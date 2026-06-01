لوكاكو في طريقه للعودة

أكد المدرب رودي غارسيا عشية المباراة الودية التي ستجمع بلجيكا مع كرواتيا، الثلاثاء، أن لياقة ومستوى أفضل هدافي بلجيكا، روميلو لوكاكو، لا تثير أي قلق قبل انطلاق كأس العالم.

وانضم لوكاكو البالغ من العمر 33 عاماً إلى تشكيلة بلجيكا للمشاركة في البطولة التي تقام هذا الشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يلعب سوى ساعة واحدة في مباريات رسمية هذا الموسم.

ولم يشارك لوكاكو في التشكيلة الأساسية لنابولي، بل شارك سبع مرات كبديل وسجل هدفاً واحداً في فيرونا في فبراير (شباط)، وهو موجود في بلجيكا منذ مارس (آذار) للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

لكن دوره كأفضل هداف في بلاده، برصيد 89 هدفاً في 124 مباراة، دفع غارسيا للمراهنة على لياقته البدنية، والمدرب سعيد بقراره.

وقال غارسيا في مؤتمر صحافي، الاثنين: «لم أر قط لاعباً متحمساً مثله. لست قلقا بشأن إصابة روميلو، لكنه لم يلعب سوى القليل. إنه أفضل مما توقعت ويسجل الكثير من الأهداف في التدريبات. لكن من المنطقي أيضا أنه ليس جاهزاً بعد للعب كأساسي. لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من لعب 90 دقيقة، لكنه قد يشارك كبديل. لا أعرف مدى جاهزيته لمباراة مصر أو في مراحل لاحقة من البطولة. لقد قطع شوطاً طويلاً للعودة، لكنني سعيد جداً بوجوده معنا».

وتستهل بلجيكا مشوارها في دور المجموعات يوم 15 يونيو (حزيران) بمواجهة مصر في سياتل قبل أن تلتقي إيران ونيوزيلندا.