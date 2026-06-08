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منتخب إيران يرتدي شارات تذكارية لضحايا هجوم على مدرسة خلال الحرب

ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم (حساب سفارة إيران لدى المجر على إكس)
ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم (حساب سفارة إيران لدى المجر على إكس)
  • تيخوانا : «الشرق الأوسط»
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  • تيخوانا : «الشرق الأوسط»
TT

منتخب إيران يرتدي شارات تذكارية لضحايا هجوم على مدرسة خلال الحرب

ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم (حساب سفارة إيران لدى المجر على إكس)
ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم (حساب سفارة إيران لدى المجر على إكس)

وصلت بعثة المنتخب الإيراني؛ التي ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى المكسيك وأفرادها يرتدون شارات على الصدر تبرز ضحايا ضربة صاروخية مميتة استهدفت مدرسة ابتدائية مع بداية الحرب في الشرق الأوسط.

ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم عند نزولهم من الطائرة يوم الأحد بمدينة تيخوانا. ويشير الرقم إلى عدد القتلى، ومعظمهم من الأطفال، في هجوم وقع يوم 28 فبراير (شباط) 2026 على مدرسة بمدينة ميناب جنوب إيران، ويعتقد أنه نُفذ بواسطة الولايات المتحدة.

وأشارت سفارة إيران لدى المجر، الاثنين، إلى هذه الدبابيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشارة إلى مدينة ميناب.

وقد أُحييت ذكرى الهجوم على المدرسة، التي تقع بالقرب من قاعدة لـ«الحرس الثوري»، سابقاً من قبل المنتخب الإيراني قبل مباراة ودية في مارس (آذار) الماضي بمدينة أنطاليا التركية، حيث حمل اللاعبون حقائب مدرسية وردية وبنفسجية خلال عزف النشيد الوطني.

لا يزال من غير الواضح متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة (أ.ب)

ولم تعترف الولايات المتحدة ولا إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم على المدرسة، الذي واجه انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادثة، مؤكداً أنه لا يستهدف المدنيين مطلقاً.

وسافر الوفد الإيراني في طائرة خاصة من أنطاليا إلى تيخوانا يوم السبت، بعد تغيير مفاجئ في الخطط قبل أسبوعين، حيث تقرر استخدام المكسيك قاعدة تدريب بدلاً من مدينة توسون في ولاية أريزونا الأميركية.

ويستعد المنتخب الإيراني للعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تأخير إصدار التأشيرات للاعبين، كما رُفض بعضها لأعضاء في الوفد لهم صلات بـ«الحرس الثوري».

لاعبو إيران ارتدوا شارات على الصدر ترمز لأطفال المدرسة (أ.ب)

لكن لا يزال من غير الواضح متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة إنغلوود لمواجهة منتخب نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الإيراني إلى تيخوانا بين المباريات، ثم يعود إلى إنغلوود يوم 21 يونيو لمواجهة منتخب بلجيكا، قبل التوجه إلى مدينة سياتل لملاقاة منتخب مصر يوم 26 يونيو الحالي.

ويمكن أن يلتقي منتخبا إيران والولايات المتحدة في دور الـ32 يوم 3 يوليو (تموز) المقبل في ملعب «دالاس كاوبويز» بمدينة أرلينغتون، إذا احتل كلاهما المركز الثاني في مجموعتيهما.

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نهائي «إن بي إيه»: تشديد أمني في المباراة الثالثة بسبب حضور ترمب

يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة في معقله «ماديسون سكوير غاردن» الاثنين (أ.ف.ب)
يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة في معقله «ماديسون سكوير غاردن» الاثنين (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

نهائي «إن بي إيه»: تشديد أمني في المباراة الثالثة بسبب حضور ترمب

يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة في معقله «ماديسون سكوير غاردن» الاثنين (أ.ف.ب)
يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة في معقله «ماديسون سكوير غاردن» الاثنين (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات، الاثنين، فرض إجراءات أمنية مشددة في نيويورك؛ بسبب حضور الرئيس، دونالد ترمب، المباراة الثالثة من نهائي «دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)» في صالة «ماديسون سكوير غاردن».

وبعد فوزه بالمباراتين الأوليين من أصل 7 ممكنة في هذه السلسلة خارج الديار على سان أنتونيو سبيرز، يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة، الاثنين، في معقله «ماديسون سكوير غاردن» حيث ستقام أيضاً المباراة الرابعة الأربعاء.

وسيكون هناك طوق أمني واسع حول القاعة الواقعة في مانهاتن بجوار محطة بنسلفانيا، حيث أُصيب 6 أشخاص في حادث طعن وقع خلال وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال قائد شرطة مدينة نيويورك، مايكل ليبيتري، للصحافيين إنه مئات العناصر نُشروا في المحطة، لكنه أوضح أن هذا الانتشار «لن يتغير على ضوء حادثة أمس (الأحد)».

وفي إطار الإجراءات المشددة، طلبت السلطاتُ من المشجعين حائزي التذاكر الحضورَ إلى «ماديسون سكوير غاردن» قبل ساعتين على الأقل من موعد انطلاق المباراة عند الساعة الـ20:30 بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 00:30 بتوقيت غرينيتش) للخضوع لإجراءات تفتيش عبر أجهزة مسح مماثلة لتلك المستخدمة في المطارات.

ولن تنظَّم تجمعات جماهيرية خارج القاعة للمشجعين غير الحائزين تذاكر؛ بسبب الزيارة الرئاسية، في خروج عن التقليد الذي طبع المباراتين الأوليين في سان أنتونيو.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش: «الرسالة بسيطة: احتفلوا بنيكس، لكن تجنبوا منطقة (ماديسون سكوير غاردن) الليلة إذا لم تكن لديكم تذاكر للمباراة أو سبب مشروع آخر للوجود هناك».

وسيتولى «جهاز الخدمة السرية»، المكلف حماية الرئيس الأميركي، مهام الأمن إلى جانب شرطة نيويورك.

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب البوسنة يراهن على الشباب والخبرة لبلوغ «الأدوار الإقصائية» في المونديال

سيرجي بارباريز (أ.ب)
سيرجي بارباريز (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب البوسنة يراهن على الشباب والخبرة لبلوغ «الأدوار الإقصائية» في المونديال

سيرجي بارباريز (أ.ب)
سيرجي بارباريز (أ.ب)

يعتقد سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، أن الحماس الذي بثه اللاعبون الشبان في نفوس النجوم أصحاب الخبرة، مثل إدين دزيكو (40 عاماً)، كان عاملاً رئيسياً في التأهل إلى كأس العالم، وأنه قد يساعد المنتخب أيضاً على تحقيق مفاجأة في أميركا الشمالية.

ويلتقي المنتخب البوسني المنتخبَ الكندي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية في تورونتو يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه سويسرا وقطر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال بارباريز لمجلة «كيكر» الألمانية، الاثنين: «اللاعبون الشبان منحوا لاعبينا أصحاب الخبرة حماساً كبيراً بأسلوبهم وروحهم. إدين دزيكو حقق كل شيء بشكل شبه تام في مسيرته. لكن عندما أرى كيف نجح اللاعبون الشبان في تحفيزه، وكذلك سعيد كولاسيناك ونيكولا كاتيتش، فإن ذلك يبعث الدفء في قلبي».

وضمنت البوسنة والهرسك مشاركتها الثانية في كأس العالم منذ استقلالها، بعدما تأهلت عبر الملحق الأوروبي بمواجهة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي؛ بطل العالم 4 مرات.

وقال بارباريز: «نعلم من أين جئنا وما إمكاناتنا. لكننا لسنا هناك لمجرد المشاهدة. لدينا طموح لتجاوز دور المجموعات».

وأضاف: «نريد أن تعم أجواء الفرح والحماس. فجميعنا ما زلنا نحتفظ في أذهاننا بصور الاستقبال الجماهيري الذي حظينا به في سراييفو بعد الفوز على إيطاليا».

ويأمل المدرب؛ البالغ من العمر 54 عاماً، أن يتمكن المهاجم هاريس تبكوفيتش من المشاركة في كأس العالم، بعدما تعرض لإصابة في القدم.

وقال المدرب: «عملية التعافي تسير بشكل جيد للغاية، وهاريس يشعر بحالة ممتازة. وبواقعية؛ إذا سار كل شيء وفق الخطة، فسيكون جاهزاً للمشاركة في ما بين المباراتين الثانية والثالثة من البطولة».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يتوصل إلى تسوية مع ديارا في قضية حقوق انتقال اللاعب

لاسانا ديارا (رويترز)
لاسانا ديارا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يتوصل إلى تسوية مع ديارا في قضية حقوق انتقال اللاعب

لاسانا ديارا (رويترز)
لاسانا ديارا (رويترز)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الاثنين)، إنه توصل إلى تسوية مع لاعب وسط منتخب فرنسا السابق لاسانا ديارا، في قضية تتعلق بحقوق انتقال اللاعب.

وكان ديارا يطالب بتعويض قدره 65 مليون يورو (75 مليون دولار) من «فيفا» والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعد أن قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن بعض قواعد الاتحاد الدولي للعبة تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفرض «فيفا» غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على ديارا بعد رحيل لاعب آرسنال وتشيلسي وريال مدريد السابق عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد فقط من عقده الممتد لأربع سنوات في 2014.

وقال «فيفا» في بيان: «بعد الاتفاق الشامل الذي توصلنا إليه، قام السيد لاسانا ديارا و(فيفا) بتسوية جميع الإجراءات القانونية بينهما».

وأضاف: «لم يقر (فيفا) بأي مسؤولية، ولم يدفع أي تعويض. ولن يُدلي بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي». ولم يرد محامو ديارا بعد على طلب «رويترز» للتعليق.

وعدَّل «فيفا» قواعد انتقالاته في أعقاب حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، واعتمد إطاراً مؤقتاً لحساب التعويض المستحق وعبء الإثبات في حالة وجود خرق للعقد.

ودفع «حكم ديارا» منذ ذلك الحين نحو 20 رابطة لاعبين وطنية في أوروبا إلى التعهد بدعم دعوى جماعية على مستوى القارة ضد «فيفا».

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