرجة الثانية الألماني ومباراتين في كأس ألمانيا الموسم، سجل خلالها هدفين.

وتعطلت مشاركة اللاعب الشاب في مباريات أكثر بسبب إصابة في الكاحل وإيقافه مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء، وأصبح أصغر لاعب محترف في تاريخ هيرتا برلين عندما شارك لأول مرة في أغسطس (آب).

وانضم آيشهورن إلى أكاديمية هيرتا برلين للشباب عام 2017، وأعلن ليفركوزن أنه وقع عقداً طويل الأجل معه، مشيراً إلى أن «كينيت» سيرتدي القميص رقم 18.

ويبقى آيشهورن ثاني موهبة واعدة تنضم إلى ليفركوزن من هيرتا برلين في غضون عامين، بعد انضمام الجزائري إبراهيم مازا في 2025.

وأحرز مازا (20 عاماً) في أول مواسمه بقميص ليفركوزن 3 أهداف في 28 مباراة ببطولة الدوري، وتألق مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فيفبرو» تعلن تمثيل اللاعبين في مجلس «فيفا»

النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)
النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفبرو» تعلن تمثيل اللاعبين في مجلس «فيفا»

النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)
النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)

أشادت النقابة العالمية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، الأربعاء، بأن صوت اللاعبين سيُسمع من الآن فصاعداً خلال اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في كرة القدم العالمية.

وأوضحت «فيفبرو» في بيان أعلنت فيه توقيع بروتوكول اتفاق جديد مع «فيفا»: «سيكون صوت اللاعبين ممثلاً خلال اجتماعات مجلس (فيفا) بفضل صفة مراقب مقرونة بحق إبداء الرأي عندما تُناقش المسائل المتعلقة باللاعبين».

وأضافت أن هذا الاتفاق سيُشركها في «جميع الإصلاحات المهمة المتعلقة برفاهية اللاعبين».

وستعمل «فيفبرو» تحديداً مع «فيفا» على موضوعي الروزنامة الدولية ونظام الانتقالات، وهما ملفان يشهدان توتراً متكرراً بين الجانبين.

كما ينص الاتفاق على إنهاء الإجراءات القضائية التي أطلقتها «فيفبرو» أو فروعها القارية ونقاباتها الأعضاء (ومنها الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا) ضد «فيفا».

وكانت «فيفبرو» قد تقدمت بشكوى ضد «فيفا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أمام المفوضية الأوروبية بشأن الروزنامة، منتقدة الإيقاع المتزايد الذي يُفرض على اللاعبين المحترفين.

مواضيع
الرياضة كرة القدم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: إجبار هايتي على تغيير قميصها بسبب صور حربية

الرسم يعود إلى معركة فيرتيير عام 1803 التي ضمنت استقلال هايتي (رويترز)
الرسم يعود إلى معركة فيرتيير عام 1803 التي ضمنت استقلال هايتي (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: إجبار هايتي على تغيير قميصها بسبب صور حربية

الرسم يعود إلى معركة فيرتيير عام 1803 التي ضمنت استقلال هايتي (رويترز)
الرسم يعود إلى معركة فيرتيير عام 1803 التي ضمنت استقلال هايتي (رويترز)

اضطر منتخب هايتي إلى تغيير تصميم قميصه قبل أيام فقط من مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد اسكوتلندا، بعدما حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجود تصوير لمشهد حربي على القمصان.

وكان رسم لمعركة فيرتيير عام 1803، التي ضمنت استقلال هايتي، إلى جانب العلم الهايتي، مدمجاً على القمصان التي ارتداها اللاعبون في مباراتين وديتين تحضيريتين في فلوريدا.

وقالت شركة «سايتا» الكولومبية المصنّعة، الأربعاء، إنها عدّلت القميص ليتماشى مع لوائح «فيفا».

وأضافت «سايتا» في بيان نشرته عبر «إنستغرام»: «كان التصميم النهائي الذي قدمته (سايتا) بمثابة تكريم للرجال والنساء الذين يساهمون يومياً في مستقبل هايتي، ولم يكن مقصوداً به أن يكون بياناً سياسياً».

وتابعت: «خلال عملية المراجعة، خلص (فيفا) إلى أن بعض العناصر البصرية يمكن أن تفسَّر بشكل مختلف بموجب لوائحه الخاصة بالتجهيزات، وطلب في نهاية المطاف إدخال تعديلات على التصميم».

وأضافت: «ورغم أن هذا التفسير اختلف عن نوايانا، فإن (سايتا) احترمت الإجراءات ونفّذت المتطلبات النهائية التي أبلغ بها (فيفا)».

وتبدأ هايتي أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 52 عاماً بمواجهة اسكوتلندا في بوسطن يوم السبت.

ويواجه منتخب منطقة الكاريبي، المصنف في المركز 83 عالمياً، بعد ذلك عملاقي المجموعة الثالثة، البرازيل المتوجة باللقب خمس مرات وهو رقم قياسي، والمغرب بطل أفريقيا.

وتُعدّ عملية تأهل هايتي واحدة من أكثر قصص البطولة إلهاماً.

فرغم حالة الفوضى الداخلية، إذ تكافح هذه الدولة الفقيرة مع عنف العصابات الذي حال دون خوضها مباريات تصفيات على أرضها، نجحت في بلوغ ثاني نهائيات لكأس العالم في تاريخها.

وقال لاعب الوسط النجم جان-ريكنر بيلغارد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعلم أن الناس قد تكون لديهم صورة سيئة عن بلدنا، وأنه يواجه الكثير من المشاكل، لكن هذا الأمر سيفيد البلاد والشعب وعائلتي كثيراً».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا