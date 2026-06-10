«مونديال 2026»... 16 ملعباً تحت الأضواء

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى 16 ملعباً موزعة على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي ستستضيف مباريات «كأس العالم 2026» البالغة 104 مباريات، خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) الحالي إلى 19 يوليو (تموز) المقبل.

وتحتضن الولايات المتحدة النصيب الأكبر من مباريات البطولة عبر 11 ملعباً، ثم المكسيك بـ3 ملاعب، مقابل ملعبَين في كندا.

الولايات المتحدة

سيكون ملعب «ميتلايف» في إيست راذرفورد بمنطقة نيوجيرسي بنيويورك (82.500 متفرج) مسرحاً للمباراة النهائية للبطولة. وافتُتح الملعب عام 2010، كما استضاف نهائي «كأس العالم للأندية 2025». وسيحتضن 8 مباريات في المونديال، مع اعتماد أرضية عشبية طبيعية خصيصاً للبطولة، بدلاً من الأرضية الصناعية المستخدمة عادة في مباريات دوري كرة القدم الأميركية.

ملعب «ميتلايف» في إيست راذرفورد بمنطقة نيوجيرسي (رويترز)

أما ملعب «هارد روك» في ميامي (65 ألف متفرج)، فسيستضيف 7 مباريات، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث. ويُعرف الملعب أيضاً باستضافته «بطولة ميامي للماسترز» في كرة المضرب منذ عام 2019.

ويبرز ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا (75 ألف متفرج) بوصفه من أعلى ملاعب البطولة تطوراً؛ بفضل سقفه القابل للفتح وشاشته الدائرية العملاقة بزاوية 360 درجة، وسيحتضن إحدى مباراتي نصف النهائي.

وفي أرلينغتون بمنطقة دالاس، يستضيف ملعب «إيه تي آند تي» (94 ألف متفرج)؛ أكبر ملاعب البطولة، 9 مباريات؛ بينها نصف نهائي، كما سيشهد مواجهة مبكرة بين إنجلترا وكرواتيا في دور المجموعات.

ملعب «إيه تي آند تي» يسع 94 ألف متفرج (الموقع الإلكتروني للملعب)

ويستقبل ملعب «جيليت» في فوكسبورو قرب بوسطن (65 ألف متفرج) مباراة فرنسا والنرويج في ختام دور المجموعات، بعد أن خضع لأعمال تطوير استعداداً للمونديال.

أما ملعب «صوفي» في لوس أنجليس (70 ألف متفرج)، الذي افتُتح عام 2020، فسيحتضن 8 مباريات، قبل أن يكون بعد عامين مسرحاً لحفلَي افتتاح وختام «أولمبياد 2028».

ويستضيف ملعب «أروهيد» في كانساس سيتي (73 ألف متفرج) 6 مباريات، بينها مواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين والجزائر، علماً بأنه يحمل الرقم القياسي العالمي لأعلى مستوى ضجيج سُجّل في منشأة رياضية.

وفي سياتل، يحتضن ملعب «لومن فيلد» (69 ألف متفرج) عدداً من مباريات البطولة، مستفيداً من موقعه المميز المطل على أفق المدينة ومينائها.

كما يستضيف ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» في فيلادلفيا (69 ألف متفرج) المباراة الثانية للمنتخب الفرنسي في دور المجموعات أمام العراق.

ويُعدّ ملعب «إن آر جي» في هيوستن (72 ألف متفرج) أول ملعب في دوري كرة القدم الأميركية مزود بسقف متحرك، ويستضيف بانتظام مباريات المنتخبين الأميركي والمكسيكي.

أما ملعب «ليفايس» في سانتا كلارا بمنطقة خليج سان فرنسيسكو (71 ألف متفرج)، فسيكون أحد المسارح الرئيسية بالبطولة، بعدما استضاف في السنوات الأخيرة نهائي «السوبر بول».

المكسيك

يبقى ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي (83 ألف متفرج) أحد أبرز رموز كرة القدم العالمية. فالملعب التاريخي الذي شهد تتويج البرازيل بقيادة بيليه عام 1970، والأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا عام 1986، سيصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف مباراة افتتاح كأس العالم لثاني مرة، عندما يحتضن مواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم 11 يونيو الحالي.

ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي يتسع لـ83 ألف متفرج (رويترز)

وفي مونتيري، يستضيف ملعب «بي بي في إيه» (53 ألف متفرج) 4 مباريات، ويتميز بإطلالته على المرتفعات الجبلية المحيطة بالمدينة.

أما ملعب «أكرون» في غوادالاخارا (48 ألف متفرج)، فسيستضيف بدوره 4 مباريات، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد وسقفه المستوحى من «استاد فرنسا».

كندا

يستضيف ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر (54 ألف متفرج) عدداً من مباريات البطولة، بينها مباراتان للمنتخب الكندي في دور المجموعات أمام قطر وسويسرا. وكان الملعب قد استضاف نهائي «كأس العالم للسيدات عام 2015».

أما ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو (45 ألف متفرج)، فهو أصغر ملاعب البطولة؛ إذ جرى رفع سعته من 28 ألفاً إلى 45 ألف متفرج، عبر إنشاء مدرجات إضافية خلف المرميين لتلبية متطلبات «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».