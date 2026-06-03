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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: السنغال تراهن على خبرة ماني لاستعادة أمجاد 2002

النجم السنغالي ساديو ماني (رويترز)
النجم السنغالي ساديو ماني (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: السنغال تراهن على خبرة ماني لاستعادة أمجاد 2002

النجم السنغالي ساديو ماني (رويترز)
النجم السنغالي ساديو ماني (رويترز)

تدخل السنغال نهائيات كأس العالم 2026 وهي تحمل طموحات كبيرة لتأكيد مكانتها بوصفها من أقوى المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة. ويخوض «أسود التيرانغا» منافسات المجموعة التاسعة بعد مشوار مميز في التصفيات، حيث تصدروا مجموعتهم من دون أي خسارة، ليضمنوا التأهل المباشر إلى المونديال ويؤكدوا استمرارية المشروع الذي جعل المنتخب السنغالي منافساً دائماً على الألقاب القارية.

ولم يكتف المنتخب السنغالي بالتأهل إلى كأس العالم، بل عزز مكانته بعد ذلك بوصوله إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، مواصلاً حضوره القوي على الساحة الأفريقية. ويحتل المنتخب المركز الرابع عشر في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما لا يزال يحمل في سجله إنجاز التتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2021، إلى جانب أفضل إنجاز له في كأس العالم عندما بلغ ربع نهائي نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

ويقود المنتخب المدرب باب تياو، أحد أفراد الجيل التاريخي الذي صنع إنجاز 2002. وكان تياو مهاجماً في تلك النسخة وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي بعدما صنع الهدف الذهبي الشهير لهنري كامارا أمام السويد في ثمن النهائي. وبعد أكثر من عقدين على ذلك الإنجاز، يستعد المدرب البالغ من العمر 45 عاماً لخوض أول تجربة له في كأس العالم من على مقاعد البدلاء، بعدما نجح في قيادة المنتخب إلى نتائج إيجابية رغم أن مستقبله لا يزال غير محسوم بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السنغالي في فبراير (شباط) الماضي.

ويظل ساديو ماني الاسم الأبرز في صفوف المنتخب السنغالي، إذ يدخل قائد الفريق البطولة وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، بعدما استعاد الكثير من بريقه خلال الأشهر الماضية. وساهم نجم النصر السعودي في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة بتسجيله هدفين وصناعته هدفين آخرين، كما أنه يدخل المونديال بمعنويات مرتفعة بعد قيادته النصر إلى لقب الدوري السعودي. وسيكون مونديال 2026 الأول فعلياً لماني داخل أرض الملعب، بعدما حرمته الإصابة قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022 من المشاركة مع منتخب بلاده في قطر.

وتنتظر السنغال مهمة صعبة في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق، حيث يسعى المنتخب الأفريقي إلى انتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، سواء عبر المركزين الأول والثاني أو من خلال أفضل أصحاب المركز الثالث. لكن الطموحات السنغالية لا تتوقف عند حدود التأهل، إذ يحلم المنتخب بتكرار إنجاز 2002 وبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وتعويض الخروج من ثمن نهائي نسخة 2022 أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة.

وبين خبرة ماني، وحماس جيل جديد من اللاعبين، والطموح المتزايد للكرة السنغالية، يدخل «أسود التيرانغا» كأس العالم وهم يدركون أن الطريق لن يكون سهلاً، لكنهم يؤمنون بأن لديهم من الإمكانات ما يسمح لهم بكتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.

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التعمري يحمل آمال الأردن في مشاركته الأولى بكأس العالم

موسى التعمري (أ.ب)
موسى التعمري (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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التعمري يحمل آمال الأردن في مشاركته الأولى بكأس العالم

موسى التعمري (أ.ب)
موسى التعمري (أ.ب)

ستسلط الأضواء على المهاجم موسى التعمري في مشاركة الأردن الأولى بكأس العالم لكرة القدم، إذ سيكون مطالباً بتعويض غياب زميله المصاب يزن النعيمات وقيادة البلاد للدور الثاني عبر بوابة المجموعة العاشرة القوية.

وسجل التعمري (28 عاماً) سبعة أهداف في مشوار الأردن بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مقابل ثمانية أهداف للنعيمات الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة دور الثمانية لكأس العرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأوقعت القرعة الأردن في مجموعة صعبة، إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.

وقادت رحلة التعمري، أبرز لاعب في تشكيلة المدرب جمال السلامي، المهاجم من شباب الأردن إلى قبرص وبلجيكا قبل أن يحط الرحال في فرنسا حيث لعب مع مونبلييه قبل الانتقال إلى ستاد رين في 2025.

وقدم الجناح الأعسر أداء مميزاً مع رين هذا الموسم، ليساعده في احتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وشارك في 36 مباراة في جميع المسابقات، ساهم خلالها في 18 هدفاً، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وقال التعمري في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد التأهل إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك: «مجرد تأهلنا إلى كأس العالم إنجاز تاريخي، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. أصبح هدفنا وطموحنا أعلى، وغايتنا رفع اسم الوطن وإثبات وجود الكرة الأردنية على الساحة العالمية».

يرتدي التعمري القميص رقم 10 مع الأردن، ويمتاز بمراوغاته الساحرة بالقدم اليسرى وتسديداته القوية، ما دفع جماهير فريقه السابق أبويل نيقوسيا لتطلق عليه لقب «ميسي الأردن»، في مقارنة مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022، وهو التشبيه الذي يرفضه التعمري.

وقال التعمري عبر موقع رابطة الدوري الفرنسي على الإنترنت في أغسطس (آب) 2023: «أعرف أن بعض الناس ينادونني بهذا الاسم، لكنني لا أحب هذا اللقب. في قبرص، اخترع المشجعون اللقب حتى إنهم ألفوا أغنية أشاروا فيها إلي باسم ميسي الأردني».

وأوضح عبر برنامج «عادل بودكاست» على يوتيوب في مايو (أيار) 2024: «حسناً، لنكن واقعيين، لن ينجح أحد في القيام بمثل ما قام به ميسي، لا يوجد لاعب مثله في العالم».

وأضاف: «لماذا لا نحب الاعتزاز بأنفسنا وأسمائنا، يجب ألا نتخذ الغرب قدوة لنا، أحاول صنع إنجاز لنفسي ولاسمي ولبلدي الأردن».

وستكون مباراة الأردن ضد الأرجنتين يوم 27 يونيو (حزيران) في ختام مشوار الفريق بدور المجموعات، مثيرة للاهتمام؛ نظراً لأنها ستقود التعمري لمواجهة أمام ميسي قد تكون حاسمة لمشوار بلاده في البطولة.

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رياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: لوكلير يمدّد عقده مع «عائلته الثانية» فيراري

سائق «فيراري» شارل لوكلير يصل إلى الحلبة قبيل الحصص التجريبية (رويترز)
سائق «فيراري» شارل لوكلير يصل إلى الحلبة قبيل الحصص التجريبية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: لوكلير يمدّد عقده مع «عائلته الثانية» فيراري

سائق «فيراري» شارل لوكلير يصل إلى الحلبة قبيل الحصص التجريبية (رويترز)
سائق «فيراري» شارل لوكلير يصل إلى الحلبة قبيل الحصص التجريبية (رويترز)

مدّد السائق شارل لوكلير عقده مع فريق «فيراري» الذي وصفه بـ«عائلتي الثانية» لسنوات عدة، وذلك قبل أيام من سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لـ«فورمولا 1» على أرضه، وفق ما أعلن الصانع الإيطالي.

ويخوض السائق البالغ من العمر 28 عاماً، موسمه السابع مع «الحصان الجامح» منذ انضمامه عام 2019، محققاً معه الفوز بثمانية سباقات، كان آخرها في عام 2024، فيما كانت أفضل نتائجه حلوله وصيفاً في ترتيب بطولة العالم خلف الهولندي ماكس فيرستابن عام 2022.

وقال «فيراري»، في بيان على موقعه الرسمي: «تعلن (سكوديريا فيراري إتش بي) عن تجديد عقدها مع شارل لوكلير، الذي سيواصل الدفاع عن ألوان الفريق خلال المواسم المقبلة من بطولة العالم للفورمولا 1».

ويحتل لوكلير حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم، متقدماً بثلاث نقاط على زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون، وقد أعرب عن سعادته الكبيرة بمواصلة مسيرته مع الفريق الإيطالي.

وقال لوكلير: «إنه الفريق الذي أحببته وحلمت بالانضمام إليه منذ طفولتي، وبعد كل هذه السنوات أصبح عائلتي الثانية».

وأضاف: «عشنا معاً لحظات رائعة وأخرى صعبة، لكني أؤمن بهذا الفريق أكثر من أي وقت مضى، وأنا ممتنّ بشدة لأننا سنواصل العمل جنباً إلى جنب من أجل هدفنا المشترك المتمثل في إعادة بطولة العالم إلى مارانيلو».

وأكد أن قيادة «فيراري»، «حلم ومسؤولية في الوقت نفسه لا يستهان بها».

من جهته، أشاد «فيراري» بسائقه، واصفاً إياه بأنه «ثاني أكثر سائق خوضاً للسباقات في تاريخ الفريق، كما يحتل المركز الثاني من حيث الانطلاق من المركز الأول خلف مايكل شوماخر فقط».

وقال مدير الفريق فريد فاسور، إن التجديد «خطوة طبيعية للغاية»، مضيفاً: «خلال هذه السنوات رأيناه ينمو ليصبح أحد أقوى السائقين في (فورمولا 1)، وشخصاً منسجماً تماماً مع الفريق ومع ما تمثله (فيراري)».

وتابع: «نقدّر موهبته ونحب عزيمته وطريقته في التعامل مع الفريق داخل وخارج الحلبة».

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الفورمولا 1 إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

كأس العالم فرصة عفيف لرد الاعتبار وإبراز تطور منتخب قطر

أكرم عفيف (رويترز)
أكرم عفيف (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

كأس العالم فرصة عفيف لرد الاعتبار وإبراز تطور منتخب قطر

أكرم عفيف (رويترز)
أكرم عفيف (رويترز)

يرى أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا مرتين، أن كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في أميركا الشمالية بعد أيام تمثل فرصة لـ«رد الاعتبار» وإظهار التطور الكبير الذي شهدته الكرة القطرية خلال العقد الماضي.

ويجسد الجناح الأيسر بوضوح رحلة تحول قائمة على العمل الجاد والاجتهاد وتجاوز التحديات، تماماً كما تطورت كرة القدم في بلاده لتصبح نموذجاً في تنظيم الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2022، إلى جانب التميز في شبكات النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية، والحضور القوي قارياً والطموح المشروع للظهور عالمياً.

وولد عفيف (29 عاماً) لأبوين من أصول يمنية وصومالية، فوالدته قطرية من جذور يمنية، بينما والده حسن عفيف لاعب ومدرب الغرافة السابق، من أصول يمنية، وُلد في تنزانيا ومثل منتخب الصومال. كما يلعب شقيقه علي عفيف في نادي أم صلال القطري.

وبدأ عفيف مسيرته في أكاديمية نادي المرخية ثم فرق الفئات السنية في السد، قبل أن ينضم إلى أكاديمية أسباير، مصنع نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، خلال الفترة بين 2009 و2014؛ حيث خاض أيضاً تجربة مع فرق الشباب في إشبيلية وفياريال الإسبانيين ضمن برنامج التبادل.

وفي موسم 2015 - 2016، انتقل إلى أوبين البلجيكي، قبل أن ينضم بشكل دائم إلى فياريال الإسباني (2016 - 2020) ليصبح أول لاعب قطري يحترف في نادٍ إسباني.

وخلال فترة وجوده مع فياريال، أُعير إلى سبورتنغ خيخون في موسم 2016 - 2017 ثم إلى أوبين موسم 2017 - 2018، وبعدها للسد بين 2018 و2020.

وانتقل عفيف بشكل نهائي للسد عام 2020؛ حيث واصل تألقه وحقق العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية والقارية.

وفي مايو (أيار) الماضي، احتفل عفيف بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري للمرة السادسة في مسيرته وهو رقم قياسي، والثالثة توالياً بعدما قاد السد إلى التتويج بلقب الدوري للمرة 19 في تاريخه.

كما تُوج عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين (2019 و2023)، بعد دوره البارز في قيادة المنتخب القطري للفوز بلقبين متتاليين في كأس آسيا.

وعن مسيرته الاحترافية التي بدأت بعد تخرجه في أكاديمية أسباير، قال عفيف في تصريحات تلفزيونية على هامش حفل تتويجه: «خلال 10 سنوات، في البداية يكتسب اللاعب الخبرة ويتعلم من الكبار ويمر بأوقات صعبة ويتحمل كثيراً ويتعب على نفسه وبعدها يجني الثمار».

وأضاف موجهاً نصيحته لزملائه في النادي والمنتخب: «الاستمرارية تحتاج إلى الالتزام واحترام زملائك وتنفيذ تعليمات المدرب وفق رؤيته. هذه ليست أموراً مستحيلة، وقد يطلب منك تغيير مركزك. الأهم هو العمل الجماعي، وعندما يخلص اللاعب للفريق ستأتي الجوائز الفردية».

وأعرب عفيف عن فخره بحصد جائزة أفضل لاعب في قطر للمرة الثالثة توالياً والسادسة في مسيرته، في ظل وجود لاعبين عالميين في الدوري، مؤكداً رغبته في تحسين صورة المنتخب خلال كأس العالم 2026، و«رد الاعتبار» بعد نسخة 2022.

وقال: «نركز حالياً على كأس العالم. لا نريد الاكتفاء بإنجاز التأهل بل نطمح لتقديم مستوى يليق بنا وأعد الجميع بأن أبذل كل ما بوسعي لمساعدة منتخب قطر (العنابي) على الظهور بصورة مشرفة».

وتخوض قطر كأس العالم بهدف إعادة تقديم نفسها بعد مشاركة مخيبة في نسخة 2022، حين أصبحت أول دولة مضيفة تخسر جميع مبارياتها في دور المجموعات، رغم الاستثمارات الكبيرة والتوقعات العالية.

ومنذ ذلك الحين، استعاد المنتخب القطري توازنه تدريجياً على المستوى القاري، محتفظاً بلقب كأس آسيا 2023، كما ضمن التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى عبر التصفيات، بعد أن تأهل إلى نسخة 2022 بصفته البلد المضيف.

وفي نسخة 2026، ستلعب قطر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

وسيعتمد عفيف على شراكة هجومية أثبتت نجاحها مع المهاجم المعز علي، الهداف التاريخي للمنتخب القطري، إلى جانب القائد المخضرم حسن الهيدوس، الأكثر مشاركة دولياً، من أجل تقديم صورة مغايرة تعكس التطور القاري على الساحة العالمية.

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