مونديال 2026: الشرطة المكسيكية تفرق احتجاجات بالغاز المسيل للدموع

فرّقت الشرطة، الاثنين، تظاهرة لمعلمين اقتحموا مدخلاً لمنطقة المشجّعين (فان زون) قبل عشرة أيام من مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم في العاصمة المكسيكية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُغلقت مداخل ساحة سوكالو بحواجز معدنية، واندلعت مواجهات عندما تم اقتحام أحد مداخل الساحة التي تعد مقراً للحكومة وتنتصب فيها شاشة عملاقة لمتابعة المباريات اعتباراً من 11 يونيو (حزيران) الحالي.

وقال فيليبيرتو فراوستو، الممثل النقابي لولاية ساكاتيكاس (شمال)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب إغلاق منطقة المشجّعين، لأن قضية مثل قضيتنا يجب أن تكون لها الأولوية، فهي أهم بكثير من هذه الأنواع من الترفيه».

وقال أحد المحتجين إنه أصيب بمقذوف مجهول، ونُقل من المكان فيما كانت الدماء تنزف من إصابة في الرأس.

ونُظّمت هذه التظاهرة من قبل مجموعة من المعلّمين تشكّل أقلية داخل أكبر نقابة للمعلمين، وهي التنسيقية الوطنية لعمّال التربية.

ويهدد هؤلاء منذ مارس (آذار) بالدعوة إلى تظاهر «ملايين» المعلمين في العاصمة خلال كأس العالم، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

ويطالبون، على وجه الخصوص، بزيادات في الأجور، وبفتح نقاشات حول نظام التقاعد، وبإدخال تغييرات على السياسة التعليمية.

وأشارت الرئيسة كلوديا شينباوم، صباح الاثنين، إلى أن حكومتها تواصل الحوار مع المعلمين، قائلة: «هناك بعض المطالب التي لا تسمح الميزانية بتلبيتها بشكل كامل، لكن هناك مطالب أخرى يمكن الاستجابة لها».

وفي مكسيكو، تتكثف الاستعدادات قبل مباراة افتتاح مونديال 2026 الذي تستضيفه المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا والتي ستجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو كلارا بروغادا، الاثنين، تعليق الدروس في العاصمة الخميس 11 يونيو (حزيران). كما دعت القطاع الخاص إلى منح يوم عطلة أو السماح بالعمل عن بُعد.

وقالت: «نحن نعرف ما يحدث: في أي مكان عمل، يوم افتتاح كأس العالم، تتوقف الأنشطة تقريباً»، من دون أن تتطرق إلى اتخاذ إجراء مماثل في القطاع العام.