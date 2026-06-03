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الرياضة رياضة عالمية

كأس العالم 2026 اختبار حاسم لقطاع النقل في أميركا الشمالية

تمثل كأس العالم المسرح الأكبر في عالم كرة القدم وتعد اختباراً حاسماً لبعض مشغلي القطارات والحافلات (أ.ب)
تمثل كأس العالم المسرح الأكبر في عالم كرة القدم وتعد اختباراً حاسماً لبعض مشغلي القطارات والحافلات (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

كأس العالم 2026 اختبار حاسم لقطاع النقل في أميركا الشمالية

تمثل كأس العالم المسرح الأكبر في عالم كرة القدم وتعد اختباراً حاسماً لبعض مشغلي القطارات والحافلات (أ.ب)
تمثل كأس العالم المسرح الأكبر في عالم كرة القدم وتعد اختباراً حاسماً لبعض مشغلي القطارات والحافلات (أ.ب)

تمثل كأس العالم 2026 المسرح الأكبر في عالم كرة القدم، وتعد اختباراً حاسماً بالغ الأهمية لبعض مشغلي القطارات والحافلات في أميركا الشمالية.

ومع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الوقود، وامتداد طوابير الأمن في المطارات إلى مسافات تثير الغضب، وإقامة 104 مباريات في بطولة العالم موزعة على 16 مدينة عبر أربع مناطق زمنية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تقول بعض شركات النقل البري إنها تستعد للفوز بقلوب شريحة جديدة من الجمهور.

وقال كونان تشيونغ، رئيس العمليات في «لوس أنجليس مترو»، وهي هيئة النقل العام التي تخدم منطقة لوس أنجليس: «نريد أن تتمكن من استخدام شبكتنا بسلاسة منذ اللحظة التي تقرر فيها القدوم إلى كأس العالم، وطوال الطريق إلى المباريات، وحتى العودة إلى منزلك بعد ذلك».

وأوضح تشيونغ أن هذا الحدث يمثل فرصة لإظهار الصورة الحقيقية للزوار الأجانب، وأن المدينة الواقعة في كاليفورنيا - التي ستستضيف ثماني مباريات، بينها المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة - ليست مجرد طرق سريعة مزدحمة، بل تعد أيضاً وسيلة لجذب مزيد من سكان لوس أنجليس إلى استخدام نظام النقل العام المتنامي.

وهذا أمر طالما نادى به المدافعون عن النقل العام في الولايات المتحدة وكندا، حيث يمكن أن تكون البنية التحتية للنقل المشترك شحيحة، مع تردد السكان المحليين في ترك سياراتهم.

وقال يوناه فريمارك، الباحث الرئيسي في معهد إيربان ومقره واشنطن: «تمتلك شركات النقل فرصة لتقديم الخدمة لمجموعة من الأشخاص الذين لا يستخدمون وسائل النقل العام عادة بشكل يومي. فكثير من مشجعي كأس العالم القادمين من الولايات المتحدة أو كندا لا يستخدمون بالضرورة خدمات النقل بانتظام».

وأضاف فريمارك أن هذا يعني أن المخاطر عالية بالنسبة للشركات لضمان تجربة إيجابية للركاب.

وتابع: «يتعين عليهم التأكد من أن الخدمات التي يقدمونها ذات جودة عالية وليست مكلفة للغاية، لأن الأشخاص الذين يستقلونها سيشكلون انطباعاً عن وكالات النقل تلك - وهناك فرصة لإثبات قدرتها حقاً على تقديم خدمة جيدة».

ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه العديد من مشغلي النقل هو أن لديهم قدرة استيعابية محدودة، وقد لا يجد العملاء المحتملون مكاناً في يوم المباراة.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف الطيران يمثل فرصة نادرة لجذب المسافرين إلى السكك الحديدية والطرق، فإن مشغلي النقل البري يعانون أيضاً من ارتفاع تكاليف الوقود وقد يحتاجون إلى تحميل العملاء جزءاً من هذه التكاليف.

وقال فريمارك إن هذا يمثل عملية موازنة صعبة لمشغلي النقل، فهم يريدون جذب عملاء جدد ولكن دون إثارة غضب الركاب اليوميين والمستخدمين المنتظمين الذين يعتمدون على هذه الخدمات بعد فترة طويلة من إطلاق صافرة النهاية.

وتقدم شركة «فليكس باص»، إلى جانب الشركة الشقيقة «جريهاوند»، لمشجعي كأس العالم واحدة من أكبر شبكات النقل في أميركا الشمالية. وقالت إنها تشهد طلباً قوياً على السفر بالحافلات بين المدن المستضيفة للبطولة، حيث بيعت تذاكر بعض الرحلات بالفعل وتوشك رحلات أخرى على الامتلاء سريعاً.

وقبل انطلاق كأس العالم، قالت «فليكس باص» إنها استثمرت بقوة في حافلات جديدة وأحدث التقنيات مع التركيز أيضاً على ضمان مغادرة الحافلات ووصولها في المواعيد المحددة.

وقال كاي بويسان، الرئيس التنفيذي لشركة «فليكس باص» في أميركا الشمالية: «الأمر الحاسم هنا هو أن كل تجربة مع فليكس يجب أن تكون سعيدة. هذه هي الطريقة التي ننمي بها أعمالنا بالفعل، وهذه فرصة رائعة».

وأضاف: «نرحب بجميع العملاء الجدد ونريدهم أن يروا التغيير الذي أحدثناه والتجربة الرائعة التي سيخوضونها».

وتقول «فليكس باص» إن المسافرين قد يفضلون الحافلات على الطائرات لأن الحافلات توفر عادة وسيلة مباشرة وأكثر ملاءمة من حيث التكلفة للتنقل بين مراكز المدن.

وقال بويسان: «المطار يعاني من الازدحام والتكاليف ترتفع. ومن الواضح أن المسافرين يبحثون بطبيعة الحال عن بدائل، وهنا يأتي دورنا».

ولكن لم تثبت جميع خيارات النقل البري أنها ميسورة التكلفة.

فقد جذبت شركة «إن. جيه ترانزيت» نوعاً من الاهتمام الذي لا تريده هذا العام عندما أعلنت أن رحلة القطار التي تستغرق نحو 30 دقيقة من مانهاتن إلى ملعب نيوجيرسي الذي سيستضيف ثماني مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز)، ستبلغ تكلفتها 150 دولاراً لرحلة الذهاب والإياب، وهي رحلة تكلف عادة أقل من 13 دولاراً.

وتقول «إن. جيه ترانزيت» إنها بحاجة لتغطية 48 مليون دولار من التكاليف الإضافية للأمن والسيطرة على الحشود وغيرها من التأثيرات الناتجة عن كأس العالم.

وبعد موجة غضب عارمة، خفضت الشركة الأجرة إلى 98 دولاراً، وهي قيمة لا تزال مرتفعة، قائلة إنها تمكنت من العثور على مزيد من الإعلانات لتغطية تكاليفها. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض تكلفة حافلة ركاب على المسار نفسه إلى 20 دولاراً، بدلاً من 80 دولاراً أُعلنت في البداية، بعد أن لجأت اللجنة المنظمة إلى حافلات المدارس المحلية لزيادة عدد المقاعد.

وفي بوسطن، ستبلغ تكلفة تذاكر القطار ذهاباً وإياباً من وسط المدينة إلى الملعب المستخدم لسبع مباريات في كأس العالم 80 دولاراً، مقارنة بالسعر المعتاد الذي يتراوح بين 20 إلى 30 دولاراً، في حين ستكون تكلفة رحلة الحافلة 95 دولاراً.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، إن «الفيفا» يجب أن يفعل المزيد.

وقال شومر في بيان بعد الإعلان عن السعر الأصلي للرحلة إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي «إن فرض رسوم تزيد على 11 ضعف الأجرة العادية لرحلة قطار هو عملية استغلال واضحة وبسيطة. الفيفا يجني المليارات من كأس العالم هذه».

وأضاف: «يجب على الفيفا تغطية تكاليف الرحلة، وليس تحميل مشجعي نيويورك الفاتورة».

وقال «الفيفا» إن أسعار النقل المرتفعة ستدفع المشجعين إلى البحث عن طرق أخرى للوصول إلى الملعب، وإن فعاليات مماثلة أخرى لم تؤد إلى مطالبة المنظمات بتقديم تمويل لتغطية تأثيرات السفر.

ولم يقم جميع المشغلين المحليين برفع الأسعار.

وقال تشيونج من «لوس أنجليس مترو»: «أجرتنا العادية هي 1.75 دولار، لذا سيتمكن الناس من دفع ذلك. وسنلتزم بجميع الخصومات التي نقدمها».

وفي فيلادلفيا، التي تستضيف ست مباريات، سيدفع المشجعون 2.90 دولار لاستقلال القطار للوصول إلى المباراة، وسيحصلون على رحلة عودة مجانية إلى منازلهم برعاية شركة «إير. بي. إن. بي».

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية الأميركية «أمتراك» إنها تستعد لنقل المشجعين بين المدن لحضور المباريات.

وقال دبليو كايل أندرسون، مدير الاتصالات في أمتراك: «نحن ملتزمون تماماً بإدارة خطوط سكك حديدية ذات مستوى عالمي، وضمان جاهزية بنيتنا التحتية لاستقبال الضيوف الجدد والعائدين».

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أيوب بوعدي (منتخب المغرب)
أيوب بوعدي (منتخب المغرب)
TT
TT

بوعدي يبدأ كتابة فصله المغربي... ومونديال 2026 أول اختبار

أيوب بوعدي (منتخب المغرب)
أيوب بوعدي (منتخب المغرب)

لم يحتج أيوب بوعدي إلى كثير من الوقت ليجد مكانه داخل معسكر المنتخب المغربي. فبعد أسابيع قليلة من قراره النهائي بتمثيل «أسود الأطلس»، بدأ لاعب الوسط الشاب خطواته الأولى بقميص المنتخب الأول، وسط ترحيب واسع وتطلعات كبيرة إلى أن يكون أحد وجوه الجيل المغربي الذي يستعد لخوض تحدي مونديال 2026.

وكان بوعدي (18 عاماً) أحد أبرز المواهب التي تابعتها المنتخبات الفرنسية السنية خلال السنوات الماضية، قد حسم الجدل في مايو (أيار) الماضي بإعلانه اختيار المغرب على حساب فرنسا، منهياً فترة من التكهنات حول مستقبله الدولي. وجاء القرار قبل أسابيع فقط من انطلاق كأس العالم، ليمنح المنتخب المغربي إضافة جديدة إلى خط وسط يعج بالأسماء الشابة والطموحة.

ورغم بعض الانتقادات التي رافقت توقيت اختياره، حسب موقع «فوت ميركاتو»، شدد مدرب المغرب، محمد وهبي، على أن القرار جاء بعد دراسة وقناعة كاملة من اللاعب، مؤكداً أن اندماجه داخل المجموعة تم بسلاسة منذ الأيام الأولى.

وقال وهبي إن بوعدي أظهر نضجاً لافتاً في التدريبات والمباريات الأولى، مشيراً إلى سرعة استيعابه للأدوار الفنية المطلوبة منه، رغم حداثة تجربته الدولية. وخاض لاعب ليل الفرنسي أولى دقائقه بقميص المغرب في المباراة الودية أمام بوروندي، قبل أن يسجل ظهوره الأول أساسياً خلال الفوز على مدغشقر، في خطوة منحت الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييمه قبل الدخول في أجواء المونديال.

وبينما بدت الآراء متباينة حول مستواه في ظهوره الأول، اتفقت معظم التقييمات المحلية على أن اللاعب أظهر مؤشرات واعدة، خصوصاً في تعامله الهادئ مع الكرة، وقدرته على اللعب الجماعي، إلى جانب شخصيته التي بدت أكبر من عمره داخل الملعب.

أما بوعدي نفسه فلم يخفِ حماسه لخوض التجربة الجديدة، مؤكداً سعادته بارتداء قميص المغرب والمشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، معتبراً أن المنتخب يملك الطموح والإمكانات لمنافسة أقوى المنتخبات.

ويستعد المغرب، بصفته حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل واسكوتلندا وهايتي، في مجموعة ينتظر أن تشكل الاختبار الحقيقي الأول للوافد الجديد.

وبين ضجيج المونديال المنتظر والأحاديث المتزايدة حول مستقبله مع ليل الفرنسي، تبدو أولوية بوعدي واضحة في الوقت الحالي؛ تثبيت أقدامه داخل المنتخب المغربي، وكتابة أولى صفحات رحلته الدولية بقميص «أسود الأطلس».

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رياضة كرة القدم كأس العالم أخبار المغرب المغرب
الرياضة رياضة عالمية

ألف متسلق بلغوا قمة إيفرست هذا الموسم

أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)
أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)
  • كاتماندو : «الشرق الأوسط»
TT
  • كاتماندو : «الشرق الأوسط»
TT

ألف متسلق بلغوا قمة إيفرست هذا الموسم

أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)
أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)

وصل أكثر من ألف متسلق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي ما يجعله الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، حسبما أعلن مسؤولون، الأربعاء.

وقال هيمال غوتام، المسؤول في إدارة السياحة النيبالية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر من ألف متسلّق بلغوا القمة هذا الموسم، لكن العدد النهائي لا يزال بحاجة إلى تدقيق».

وتشير قاعدة بيانات جبال الهيمالايا إلى أن الرقم القياسي لأكبر عدد من متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019، عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة.

وصل أكثر من ألف متسلق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي (أ.ف.ب)

ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم هذا الموسم، اثنان منهم من الهنود وثلاثة من النيباليين، كانوا يشاركون في استعدادات لتسلق الجبل. كما فُقد مرشد نيبالي آخر أثناء نزوله من القمة.

ويمكن تسلق أعلى قمة في العالم، والواقعة على الحدود بين النيبال والصين، من النيبال أو من سفحها الشمالي في التيبت. إلا أن الصين أغلقت هذا الطريق هذا العام.

وأصدرت نيبال هذا الموسم 494 تصريحاً لأجانب لتسلق القمة، وهو عدد غير مسبوق.

أصدرت نيبال هذا الموسم 494 تصريحاً لأجانب لتسلق القمة وهو عدد غير مسبوق (أ.ف.ب)

يوم 21 مايو (أيار) وحده، وصل نحو 275 متسلقاً إلى قمة جبل الهيمالايا البالغ ارتفاعه 8849 متراً، مسجلاً بذلك أكثر الأيام ازدحاماً على الجانب الجنوبي.

وأظهرت صور التقطت ذلك اليوم طوابير المتسلقين وهم ينتظرون على السفوح الجليدية للصعود إلى القمة.

تضم نيبال 8 من أعلى 10 قمم في العالم، وتستقبل مئات المغامرين كل ربيع.

ومنذ أن سجّل إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي شيربا أول صعود ناجح إلى جبل إيفرست عام 1953، تحوّل تسلّق الجبال إلى نشاط يدرّ أرباحاً كبيرة بفضل الإقبال المتزايد عليه.

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الرياضة رياضة عالمية

ويمبلدون تأمل في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها رولان غاروس

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)
يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

ويمبلدون تأمل في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها رولان غاروس

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)
يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا المفتوحة قبل أسبوعين.

وفي ظل النزاع المستمر بين مجموعة من أبرز لاعبي التنس والبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، اقتصرت الأنشطة الإعلامية لمعظم نجوم العالم قبل بدء البطولة على 15 دقيقة فقط لكل لاعب.

وكان ذلك يرمز إلى ما يقول اللاعبون إنه يمثل تقريباً 15 في المائة من الإيرادات التي تدفعها بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في صورة جوائز مالية، وهو رقم يقل كثيراً عن نسبة الـ22 في المائة التي يعتقدون أن البطولات يجب أن تتجه نحو منحها لهم.

ومن المقرر الإعلان عن قيمة الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون هذا العام خلال مؤتمر صحافي، الخميس المقبل، وسط اهتمام غير مسبوق بما ستتضمنه الأرقام المعلنة.

وارتفعت الجوائز المالية في رولان غاروس بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكن هذه الزيادة جاءت أقل بكثير من الزيادة البالغة 20 في المائة في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، و16 في المائة في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة الجوائز المالية في ويمبلدون 53.5 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار)، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق، لكنها مثلت أقل من 13 في المائة من إيرادات البطولة.

وللوصول إلى نسبة 16 في المائة التي يطالب بها اللاعبون هذا العام، سيتعين على ويمبلدون رفع قيمة الجوائز المالية إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن تحقيق هذه الزيادة دفعة واحدة أمر غير مرجح، لكن وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» علمت أن المنظمين متفائلون بإمكانية إرضاء اللاعبين بما يكفي لتجنب أي شكل من أشكال الاحتجاج.

والتقت سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية لويمبلدون، بممثل اللاعبين لاري سكوت في باريس، يوم الاثنين، لمناقشة الجوائز المالية ومطالب أخرى للاعبين، تشمل المساهمة في برامج الرعاية والدعم وزيادة دورهم في عملية اتخاذ القرار.

وقال متحدث باسم بطولة ويمبلدون: «سعدنا بإتاحة الفرصة للقاء ممثل اللاعبين خلال بطولة رولان غاروس».

وأضاف: «كانت مناقشاتنا بشأن ترتيبات بطولة هذا العام إيجابية، ونتطلع إلى مواصلة هذه الحوارات بمزيد من التفصيل بعد انتهاء البطولة».

كما عقد سكوت، الذي شغل سابقاً منصب رئيس ومدير عام الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، اجتماعاً مع مسؤولي بطولة أميركا المفتوحة، بعدما تلقى وعداً من مسؤولي فرنسا المفتوحة بتقديم مقترحات ملموسة بشأن القضايا المطروحة خلال الشهر المقبل.

ويعتقد أن اللاعبين أصبحوا أكثر جرأة بعد التأثير الذي أحدثه احتجاجهم الأخير، الذي استهدف بشكل رئيسي جهات البث التلفزيوني، أحد أهم مصادر دخل بطولات الغراند سلام، ما قد يزيد احتمالات اتخاذ خطوات مماثلة في ويمبلدون.

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