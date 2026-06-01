مونديال 2026: الشرطة المكسيكية تفرق احتجاجات بالغاز المسيل للدموع

  مكسيكو: «الشرق الأوسط»
فرّقت الشرطة، الاثنين، تظاهرة لمعلمين اقتحموا مدخلاً لمنطقة المشجّعين (فان زون) قبل عشرة أيام من مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم في العاصمة المكسيكية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُغلقت مداخل ساحة سوكالو بحواجز معدنية، واندلعت مواجهات عندما تم اقتحام أحد مداخل الساحة التي تعد مقراً للحكومة وتنتصب فيها شاشة عملاقة لمتابعة المباريات اعتباراً من 11 يونيو (حزيران) الحالي.

وقال فيليبيرتو فراوستو، الممثل النقابي لولاية ساكاتيكاس (شمال)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب إغلاق منطقة المشجّعين، لأن قضية مثل قضيتنا يجب أن تكون لها الأولوية، فهي أهم بكثير من هذه الأنواع من الترفيه».

وقال أحد المحتجين إنه أصيب بمقذوف مجهول، ونُقل من المكان فيما كانت الدماء تنزف من إصابة في الرأس.

أُغلقت مداخل ساحة سوكالو بحواجز معدنية (رويترز)

ونُظّمت هذه التظاهرة من قبل مجموعة من المعلّمين تشكّل أقلية داخل أكبر نقابة للمعلمين، وهي التنسيقية الوطنية لعمّال التربية.

ويهدد هؤلاء منذ مارس (آذار) بالدعوة إلى تظاهر «ملايين» المعلمين في العاصمة خلال كأس العالم، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

ويطالبون، على وجه الخصوص، بزيادات في الأجور، وبفتح نقاشات حول نظام التقاعد، وبإدخال تغييرات على السياسة التعليمية.

وأشارت الرئيسة كلوديا شينباوم، صباح الاثنين، إلى أن حكومتها تواصل الحوار مع المعلمين، قائلة: «هناك بعض المطالب التي لا تسمح الميزانية بتلبيتها بشكل كامل، لكن هناك مطالب أخرى يمكن الاستجابة لها».

وفي مكسيكو، تتكثف الاستعدادات قبل مباراة افتتاح مونديال 2026 الذي تستضيفه المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا والتي ستجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو كلارا بروغادا، الاثنين، تعليق الدروس في العاصمة الخميس 11 يونيو (حزيران). كما دعت القطاع الخاص إلى منح يوم عطلة أو السماح بالعمل عن بُعد.

وقالت: «نحن نعرف ما يحدث: في أي مكان عمل، يوم افتتاح كأس العالم، تتوقف الأنشطة تقريباً»، من دون أن تتطرق إلى اتخاذ إجراء مماثل في القطاع العام.

«رولان غاروس»: سابالينكا تهزم أوساكا وتبلغ ربع النهائي

واصلت أرينا سابالينكا مسيرتها القوية نحو لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت، الاثنين، على نعومي أوساكا بنتيجة 7-5 و 6-3 لتبلغ دور الثمانية.

وفي أول مباراة نسائية تُقام في الفترة المسائية في رولان غاروس منذ ثلاث سنوات، نجحت المصنفة الأولى عالمياً في التعافي من بداية متعثرة، لتحجز مكانها في دور الثمانية.

وبهذا الإنجاز، بلغت سابالينكا دور الثمانية على الأقل في آخر 14 مشاركة لها في البطولات الأربع الكبرى، حيث ستواجه في الدور المقبل الروسية ديانا شنايدر.

أرينا سابالينكا تصافح نعومي أوساكا بعد نهاية مباراتهما في باريس (رويترز)

وقالت سابالينكا عقب المباراة، قبل أن تؤدي رقصة «مون ووك» أمام جماهير ملعب فيليب شاترييه: «إنها لاعبة رائعة وتلعب بأسلوب هجومي قوي. أنا سعيدة بكيفية استعادة الضغط خلال المباراة. من الرائع اللعب في الفترة المسائية أمام هذا الجمهور».

وأضافت: «أنا راضية عن ضرباتي وأدائي بشكل عام اليوم».

وبدأت أوساكا المباراة بقوة وتقدمت 2-صفر، مستفيدة من خطأ مزدوج من سابالينكا، غير أن لاعبة بيلاروسيا سرعان ما استعادت توازنها، لترد بكسر إرسال منافستها وتفرض سيطرتها تدريجيا حتى تقدمت 6-5، قبل أن تحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، صمدت اللاعبتان حتى التعادل 3-3، قبل أن تنجح سابالينكا في كسر الإرسال لتتقدم 4-3، منهية تبادلاً طويلاً للضربات.

ولم تتمكن أوساكا، التي خاضت الدور الرابع في رولان غاروس للمرة الأولى، من مجاراة إيقاع منافستها في المراحل الأخيرة، لتودع البطولة مع أول نقطة لحسم المباراة لصالح سابالينكا.

«وديّات المونديال»: تركيا تحقق فوزاً كبيراً على مقدونيا الشمالية

  إسطنبول: «الشرق الأوسط»
حقق المنتخب التركي فوزاً كبيراً على منتخب مقدونيا الشمالية 4-صفر، الاثنين، في لقاء ودي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب تركيا، الذي تأهل للمونديال لأول مرة منذ 2002، في المجموعة الرابعة بالبطولة إلى جانب منتخب أميركا المضيف وباراغواي وأستراليا.

وتقدم منتخب تركيا في الدقيقة الثانية عن طريق أوركون كوكو، ثم أضاف زميله كان أوزون الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 53 سجل دينيز جول الهدف الثالث لتركيا، فيما اختتم زميله باريش يلماز الرباعية في الدقيقة 70.

ويلعب المنتخب التركي مباراة ودية أخيرة أمام فنزويلا، الأحد المقبل، ثم يواجه أستراليا يوم 14 يونيو (حزيران) الجاري بمستهل مشواره في البطولة.

لوكاكو في طريقه للعودة

  رييكا : «الشرق الأوسط»
أكد المدرب رودي غارسيا عشية المباراة الودية التي ستجمع بلجيكا مع كرواتيا، الثلاثاء، أن لياقة ومستوى أفضل هدافي بلجيكا، روميلو لوكاكو، لا تثير أي قلق قبل انطلاق كأس العالم.

وانضم لوكاكو البالغ من العمر 33 عاماً إلى تشكيلة بلجيكا للمشاركة في البطولة التي تقام هذا الشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يلعب سوى ساعة واحدة في مباريات رسمية هذا الموسم.

ولم يشارك لوكاكو في التشكيلة الأساسية لنابولي، بل شارك سبع مرات كبديل وسجل هدفاً واحداً في فيرونا في فبراير (شباط)، وهو موجود في بلجيكا منذ مارس (آذار) للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

لكن دوره كأفضل هداف في بلاده، برصيد 89 هدفاً في 124 مباراة، دفع غارسيا للمراهنة على لياقته البدنية، والمدرب سعيد بقراره.

وقال غارسيا في مؤتمر صحافي، الاثنين: «لم أر قط لاعباً متحمساً مثله. لست قلقا بشأن إصابة روميلو، لكنه لم يلعب سوى القليل. إنه أفضل مما توقعت ويسجل الكثير من الأهداف في التدريبات. لكن من المنطقي أيضا أنه ليس جاهزاً بعد للعب كأساسي. لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من لعب 90 دقيقة، لكنه قد يشارك كبديل. لا أعرف مدى جاهزيته لمباراة مصر أو في مراحل لاحقة من البطولة. لقد قطع شوطاً طويلاً للعودة، لكنني سعيد جداً بوجوده معنا».

وتستهل بلجيكا مشوارها في دور المجموعات يوم 15 يونيو (حزيران) بمواجهة مصر في سياتل قبل أن تلتقي إيران ونيوزيلندا.

