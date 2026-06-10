«مونديال 2026»: إصابة الكاحل تهدد ظهور باي أمام التشيك

تحوم الشكوك حول مشاركة باي جون-هو في مباراة كوريا الجنوبية الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم ضد التشيك، يوم الجمعة، مع مواصلة لاعب خط الوسط التعافي من إصابة في كاحله، تعرض لها خلال الفوز 5-صفر على ترينيداد وتوباغو قبل 10 أيام.

وغاب باي (22 عاماً) صانع لعب ستوك سيتي، عن فوز منتخب بلاده 1-صفر على السلفادور يوم الخميس، وتدرب بمفرده في محاولة يائسة ليكون جاهزاً لمباراة كوريا الجنوبية الافتتاحية، في المجموعة الأولى، ضد فريق المدرب ميروسلاف كوبك.

وباي من أصغر اللاعبين في تشكيلة المدرب هونغ ميونغ-بو، ومن المتوقع أن يضيف لمسة من حيوية الشباب إلى الفريق الذي عانى طوال التصفيات الآسيوية، قبل أن يضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الـ11 على التوالي.

ووصلت كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 في عام 2022، عندما سجل هوانغ هي-تشان هدف الفوز على البرتغال في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود بلاده إلى مرحلة خروج المغلوب، ويحرص مهاجم وولفرهامبتون واندرارز على تكرار هذا الأداء في البطولة المقبلة.

وقال هوانغ الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الثالثة: «إذا تمكنت من تقديم أداء مماثل، فسيكون ذلك رائعاً بالنسبة لي وللفريق. أنا أعمل بجد من أجل لحظة كهذه».

وأضاف: «كل مباراة مهمة، ولكن المباراة الأولى مهمة بشكل خاص».

وتدخل التشيك إلى كأس العالم وهي تعيش حالة من الثقة، استمدتها من تحقيق 6 انتصارات متتالية في التصفيات والمباريات الودية، عقب أزمة عانت منها أواخر العام الماضي، بعد الخسارة من جزر فارو.

وكانت تلك النتيجة أدنى نقطة في مشوار التصفيات المتعثر آنذاك، وأدت إلى تعيين كوبك (74 عاماً)، الذي قاد التشيك عبر الملحق إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 2006.

وستحاول التشيك فرض قوتها البدنية على كوريا الجنوبية، وربما تعتمد على مهاجم سلافيا براغ، توماس خوري الذي يبلغ طوله مترين، والذي سجل هدفاً برأسه في المباراة الودية التي انتهت بفوز التشيك 3-1 على غواتيمالا في السادس من يونيو (حزيران).

وسيكون الانضباط التنظيمي عاملاً مهماً، وهو أمر يعتقد كوبك أنه يجب تحسينه بعد حالة من سوء التفاهم خلال مباراة غواتيمالا.

وقال كوبك للصحافيين بعد المباراة: «بعض الحلول الدفاعية لم تكن حاسمة تماماً، هذا صحيح. كان ينبغي أن نكون أكثر حزماً في المواجهات الفردية. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء».

وتأمل التشيك في أن يكون هدف باتريك شيك ضد غواتيمالا دليلاً على أن مهاجم باير ليفركوزن وهداف بطولة أوروبا 2020 قد استعاد مستواه، بينما يقدم آدم هلوشيك مهاجم هوفنهايم خياراً آخر يمتلك الخبرة في الخط الأمامي.

وسيعتمد كوبك أيضاً على توماش سوتشيك لاعب خط وسط وست هام يونايتد، وفلاديمير داريدا (35 عاماً)، والذي قدم أداء مبهراً مع هراديتس كرالوفه في الدوري التشيكي الممتاز هذا الموسم، لمنح الفريق الخبرة والاستقرار.