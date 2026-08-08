مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إثبات رواتب الخلود» و«الإنجليزية» أطاحا بحاتم خيمي وخالد الغامدي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي استندت إليها لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم في استبعاد عدد من القوائم المرشحة لانتخابات مجلس الإدارة، وفي مقدمتها قائمة حاتم خيمي.

وأكدت المصادر أن اللجنة طلبت من حاتم خيمي المرشح لرئاسة الاتحاد تقديم ما يثبت بصورة رسمية خبرته العملية في نادي الخلود خلال الفترة المحددة في ملف ترشحه بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك مسيرات الرواتب وإثبات رسمي من النادي، وهي المستندات التي لم يوفرها خيمي للجنة.

حاتم خيمي (نادي الوحدة)

وبحسب المصادر، جاء طلب اللجنة للتحقق من استيفاء خيمي شرط الخبرة الوارد في المادة الـ33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص في الفقرة «2 - د» على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرة رياضية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، مارس خلالها مهمات وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً أو دولياً، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية.

وأكدت المصادر أن لجنة الانتخابات خاطبت نادي الخلود، كما أجرت مكاتبات مع قائمة حاتم خيمي، للتحقق من طبيعة عمله في النادي والعقود المتعلقة بالفترة بين عامي 2023 و2025، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت مستندات مالية ورسمية، من بينها مسيرات الرواتب، لإثبات العلاقة الوظيفية والفترة التي عمل خلالها في النادي، إلا أن المتطلبات التي طلبتها اللجنة لم تُستكمل بالشكل الذي يثبت استيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في النظام الأساسي.

وفي الجانب المتعلق بشرط اللغة الإنجليزية، أفادت المصادر بأن التقرير الصادر عن الشركة البريطانية التي أشرفت على المقابلة الشخصية لخيمي جاء «متواضعاً جداً»، ولم يرتقِ إلى المستوى المأمول وفق التقييم الذي رفعته الشركة إلى لجنة الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن الشركة البريطانية التي تولت تقييم مستوى المرشحين في اللغة الإنجليزية جهة معتمدة لدى جهات حكومية وشركات في القطاع الخاص لإجراء مقابلات واختبارات اللغة، وأن مهمة تقييم المرشحين أُسندت إليها بصورة مستقلة، فيما اعتمدت لجنة الانتخابات على نتائج التقييم ضمن عملية فحص مدى استيفاء شروط الترشح.

وكشفت المصادر عن أن المقابلات الشخصية للمرشحين جرى تسجيلها كاملة بالصوت والصورة، بما يحفظ تفاصيل عملية التقييم ونتائجها، مؤكدة أنه في حال انتقال الاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، فإن جميع المستندات والأدلة المتعلقة بعملية الفحص ستكون متاحة، بما فيها تسجيلات المقابلات وتقارير الشركة البريطانية، إلى جانب المكاتبات التي جرت مع نادي الخلود وقائمة خيمي بشأن عقود العمل وإثبات الخبرة خلال الفترة المشار إليها.

خالد الغامدي (النادي الأهلي)

وفي ملف آخر، أكدت المصادر أن تقرير الشركة البريطانية بشأن خالد الغامدي، المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أظهر عدم اجتيازه المقابلة الشخصية الخاصة باللغة الإنجليزية، وأن النتيجة التي حصل عليها «لم تكن جيدة على الإطلاق»، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوزه شرط إتقان اللغة الإنجليزية، وهو أحد الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد.

وبحسب المادة الـ33 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، يشترط في رئيس مجلس الإدارة امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، يكون قد مارس خلالها مهمات وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً أو دولياً، إلى جانب إتقانه اللغة الإنجليزية. كما تنص المادة على أن يكون الرئيس ونوابه سعوديي الجنسية ومقيمين في المملكة، وأن يكون لديهم مؤهل جامعي وخبرة في مجال كرة القدم.

صورة ضوئية للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لعام 2018

وتظهر مراجعة أرشيف «الشرق الأوسط» أن شرطَي الخبرة العملية لمدة سنتين خلال آخر خمس سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية ليسا مستحدثين في الانتخابات الحالية؛ إذ رصدت الصحيفة وجودهما ضمن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم في نسختي عامي 2016 و2018، كما سبق أن استُبعد أحد المرشحين في انتخابات سابقة خلال تلك الفترة بسبب عدم اجتيازه شرط إتقان اللغة الإنجليزية.

ومرت هذه الاشتراطات خلال فترات تعاقب فيها عدد من الأمناء العامين على الاتحاد، من بينهم أحمد الخميس، وعادل البطي، ولؤي السبيعي، فضلاً عن مئات من ممثلي الأندية الذين شاركوا في الجمعيات العمومية واطلعوا على النظام الأساسي ولوائحه خلال تلك المرحلة، وكذلك الرؤساء أمثال عادل عزت وقصي الفواز، ما يؤكد أن هذه الشروط ليست وليدة السباق الانتخابي الحالي.

صورة ضوئية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي تُظهر أن شرطَي الخبرة العملية وإتقان اللغة الإنجليزية كانا ضمن النظام لعام 2018

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت نتائج فحص قوائم المرشحين، مانحة قائمة بدر الرزيزاء الضوء الأخضر للاستمرار في السباق الانتخابي، في مقابل استبعاد خمس قوائم لعدم استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح والنظام الأساسي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

وتبدأ لجنة الاستئناف للانتخابات، الأحد 9 أغسطس (آب)، استقبال التظلمات والطعون على قرارات لجنة الانتخابات، ضمن البرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية، فيما تنتهي فترة تقديم الطعون والتظلمات على القوائم، الخميس 13 أغسطس.

ووفقاً للبرنامج الزمني، يبدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي، السبت 15 أغسطس، مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات المحالة إليه، على أن تنتهي فترة الفصل لدى المركز، الأحد 23 أغسطس، ويشهد الاثنين 24 أغسطس إعلان نتائج الفصل في الطعون.

وحدد البرنامج الثلاثاء 25 أغسطس موعداً لانسحاب المرشحين، على أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين، الأربعاء 26 أغسطس، قبل انطلاق حملات الدعاية الانتخابية الخميس 27 أغسطس واستمرارها حتى السبت 29 أغسطس.

وتصل الانتخابات إلى محطتها الأخيرة، الأحد 30 أغسطس، بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق البرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.