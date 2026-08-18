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قبل 4 أيام من انطلاق «البريميرليغ»... نوتنغهام فورست يعلن راعياً جديداً لقميصه

نوتنغهام فورست يعلن عن اتفاق مع راعٍ جديد لقميصه (نادي نوتنغهام فوريست)
نوتنغهام فورست يعلن عن اتفاق مع راعٍ جديد لقميصه (نادي نوتنغهام فوريست)
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قبل 4 أيام من انطلاق «البريميرليغ»... نوتنغهام فورست يعلن راعياً جديداً لقميصه

نوتنغهام فورست يعلن عن اتفاق مع راعٍ جديد لقميصه (نادي نوتنغهام فوريست)
نوتنغهام فورست يعلن عن اتفاق مع راعٍ جديد لقميصه (نادي نوتنغهام فوريست)

نجح نادي نوتنغهام فورست في التوصل إلى اتفاق مع راعٍ جديد يظهر اسمه على واجهة قميص الفريق، قبل أربعة أيام فقط من مواجهة ليدز يونايتد في مستهل مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووافقت منصة الخدمات المالية العالمية «ماريكس» على رعاية النادي، كما سيشمل الاتفاق فريق السيدات وفريق نوتنغهام فورست لكرة الشبكة «نتبول».

وبحسب شبكة «The Athletic»، كان فورست قد حمل اسم شركة «باليس» راعياً على قمصانه خلال الموسم الماضي، لكن القواعد الجديدة التي تمنع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من وضع إعلانات شركات مرتبطة بالمقامرة على واجهة القميص، أجبرت النادي على البحث عن راعٍ جديد.

ومع استعداد نوتنغهام فورست لخوض موسمه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدربه الجديد أوليفر غلاسنر، سيظهر شعار «ماريكس» على واجهة قمصان الفريق، بعد الاتفاق على عقد يمتد لعدة سنوات.

وتُعد ماريكس منصة عالمية متنوعة للخدمات المالية، وتمتلك أكثر من 50 مكتباً حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 3 آلاف موظف في أوروبا وآسيا والأميركتين.

وقال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك نوتنغهام فورست، في بيان: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة أخرى في مسيرة النمو المستمرة لنادينا، ونتطلع إلى العمل معاً وبناء علاقة ناجحة».

وكان نوتنغهام فورست واحداً من عدد محدود من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي واجهت احتمال بدء الموسم الجديد دون وجود راعٍ على واجهة القميص.

ومثل العديد من الأندية الأخرى، تأثر فورست بالقواعد الجديدة التي تمنع الترويج لشركات المقامرة، خاصة أن خمسة من آخر سبعة رعاة للنادي كانت لهم صلات بصناعة المراهنات.

وكان موسم 2022-2023 أحد الاستثناءات، عندما وضع النادي شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» على واجهة قمصانه دون مقابل، بعدما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع راعٍ رئيسي.

وبالتالي، يمثل نجاح نوتنغهام فورست في التوصل إلى اتفاق مع شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية دفعة مهمة للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

قدّم ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، مدربه الجديد جوزيه مورينيو، في حفل خاص أُقيم بمقر النادي بالعاصمة مدريد، من دون حضور وسائل الإعلام.

واستقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز المدرب البرتغالي في مراسم اكتفى ريال مدريد بنشر صور منها عبر قناته التلفزيونية وموقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجّه مورينيو رسالة إلى جماهير النادي بعد عودته، قال فيها: «أنا واحد منكم، ليس اليوم فقط، بل منذ ولايتي الأولى بين 2010 و2013. أنا دائماً معكم، فالعودة إلى ريال مدريد بمثابة العودة إلى بيتي».

وأعلن النادي أن مورينيو وقّع عقداً لمدة ثلاثة مواسم، يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2029. وبعد مراسم التوقيع، تسلّم المدرب البرتغالي مجسماً لملعب الفريق وساعة، إضافة إلى قميص يحمل اسمه.

وتأتي عودة مورينيو في إطار تغييرات واسعة أجراها ريال مدريد، بعد موسمين لم ينجح خلالهما في تحقيق ألقاب بارزة. وتولى البرتغالي المهمة خلفاً لألفارو أربيلوا، في وقت عزّز فيه النادي صفوفه بعدد من الصفقات، من بينها مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعيين مورينيو في يونيو الماضي، قبل أن يبدأ المدرب مهامه رسمياً في يوليو (تموز)، بالتزامن مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويعود مورينيو بذلك إلى قيادة النادي الملكي في ولاية ثانية، بعد 13 عاماً على رحيله. وخلال فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، قاد الفريق إلى التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

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الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

نائب رئيس «فيفا» يسحب دعمه لإنفانتينو بعد إقالة لامور

رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
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نائب رئيس «فيفا» يسحب دعمه لإنفانتينو بعد إقالة لامور

رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)

سحب عضو بارز في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه للرئيس جياني إنفانتينو، معتبراً أن إقالة المسؤول التنفيذي كيفن لامور كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير».

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس «فيفا»، واطلعت عليها «بلومبرغ نيوز»، انتقد شاندور تشاني أيضاً الخطة المثيرة للجدل لفصل العمليات التجارية لـ«فيفا» ضمن صفقة تشارك فيها «جي بي مورغان تشيس»، إلى جانب ما وصفه بالطابع السياسي المفرط لكأس العالم.

وأُقيل لامور، الاثنين، من منصبه مديراً للعمليات في «فيفا»، بعد أسابيع من انتقاده خطط إنفانتينو لبيع حصة من الأنشطة التجارية، وفقاً لما أوردته «سكاي نيوز». وأكد متحدث باسم «فيفا» رحيله عن منصبه.

وقال تشاني في رسالته: «إن حقيقة أن إقالته جاءت نتيجة انتقاده للمبادرة المذكورة أعلاه، وهي مبادرة اعترفت أنت بنفسك في نهاية المطاف بأنها كانت خاطئة، تشير إلى أوجه قصور خطيرة في الحكم المهني والمعايير الأخلاقية والقيادة».

ويمثل قرار تشاني ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي يواجه انتقادات من اتحادات وطنية أعضاء في «فيفا»، إلى جانب سياسيين. ويقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي تنتمي إليه أغنى دوريات كرة القدم في العالم، التحركات الرامية إلى إبعاده عن منصبه.

ويدرس «يويفا»، الذي يضم بين أعضائه منتخبات خمسة من آخر ستة أبطال لكأس العالم للرجال، إمكانية مقاطعة كأس العالم وبطولات أخرى تابعة لـ«فيفا» في حال استمرار إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي.

ويُعد تشاني، الذي كان من الداعمين السابقين لإنفانتينو، واحداً من ثمانية نواب لرئيس «فيفا» في مجلس الاتحاد الدولي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في كرة القدم العالمية بين اجتماعات كونغرس «فيفا».

كما يرأس رجل الأعمال المجري الملياردير الاتحاد المجري لكرة القدم، ويشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2017.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة لـ«فيفا» في مارس (آذار)، ويعتزم إنفانتينو الترشح لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، ستكون الأخيرة التي يمكنه شغلها.

وكان الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة قد جددوا دعمهم لرئاسة إنفانتينو عقب اجتماع طارئ عُقد في وقت سابق من الشهر الحالي.

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فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يعلن تعاقده مع رودري حتى 2030

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
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برشلونة يعلن تعاقده مع رودري حتى 2030

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)

أعلن نادي برشلونة، الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع قائد المنتخب الإسباني رودري، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وقال النادي الكاتالوني في بيان رسمي إن مانشستر سيتي وبرشلونة توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديس، المعروف باسم «رودري»، على أن يرتبط لاعب الوسط المولود في مدريد بعقد مع «البلوغرانا» حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال تقديمه في «سبوتيفاي كامب نو» (رويترز)

ويُعد رودري أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، وسبق له التتويج بكأس العالم مع المنتخب الإسباني، كما نال جائزة الكرة الذهبية عام 2024.

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