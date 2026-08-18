وست هام يرفض عرض أستون فيلا لاستعارة بيساكا

رفض وست هام يونايتد عرضاً من أستون فيلا للتعاقد مع الظهير آرون وان بيساكا على سبيل الإعارة. وتقدم أستون فيلا بعرض لاستعارة اللاعب مباشرة، لكن وست هام رفض المقترح. وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في 7 يوليو (تموز) الماضي أن وست هام منفتح على بيع وان بيساكا خلال الصيف الحالي، وحدد قيمة مدافع مانشستر يونايتد السابق عند 25 مليون جنيه إسترليني (33.5 مليون دولار). وكثف أستون فيلا الآن اهتمامه باللاعب، ويأمل في التوصل إلى اتفاق مقابل مبلغ يقل عن القيمة التي حددها وست هام، بعدما قوبل عرضه الأول للاستعارة بالرفض. وكان فيلا يدرس خلال الأسابيع الأخيرة إمكانية التعاقد مع وان بيساكا، البالغ من العمر 28 عاماً، في ظل رغبة مدربه أوناي إيمري في تدعيم مركز الظهير الأيمن، وتوفير منافسة لماتي كاش.

ولم تكتمل محاولة التعاقد مع إيمرسون رويال، ظهير فلامنغو الحالي وتوتنهام هوتسبير السابق، بينما كشفت شبكة «The Athletic»، مساء الاثنين، أن كوستا نيديلكوفيتش يستعد للانتقال إلى رينجرز على سبيل الإعارة في البداية، مع وجود إلزام بالشراء مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني يرتبط بعدد مشاركاته. وشارك وان بيساكا في 25 مباراة بالدوري مع وست هام خلال الموسم الماضي، الذي انتهى بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب». وبدأ اللاعب أساسياً في مباراتين فقط من آخر 7 مباريات لوست هام في الموسم، بعدما فقد مكانه في مركز الظهير الأيمن لصالح كايل ووكر بيترز.

وكان مدافع ساوثهامبتون السابق قد شغل المركز أيضاً في أثناء مشاركة وان بيساكا مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية. وخاض وان بيساكا 65 مباراة خلال موسمين بقميص وست هام، بعدما سبق له المشاركة في 190 مباراة مع مانشستر يونايتد. وتُوج الظهير مع مانشستر يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2023، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.