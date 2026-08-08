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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إثبات رواتب الخلود» و«الإنجليزية» أطاحا بحاتم خيمي وخالد الغامدي

لجنة الانتخابات ستقدم المقابلات التي سجلتها الشركة البريطانية بالفيديو لمركز التحكيم في حال «الطعن»

حاتم خيمي وخالد الغامدي لم يتجاوزا اختبار اللغة الإنجليزية (الشرق الأوسط)
حاتم خيمي وخالد الغامدي لم يتجاوزا اختبار اللغة الإنجليزية (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إثبات رواتب الخلود» و«الإنجليزية» أطاحا بحاتم خيمي وخالد الغامدي

حاتم خيمي وخالد الغامدي لم يتجاوزا اختبار اللغة الإنجليزية (الشرق الأوسط)
حاتم خيمي وخالد الغامدي لم يتجاوزا اختبار اللغة الإنجليزية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي استندت إليها لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم في استبعاد عدد من القوائم المرشحة لانتخابات مجلس الإدارة، وفي مقدمتها قائمة حاتم خيمي.

وأكدت المصادر أن اللجنة طلبت من حاتم خيمي المرشح لرئاسة الاتحاد تقديم ما يثبت بصورة رسمية خبرته العملية في نادي الخلود خلال الفترة المحددة في ملف ترشحه بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك مسيرات الرواتب وإثبات رسمي من النادي، وهي المستندات التي لم يوفرها خيمي للجنة.

حاتم خيمي (نادي الوحدة)

وبحسب المصادر، جاء طلب اللجنة للتحقق من استيفاء خيمي شرط الخبرة الوارد في المادة الـ33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص في الفقرة «2 - د» على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرة رياضية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، مارس خلالها مهمات وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً أو دولياً، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية.

وأكدت المصادر أن لجنة الانتخابات خاطبت نادي الخلود، كما أجرت مكاتبات مع قائمة حاتم خيمي، للتحقق من طبيعة عمله في النادي والعقود المتعلقة بالفترة بين عامي 2023 و2025، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت مستندات مالية ورسمية، من بينها مسيرات الرواتب، لإثبات العلاقة الوظيفية والفترة التي عمل خلالها في النادي، إلا أن المتطلبات التي طلبتها اللجنة لم تُستكمل بالشكل الذي يثبت استيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في النظام الأساسي.

وفي الجانب المتعلق بشرط اللغة الإنجليزية، أفادت المصادر بأن التقرير الصادر عن الشركة البريطانية التي أشرفت على المقابلة الشخصية لخيمي جاء «متواضعاً جداً»، ولم يرتقِ إلى المستوى المأمول وفق التقييم الذي رفعته الشركة إلى لجنة الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن الشركة البريطانية التي تولت تقييم مستوى المرشحين في اللغة الإنجليزية جهة معتمدة لدى جهات حكومية وشركات في القطاع الخاص لإجراء مقابلات واختبارات اللغة، وأن مهمة تقييم المرشحين أُسندت إليها بصورة مستقلة، فيما اعتمدت لجنة الانتخابات على نتائج التقييم ضمن عملية فحص مدى استيفاء شروط الترشح.

وكشفت المصادر عن أن المقابلات الشخصية للمرشحين جرى تسجيلها كاملة بالصوت والصورة، بما يحفظ تفاصيل عملية التقييم ونتائجها، مؤكدة أنه في حال انتقال الاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، فإن جميع المستندات والأدلة المتعلقة بعملية الفحص ستكون متاحة، بما فيها تسجيلات المقابلات وتقارير الشركة البريطانية، إلى جانب المكاتبات التي جرت مع نادي الخلود وقائمة خيمي بشأن عقود العمل وإثبات الخبرة خلال الفترة المشار إليها.

خالد الغامدي (النادي الأهلي)

وفي ملف آخر، أكدت المصادر أن تقرير الشركة البريطانية بشأن خالد الغامدي، المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أظهر عدم اجتيازه المقابلة الشخصية الخاصة باللغة الإنجليزية، وأن النتيجة التي حصل عليها «لم تكن جيدة على الإطلاق»، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوزه شرط إتقان اللغة الإنجليزية، وهو أحد الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد.

وبحسب المادة الـ33 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، يشترط في رئيس مجلس الإدارة امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، يكون قد مارس خلالها مهمات وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً أو دولياً، إلى جانب إتقانه اللغة الإنجليزية. كما تنص المادة على أن يكون الرئيس ونوابه سعوديي الجنسية ومقيمين في المملكة، وأن يكون لديهم مؤهل جامعي وخبرة في مجال كرة القدم.

صورة ضوئية للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لعام 2018

وتظهر مراجعة أرشيف «الشرق الأوسط» أن شرطَي الخبرة العملية لمدة سنتين خلال آخر خمس سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية ليسا مستحدثين في الانتخابات الحالية؛ إذ رصدت الصحيفة وجودهما ضمن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم في نسختي عامي 2016 و2018، كما سبق أن استُبعد أحد المرشحين في انتخابات سابقة خلال تلك الفترة بسبب عدم اجتيازه شرط إتقان اللغة الإنجليزية.

ومرت هذه الاشتراطات خلال فترات تعاقب فيها عدد من الأمناء العامين على الاتحاد، من بينهم أحمد الخميس، وعادل البطي، ولؤي السبيعي، فضلاً عن مئات من ممثلي الأندية الذين شاركوا في الجمعيات العمومية واطلعوا على النظام الأساسي ولوائحه خلال تلك المرحلة، وكذلك الرؤساء أمثال عادل عزت وقصي الفواز، ما يؤكد أن هذه الشروط ليست وليدة السباق الانتخابي الحالي.

صورة ضوئية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي تُظهر أن شرطَي الخبرة العملية وإتقان اللغة الإنجليزية كانا ضمن النظام لعام 2018

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت نتائج فحص قوائم المرشحين، مانحة قائمة بدر الرزيزاء الضوء الأخضر للاستمرار في السباق الانتخابي، في مقابل استبعاد خمس قوائم لعدم استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح والنظام الأساسي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

وتبدأ لجنة الاستئناف للانتخابات، الأحد 9 أغسطس (آب)، استقبال التظلمات والطعون على قرارات لجنة الانتخابات، ضمن البرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية، فيما تنتهي فترة تقديم الطعون والتظلمات على القوائم، الخميس 13 أغسطس.

ووفقاً للبرنامج الزمني، يبدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي، السبت 15 أغسطس، مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات المحالة إليه، على أن تنتهي فترة الفصل لدى المركز، الأحد 23 أغسطس، ويشهد الاثنين 24 أغسطس إعلان نتائج الفصل في الطعون.

وحدد البرنامج الثلاثاء 25 أغسطس موعداً لانسحاب المرشحين، على أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين، الأربعاء 26 أغسطس، قبل انطلاق حملات الدعاية الانتخابية الخميس 27 أغسطس واستمرارها حتى السبت 29 أغسطس.

وتصل الانتخابات إلى محطتها الأخيرة، الأحد 30 أغسطس، بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق البرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.

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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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