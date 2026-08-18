قبل 4 أيام من انطلاق «البريميرليغ»... نوتنغهام فورست يعلن راعياً جديداً لقميصه

نجح نادي نوتنغهام فورست في التوصل إلى اتفاق مع راعٍ جديد يظهر اسمه على واجهة قميص الفريق، قبل أربعة أيام فقط من مواجهة ليدز يونايتد في مستهل مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووافقت منصة الخدمات المالية العالمية «ماريكس» على رعاية النادي، كما سيشمل الاتفاق فريق السيدات وفريق نوتنغهام فورست لكرة الشبكة «نتبول».

وبحسب شبكة «The Athletic»، كان فورست قد حمل اسم شركة «باليس» راعياً على قمصانه خلال الموسم الماضي، لكن القواعد الجديدة التي تمنع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من وضع إعلانات شركات مرتبطة بالمقامرة على واجهة القميص، أجبرت النادي على البحث عن راعٍ جديد.

ومع استعداد نوتنغهام فورست لخوض موسمه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدربه الجديد أوليفر غلاسنر، سيظهر شعار «ماريكس» على واجهة قمصان الفريق، بعد الاتفاق على عقد يمتد لعدة سنوات.

وتُعد ماريكس منصة عالمية متنوعة للخدمات المالية، وتمتلك أكثر من 50 مكتباً حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 3 آلاف موظف في أوروبا وآسيا والأميركتين.

وقال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك نوتنغهام فورست، في بيان: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة أخرى في مسيرة النمو المستمرة لنادينا، ونتطلع إلى العمل معاً وبناء علاقة ناجحة».

وكان نوتنغهام فورست واحداً من عدد محدود من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي واجهت احتمال بدء الموسم الجديد دون وجود راعٍ على واجهة القميص.

ومثل العديد من الأندية الأخرى، تأثر فورست بالقواعد الجديدة التي تمنع الترويج لشركات المقامرة، خاصة أن خمسة من آخر سبعة رعاة للنادي كانت لهم صلات بصناعة المراهنات.

وكان موسم 2022-2023 أحد الاستثناءات، عندما وضع النادي شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» على واجهة قمصانه دون مقابل، بعدما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع راعٍ رئيسي.

وبالتالي، يمثل نجاح نوتنغهام فورست في التوصل إلى اتفاق مع شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية دفعة مهمة للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.