منتخب إيران يرتدي شارات تذكارية لضحايا هجوم على مدرسة خلال الحرب

وصلت بعثة المنتخب الإيراني؛ التي ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى المكسيك وأفرادها يرتدون شارات على الصدر تبرز ضحايا ضربة صاروخية مميتة استهدفت مدرسة ابتدائية مع بداية الحرب في الشرق الأوسط.

ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم عند نزولهم من الطائرة يوم الأحد بمدينة تيخوانا. ويشير الرقم إلى عدد القتلى، ومعظمهم من الأطفال، في هجوم وقع يوم 28 فبراير (شباط) 2026 على مدرسة بمدينة ميناب جنوب إيران، ويعتقد أنه نُفذ بواسطة الولايات المتحدة.

وأشارت سفارة إيران لدى المجر، الاثنين، إلى هذه الدبابيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشارة إلى مدينة ميناب.

وقد أُحييت ذكرى الهجوم على المدرسة، التي تقع بالقرب من قاعدة لـ«الحرس الثوري»، سابقاً من قبل المنتخب الإيراني قبل مباراة ودية في مارس (آذار) الماضي بمدينة أنطاليا التركية، حيث حمل اللاعبون حقائب مدرسية وردية وبنفسجية خلال عزف النشيد الوطني.

لا يزال من غير الواضح متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة (أ.ب)

ولم تعترف الولايات المتحدة ولا إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم على المدرسة، الذي واجه انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادثة، مؤكداً أنه لا يستهدف المدنيين مطلقاً.

وسافر الوفد الإيراني في طائرة خاصة من أنطاليا إلى تيخوانا يوم السبت، بعد تغيير مفاجئ في الخطط قبل أسبوعين، حيث تقرر استخدام المكسيك قاعدة تدريب بدلاً من مدينة توسون في ولاية أريزونا الأميركية.

ويستعد المنتخب الإيراني للعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تأخير إصدار التأشيرات للاعبين، كما رُفض بعضها لأعضاء في الوفد لهم صلات بـ«الحرس الثوري».

لاعبو إيران ارتدوا شارات على الصدر ترمز لأطفال المدرسة (أ.ب)

لكن لا يزال من غير الواضح متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة إنغلوود لمواجهة منتخب نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الإيراني إلى تيخوانا بين المباريات، ثم يعود إلى إنغلوود يوم 21 يونيو لمواجهة منتخب بلجيكا، قبل التوجه إلى مدينة سياتل لملاقاة منتخب مصر يوم 26 يونيو الحالي.

ويمكن أن يلتقي منتخبا إيران والولايات المتحدة في دور الـ32 يوم 3 يوليو (تموز) المقبل في ملعب «دالاس كاوبويز» بمدينة أرلينغتون، إذا احتل كلاهما المركز الثاني في مجموعتيهما.