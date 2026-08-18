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وست هام يرفض عرض أستون فيلا لاستعارة بيساكا

آرون وان بيساكا على رادار أستون فيلا (نادي وست هام)
آرون وان بيساكا على رادار أستون فيلا (نادي وست هام)
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وست هام يرفض عرض أستون فيلا لاستعارة بيساكا

آرون وان بيساكا على رادار أستون فيلا (نادي وست هام)
آرون وان بيساكا على رادار أستون فيلا (نادي وست هام)

رفض وست هام يونايتد عرضاً من أستون فيلا للتعاقد مع الظهير آرون وان بيساكا على سبيل الإعارة. وتقدم أستون فيلا بعرض لاستعارة اللاعب مباشرة، لكن وست هام رفض المقترح. وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في 7 يوليو (تموز) الماضي أن وست هام منفتح على بيع وان بيساكا خلال الصيف الحالي، وحدد قيمة مدافع مانشستر يونايتد السابق عند 25 مليون جنيه إسترليني (33.5 مليون دولار). وكثف أستون فيلا الآن اهتمامه باللاعب، ويأمل في التوصل إلى اتفاق مقابل مبلغ يقل عن القيمة التي حددها وست هام، بعدما قوبل عرضه الأول للاستعارة بالرفض. وكان فيلا يدرس خلال الأسابيع الأخيرة إمكانية التعاقد مع وان بيساكا، البالغ من العمر 28 عاماً، في ظل رغبة مدربه أوناي إيمري في تدعيم مركز الظهير الأيمن، وتوفير منافسة لماتي كاش.

ولم تكتمل محاولة التعاقد مع إيمرسون رويال، ظهير فلامنغو الحالي وتوتنهام هوتسبير السابق، بينما كشفت شبكة «The Athletic»، مساء الاثنين، أن كوستا نيديلكوفيتش يستعد للانتقال إلى رينجرز على سبيل الإعارة في البداية، مع وجود إلزام بالشراء مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني يرتبط بعدد مشاركاته. وشارك وان بيساكا في 25 مباراة بالدوري مع وست هام خلال الموسم الماضي، الذي انتهى بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب». وبدأ اللاعب أساسياً في مباراتين فقط من آخر 7 مباريات لوست هام في الموسم، بعدما فقد مكانه في مركز الظهير الأيمن لصالح كايل ووكر بيترز.

وكان مدافع ساوثهامبتون السابق قد شغل المركز أيضاً في أثناء مشاركة وان بيساكا مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية. وخاض وان بيساكا 65 مباراة خلال موسمين بقميص وست هام، بعدما سبق له المشاركة في 190 مباراة مع مانشستر يونايتد. وتُوج الظهير مع مانشستر يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2023، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.

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ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

قدّم ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، مدربه الجديد جوزيه مورينيو، في حفل خاص أُقيم بمقر النادي بالعاصمة مدريد، من دون حضور وسائل الإعلام.

واستقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز المدرب البرتغالي في مراسم اكتفى ريال مدريد بنشر صور منها عبر قناته التلفزيونية وموقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجّه مورينيو رسالة إلى جماهير النادي بعد عودته، قال فيها: «أنا واحد منكم، ليس اليوم فقط، بل منذ ولايتي الأولى بين 2010 و2013. أنا دائماً معكم، فالعودة إلى ريال مدريد بمثابة العودة إلى بيتي».

وأعلن النادي أن مورينيو وقّع عقداً لمدة ثلاثة مواسم، يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2029. وبعد مراسم التوقيع، تسلّم المدرب البرتغالي مجسماً لملعب الفريق وساعة، إضافة إلى قميص يحمل اسمه.

وتأتي عودة مورينيو في إطار تغييرات واسعة أجراها ريال مدريد، بعد موسمين لم ينجح خلالهما في تحقيق ألقاب بارزة. وتولى البرتغالي المهمة خلفاً لألفارو أربيلوا، في وقت عزّز فيه النادي صفوفه بعدد من الصفقات، من بينها مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعيين مورينيو في يونيو الماضي، قبل أن يبدأ المدرب مهامه رسمياً في يوليو (تموز)، بالتزامن مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويعود مورينيو بذلك إلى قيادة النادي الملكي في ولاية ثانية، بعد 13 عاماً على رحيله. وخلال فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، قاد الفريق إلى التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

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الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

نائب رئيس «فيفا» يسحب دعمه لإنفانتينو بعد إقالة لامور

رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
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نائب رئيس «فيفا» يسحب دعمه لإنفانتينو بعد إقالة لامور

رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)

سحب عضو بارز في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه للرئيس جياني إنفانتينو، معتبراً أن إقالة المسؤول التنفيذي كيفن لامور كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير».

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس «فيفا»، واطلعت عليها «بلومبرغ نيوز»، انتقد شاندور تشاني أيضاً الخطة المثيرة للجدل لفصل العمليات التجارية لـ«فيفا» ضمن صفقة تشارك فيها «جي بي مورغان تشيس»، إلى جانب ما وصفه بالطابع السياسي المفرط لكأس العالم.

وأُقيل لامور، الاثنين، من منصبه مديراً للعمليات في «فيفا»، بعد أسابيع من انتقاده خطط إنفانتينو لبيع حصة من الأنشطة التجارية، وفقاً لما أوردته «سكاي نيوز». وأكد متحدث باسم «فيفا» رحيله عن منصبه.

وقال تشاني في رسالته: «إن حقيقة أن إقالته جاءت نتيجة انتقاده للمبادرة المذكورة أعلاه، وهي مبادرة اعترفت أنت بنفسك في نهاية المطاف بأنها كانت خاطئة، تشير إلى أوجه قصور خطيرة في الحكم المهني والمعايير الأخلاقية والقيادة».

ويمثل قرار تشاني ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي يواجه انتقادات من اتحادات وطنية أعضاء في «فيفا»، إلى جانب سياسيين. ويقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي تنتمي إليه أغنى دوريات كرة القدم في العالم، التحركات الرامية إلى إبعاده عن منصبه.

ويدرس «يويفا»، الذي يضم بين أعضائه منتخبات خمسة من آخر ستة أبطال لكأس العالم للرجال، إمكانية مقاطعة كأس العالم وبطولات أخرى تابعة لـ«فيفا» في حال استمرار إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي.

ويُعد تشاني، الذي كان من الداعمين السابقين لإنفانتينو، واحداً من ثمانية نواب لرئيس «فيفا» في مجلس الاتحاد الدولي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في كرة القدم العالمية بين اجتماعات كونغرس «فيفا».

كما يرأس رجل الأعمال المجري الملياردير الاتحاد المجري لكرة القدم، ويشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2017.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة لـ«فيفا» في مارس (آذار)، ويعتزم إنفانتينو الترشح لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، ستكون الأخيرة التي يمكنه شغلها.

وكان الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة قد جددوا دعمهم لرئاسة إنفانتينو عقب اجتماع طارئ عُقد في وقت سابق من الشهر الحالي.

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فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يعلن تعاقده مع رودري حتى 2030

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
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برشلونة يعلن تعاقده مع رودري حتى 2030

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)

أعلن نادي برشلونة، الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع قائد المنتخب الإسباني رودري، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وقال النادي الكاتالوني في بيان رسمي إن مانشستر سيتي وبرشلونة توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديس، المعروف باسم «رودري»، على أن يرتبط لاعب الوسط المولود في مدريد بعقد مع «البلوغرانا» حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال تقديمه في «سبوتيفاي كامب نو» (رويترز)

ويُعد رودري أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، وسبق له التتويج بكأس العالم مع المنتخب الإسباني، كما نال جائزة الكرة الذهبية عام 2024.

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