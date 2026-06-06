مونديال 2026: إصابة الباراغواياني إنسيسو قبل أيام من النهائيات

تعرض مهاجم الباراغواي خوليو إنسيسو لإصابة الجمعة خلال آخر مباراة تحضيرية لمنتخب «ألبييروخا» في أسونسيون، قبل ثمانية أيام من مباراته الافتتاحية في مونديال 2026 أمام الولايات المتحدة.

وغادر لاعب الوسط الهجومي البالغ 22 عاماً، وأبرز عناصر المنتخب، أرض الملعب باكياً وعلى حمالة، إثر اصطدامه بمدافع نيكاراغوا خواب ألكسندر غوتييريس في الدقيقة 23.

وأوضح مدرب باراغواي الأرجنتيني غوستافو ألفارو في نهاية المباراة أن إنسيسو تعرض «لإصابتين مزدوجتين في الورك والفخذ الأيمن».

وأضاف: «تلقى الضربة الأولى وأشار إليّ بأنه قادر على المواصلة. مباشرة بعد ذلك، تلقى ضربة أخرى على مستوى الورك، فشعر بالخوف واستلقى على الأرض. وقد انعكس ذلك على العضلة الرباعية. هم يجرون الفحوص الآن، وآمل ألا تكون الإصابة خطيرة وأن نتمكن من استعادته».

وبعد خروجه، اشتكى اللاعبون الباراغوايانيون للحكم من خشونة لعب منتخب نيكاراغوا، الذي خسر المباراة في نهاية المطاف 4-0.

ويشارك منتخب باراغواي في المجموعة الرابعة من المونديال، حيث سيواجه أيضاً تركيا وأستراليا.