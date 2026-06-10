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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)

طلب نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم المنصرم.

وأكد الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني طلب تفعيل بند شراء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

وانتقل حمزة عبد الكريم (18 عاماً) إلى صفوف برشلونة في أوائل فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم 2025-2026.

وتضمنت إعارة اللاعب الشاب بنداً يسمح بشرائه نهائياً مقابل 1.5 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى تصل إلى 3.5 مليون يورو، إضافة إلى استفادة الأهلي بـ15في المائة من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ آخر مستقبلاً.

وأثبت حمزة عبد الكريم قدراته أثناء إعارته للنادي الكاتالوني بتسجيله 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، مما دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه إلى قائمة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم المصري الواعد لأول مرة بقميص المنتخب الأول بالمشاركة بديلاً لدقائق في وديتي روسيا والبرازيل استعداداً لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وخطف حمزة عبد الكريم أنظار برشلونة بمشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت في أواخر العام الماضي 2025 في قطر.

كما أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه ينتظر عودة حمزة عبد الكريم من كأس العالم، مضيفاً أنه من الوارد الاستعانة به في معسكر الفريق الأول خلال الصيف استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

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قلق بشأن حالة فيربروغن حارس مرمى هولندا بكأس العالم

بارت فيربروغن (د.ب.أ)
بارت فيربروغن (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
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قلق بشأن حالة فيربروغن حارس مرمى هولندا بكأس العالم

بارت فيربروغن (د.ب.أ)
بارت فيربروغن (د.ب.أ)

ثارت شكوك بشأن جاهزية بارت فيربروغن، الخيار الأول في حراسة مرمى منتخب هولندا، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة الودية التي خاضها المنتخب يوم الاثنين في نيويورك، وباتت مشاركته في أولى مباريات فريقه بكأس العالم لكرة القدم أمام اليابان يوم الأحد غير مؤكدة.

وسقط فيربروغن بعد أن تعرض لضربة أثناء التقاطه الكرة في الفوز ودياً 2 - 1 على أوزبكستان، ما اضطره للخروج من الملعب وهو يعرج.

وقال المدرب رونالد كومان في مؤتمر صحافي في مقر الفريق الأربعاء: «لم يشارك في التدريبات. علينا أن ننتظر ونرى ونأمل أن يتمكن من المشاركة يوم الأحد».

لكن المدرب بدا متفائلاً في وقت لاحق.

وقال: «إنها مجرد كدمة، لذا لا نعرف بعد كيف ستكون الأمور يوم الأحد. نحن متفائلون، لكن علينا أن نرى مدى تحسن حالته بالفعل».

وقال كومان إن الأمر لا يدعو للقلق لأنه يمتلك خيارات أخرى جيدة في حراسة المرمى.

وأضاف: «من قد يلعب في حراسة المرمى؟ ما زلنا لم نقرر ذلك. سنوضح الأمر خلال مناقشاتنا مع حراس المرمى».

وحل مارك فليكن محل فيربروغن أمام أوزبكستان، والخيار الثالث هو روبن روفس، الذي خاض مباراته الدولية الأولى قبل أسبوع عندما خسرت هولندا ودياً أمام الجزائر في روتردام. كما سُئل كومان عما إذا كان قد حسم أمره بشأن من سيقود الهجوم في دالاس يوم الأحد، وهو سؤال يشير إلى لياقة ممفيس ديباي بعد إصابة في الفخذ حدّت من وقت لعبه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال: «اليوم هو الأربعاء وسنلعب يوم الأحد، لكنني أعتقد أنني إذا كنت لا أزال أشك في ذلك، فهذا يعني أنني لم أقم بواجبي على أكمل وجه». وأضاف: «نعلم أن ممفيس تعرض لبعض الإصابات ولم يلعب في الأسابيع الأخيرة، لكنه عاد الآن. إنه يقترب كل يوم من أفضل مستوياته. إنه هدافنا التاريخي ونحن بحاجة إليه، تماماً كما نحتاج إلى جميع اللاعبين الآخرين».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
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نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)

يدخل نادي نيوم المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم مرحلة جديدة في تاريخه بعد ضمان مشاركته الأولى خارجياً من خلال بطولة دوري أبطال الخليج، في إنجاز يعد من أبرز محطات النادي منذ انطلاق مشروعه الطموح، ويمنح جماهير منطقة تبوك فرصة متابعة فريقها في أول ظهور رسمي على الساحة الخليجية.

وجاء تأهل نيوم إلى البطولة بعد حصول السعودية على مقعدين في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج، إلى جانب الإمارات والعراق وقطر، فيما خُصص مقعد واحد لكل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن. وسيمثل الكرة السعودية في البطولة كل من الاتفاق صاحب المركز السابع ونيوم الذي أنهى موسمه في المركز الثامن.

وتحمل هذه المشاركة أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً وشهدت تطوراً متسارعاً للنادي، حيث ينظر إلى الظهور الخليجي بوصفه خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة نيوم بين الأندية المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.

وتدرك إدارة النادي أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً وإعداداً مثالياً لمواجهة تحديات الموسم الجديد، سواء في دوري روشن السعودي أو في البطولة الخليجية، حيث يقود المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الجوانب الفنية للفريق، وسط متابعة وإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، ورئيس النادي الأستاذ مشاري المطيري، إلى جانب المدير الرياضي اليوناني كرياكوس دوريكاس.

وفي إطار الاستعداد المبكر للموسم المقبل، وضع النادي برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن إقامة معسكر خارجي في إسبانيا لمدة 22 يوماً، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما تعمل الإدارة الرياضية على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية النوعية، سعياً إلى بناء فريق أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يتناسب مع طموحات النادي وتطلعات جماهيره التي تأمل في رؤية نيوم يواصل خطواته التصاعدية ويترك بصمة مميزة في أول مشاركة خليجية بتاريخ النادي.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تبدو الآمال كبيرة بأن تكون بطولة دوري أبطال الخليج بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، وأن ينجح نيوم في تمثيل منطقة تبوك والكرة السعودية بصورة مشرفة، مستنداً إلى مشروع رياضي واعد وإدارة تسعى إلى تحويل الطموحات إلى واقع ملموس داخل المستطيل الأخضر.

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الرياضة رياضة عالمية

السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد 2027، اليوم الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات مصر وإيطاليا وكاب فيردي.

وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث سيتأهل من كل مجموعة 3 منتخبات إلى الدور الثاني. ومن المقرر أن تقام البطولة في ألمانيا يناير (كانون الثاني) المقبل. أما المنتخبات العربية المشاركة، إضافة الى المنتخبين السعودي والمصري، فتوجد البحرين وقطر والكويت وتونس والجزائر، حيث توزعت هذه المنتخبات على المجموعات الأخرى في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي قد منح الاتحادين السعودي والتركي بطاقتي الدعوة للمشاركة في البطولة ضمن اعتبارات كثيرة للمنتخبات التي تتقدم بطلبات للمشاركة، من بينها تاريخ اللعبة في الدولة ومنجزاتها والاهتمام الذي توليه بها. وستكون مشاركة المنتخب السعودي للمرة 11 في بطولة كأس العالم.

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