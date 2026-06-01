لوكاكو في طريقه للعودة

روميلو لوكاكو يستعد لقيادة بلجيكا في المونديال (أ.ف.ب)
أكد المدرب رودي غارسيا عشية المباراة الودية التي ستجمع بلجيكا مع كرواتيا، الثلاثاء، أن لياقة ومستوى أفضل هدافي بلجيكا، روميلو لوكاكو، لا تثير أي قلق قبل انطلاق كأس العالم.

وانضم لوكاكو البالغ من العمر 33 عاماً إلى تشكيلة بلجيكا للمشاركة في البطولة التي تقام هذا الشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يلعب سوى ساعة واحدة في مباريات رسمية هذا الموسم.

ولم يشارك لوكاكو في التشكيلة الأساسية لنابولي، بل شارك سبع مرات كبديل وسجل هدفاً واحداً في فيرونا في فبراير (شباط)، وهو موجود في بلجيكا منذ مارس (آذار) للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

لكن دوره كأفضل هداف في بلاده، برصيد 89 هدفاً في 124 مباراة، دفع غارسيا للمراهنة على لياقته البدنية، والمدرب سعيد بقراره.

وقال غارسيا في مؤتمر صحافي، الاثنين: «لم أر قط لاعباً متحمساً مثله. لست قلقا بشأن إصابة روميلو، لكنه لم يلعب سوى القليل. إنه أفضل مما توقعت ويسجل الكثير من الأهداف في التدريبات. لكن من المنطقي أيضا أنه ليس جاهزاً بعد للعب كأساسي. لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من لعب 90 دقيقة، لكنه قد يشارك كبديل. لا أعرف مدى جاهزيته لمباراة مصر أو في مراحل لاحقة من البطولة. لقد قطع شوطاً طويلاً للعودة، لكنني سعيد جداً بوجوده معنا».

وتستهل بلجيكا مشوارها في دور المجموعات يوم 15 يونيو (حزيران) بمواجهة مصر في سياتل قبل أن تلتقي إيران ونيوزيلندا.

«رولان غاروس»: سابالينكا تهزم أوساكا وتبلغ ربع النهائي

أرينا سابالينكا تألقت وأطاحت بأوساكا (د.ب.أ)
واصلت أرينا سابالينكا مسيرتها القوية نحو لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت، الاثنين، على نعومي أوساكا بنتيجة 7-5 و 6-3 لتبلغ دور الثمانية.

وفي أول مباراة نسائية تُقام في الفترة المسائية في رولان غاروس منذ ثلاث سنوات، نجحت المصنفة الأولى عالمياً في التعافي من بداية متعثرة، لتحجز مكانها في دور الثمانية.

وبهذا الإنجاز، بلغت سابالينكا دور الثمانية على الأقل في آخر 14 مشاركة لها في البطولات الأربع الكبرى، حيث ستواجه في الدور المقبل الروسية ديانا شنايدر.

أرينا سابالينكا تصافح نعومي أوساكا بعد نهاية مباراتهما في باريس (رويترز)

وقالت سابالينكا عقب المباراة، قبل أن تؤدي رقصة «مون ووك» أمام جماهير ملعب فيليب شاترييه: «إنها لاعبة رائعة وتلعب بأسلوب هجومي قوي. أنا سعيدة بكيفية استعادة الضغط خلال المباراة. من الرائع اللعب في الفترة المسائية أمام هذا الجمهور».

وأضافت: «أنا راضية عن ضرباتي وأدائي بشكل عام اليوم».

وبدأت أوساكا المباراة بقوة وتقدمت 2-صفر، مستفيدة من خطأ مزدوج من سابالينكا، غير أن لاعبة بيلاروسيا سرعان ما استعادت توازنها، لترد بكسر إرسال منافستها وتفرض سيطرتها تدريجيا حتى تقدمت 6-5، قبل أن تحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، صمدت اللاعبتان حتى التعادل 3-3، قبل أن تنجح سابالينكا في كسر الإرسال لتتقدم 4-3، منهية تبادلاً طويلاً للضربات.

ولم تتمكن أوساكا، التي خاضت الدور الرابع في رولان غاروس للمرة الأولى، من مجاراة إيقاع منافستها في المراحل الأخيرة، لتودع البطولة مع أول نقطة لحسم المباراة لصالح سابالينكا.

«وديّات المونديال»: تركيا تحقق فوزاً كبيراً على مقدونيا الشمالية

حقق المنتخب التركي فوزاً كبيراً على منتخب مقدونيا الشمالية 4-صفر، الاثنين، في لقاء ودي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب تركيا، الذي تأهل للمونديال لأول مرة منذ 2002، في المجموعة الرابعة بالبطولة إلى جانب منتخب أميركا المضيف وباراغواي وأستراليا.

وتقدم منتخب تركيا في الدقيقة الثانية عن طريق أوركون كوكو، ثم أضاف زميله كان أوزون الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 53 سجل دينيز جول الهدف الثالث لتركيا، فيما اختتم زميله باريش يلماز الرباعية في الدقيقة 70.

ويلعب المنتخب التركي مباراة ودية أخيرة أمام فنزويلا، الأحد المقبل، ثم يواجه أستراليا يوم 14 يونيو (حزيران) الجاري بمستهل مشواره في البطولة.

ديباي واثق من جاهزيته للمونديال

أكد ممفيس ديباي الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي، أنه لم يساوره أي شك في انضمامه إلى قائمة منتخب بلاده في كأس العالم، رغم المخاوف بشأن جاهزيته البدنية في الوقت المناسب.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، والذي سجل 55 هدفاً بقميص المنتخب وشارك في نسختي 2014 و2022، إلى الملاعب الأسبوع الماضي مع ناديه البرازيلي كورنثيانز، بعد غياب منذ مارس (آذار) بسبب إصابة في الفخذ.

وقال ديباي للصحافيين في معسكر المنتخب في زايست: «أفضل التحدث عن أمور أخرى». وأضاف: «أتفهم سبب طرح هذا السؤال، لكنني لم أشك لحظة في قدرتي على المشاركة. صحيح أن التعافي استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، ولم تسر بعض الأمور كما ينبغي، لكنني كنت واثقاً دائماً من أن كل شيء سيكون على ما يرام. في النهاية، لم تكن الإصابة خطيرة إلى هذا الحد».

كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت في أبريل (نيسان) وجود أخطاء في برنامج تأهيله، ما أدى إلى تأخر تعافيه، إلا أن ديباي امتنع عن التعليق على تلك التقارير. وقال: «وصلت إلى هنا في حالة بدنية جيدة ومن دون أي مشاكل، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لي. لقد عملت بجد يومياً».

وأشار إلى اختلاف طبيعة التدريبات في البرازيل، مضيفاً: «في البرازيل نقضي أحياناً ساعتين في الملعب، وهو أمر مختلف عما كنت معتاداً عليه في أوروبا. لذلك أتيت إلى هنا في حالة بدنية جيدة».

وشارك ديباي في 29 دقيقة كبديل ثم 45 دقيقة أساسياً مع كورنثيانز منذ عودته، ويسعى لاستعادة كامل جاهزيته خلال مباراتين وديتين لهولندا قبل كأس العالم أمام الجزائر في روتردام، يوم الأربعاء، وأوزبكستان في نيويورك، يوم الاثنين المقبل.

وقال: «لا تزال أمامي مباراتان، ونتدرب بكثافة، ما يمنحني فرصة لإظهار مستواي البدني للمدرب».

ويرى ديباي، الذي خاض 108 مباريات دولية، أن منتخب هولندا لا يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إذ سيواجه اليابان والسويد وتونس في دور المجموعات، لكنه شدد على أن فريقه سيظل خصماً صعباً.

وأضاف: «لا حاجة لأن ندّعي أننا الأفضل في العالم، لكننا نعرف نقاط قوتنا، ونظل دائما منافسين. الثقة تكون حاضرة عند المشاركة في البطولات الكبرى». وختم قائلاً: «شاركت في نسختين من كأس العالم، وخسرت في كلتيهما بركلات الترجيح. ربما هذه المرة تسير الأمور لصالحنا».

