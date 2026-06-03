مونديال 2026: السنغال تراهن على خبرة ماني لاستعادة أمجاد 2002

تدخل السنغال نهائيات كأس العالم 2026 وهي تحمل طموحات كبيرة لتأكيد مكانتها بوصفها من أقوى المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة. ويخوض «أسود التيرانغا» منافسات المجموعة التاسعة بعد مشوار مميز في التصفيات، حيث تصدروا مجموعتهم من دون أي خسارة، ليضمنوا التأهل المباشر إلى المونديال ويؤكدوا استمرارية المشروع الذي جعل المنتخب السنغالي منافساً دائماً على الألقاب القارية.

ولم يكتف المنتخب السنغالي بالتأهل إلى كأس العالم، بل عزز مكانته بعد ذلك بوصوله إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، مواصلاً حضوره القوي على الساحة الأفريقية. ويحتل المنتخب المركز الرابع عشر في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما لا يزال يحمل في سجله إنجاز التتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2021، إلى جانب أفضل إنجاز له في كأس العالم عندما بلغ ربع نهائي نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

ويقود المنتخب المدرب باب تياو، أحد أفراد الجيل التاريخي الذي صنع إنجاز 2002. وكان تياو مهاجماً في تلك النسخة وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي بعدما صنع الهدف الذهبي الشهير لهنري كامارا أمام السويد في ثمن النهائي. وبعد أكثر من عقدين على ذلك الإنجاز، يستعد المدرب البالغ من العمر 45 عاماً لخوض أول تجربة له في كأس العالم من على مقاعد البدلاء، بعدما نجح في قيادة المنتخب إلى نتائج إيجابية رغم أن مستقبله لا يزال غير محسوم بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السنغالي في فبراير (شباط) الماضي.

ويظل ساديو ماني الاسم الأبرز في صفوف المنتخب السنغالي، إذ يدخل قائد الفريق البطولة وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، بعدما استعاد الكثير من بريقه خلال الأشهر الماضية. وساهم نجم النصر السعودي في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة بتسجيله هدفين وصناعته هدفين آخرين، كما أنه يدخل المونديال بمعنويات مرتفعة بعد قيادته النصر إلى لقب الدوري السعودي. وسيكون مونديال 2026 الأول فعلياً لماني داخل أرض الملعب، بعدما حرمته الإصابة قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022 من المشاركة مع منتخب بلاده في قطر.

وتنتظر السنغال مهمة صعبة في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق، حيث يسعى المنتخب الأفريقي إلى انتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، سواء عبر المركزين الأول والثاني أو من خلال أفضل أصحاب المركز الثالث. لكن الطموحات السنغالية لا تتوقف عند حدود التأهل، إذ يحلم المنتخب بتكرار إنجاز 2002 وبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وتعويض الخروج من ثمن نهائي نسخة 2022 أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة.

وبين خبرة ماني، وحماس جيل جديد من اللاعبين، والطموح المتزايد للكرة السنغالية، يدخل «أسود التيرانغا» كأس العالم وهم يدركون أن الطريق لن يكون سهلاً، لكنهم يؤمنون بأن لديهم من الإمكانات ما يسمح لهم بكتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.