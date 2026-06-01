«رولان غاروس»: سابالينكا تهزم أوساكا وتبلغ ربع النهائي

واصلت أرينا سابالينكا مسيرتها القوية نحو لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت، الاثنين، على نعومي أوساكا بنتيجة 7-5 و 6-3 لتبلغ دور الثمانية.

وفي أول مباراة نسائية تُقام في الفترة المسائية في رولان غاروس منذ ثلاث سنوات، نجحت المصنفة الأولى عالمياً في التعافي من بداية متعثرة، لتحجز مكانها في دور الثمانية.

وبهذا الإنجاز، بلغت سابالينكا دور الثمانية على الأقل في آخر 14 مشاركة لها في البطولات الأربع الكبرى، حيث ستواجه في الدور المقبل الروسية ديانا شنايدر.

أرينا سابالينكا تصافح نعومي أوساكا بعد نهاية مباراتهما في باريس (رويترز)

وقالت سابالينكا عقب المباراة، قبل أن تؤدي رقصة «مون ووك» أمام جماهير ملعب فيليب شاترييه: «إنها لاعبة رائعة وتلعب بأسلوب هجومي قوي. أنا سعيدة بكيفية استعادة الضغط خلال المباراة. من الرائع اللعب في الفترة المسائية أمام هذا الجمهور».

وأضافت: «أنا راضية عن ضرباتي وأدائي بشكل عام اليوم».

وبدأت أوساكا المباراة بقوة وتقدمت 2-صفر، مستفيدة من خطأ مزدوج من سابالينكا، غير أن لاعبة بيلاروسيا سرعان ما استعادت توازنها، لترد بكسر إرسال منافستها وتفرض سيطرتها تدريجيا حتى تقدمت 6-5، قبل أن تحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، صمدت اللاعبتان حتى التعادل 3-3، قبل أن تنجح سابالينكا في كسر الإرسال لتتقدم 4-3، منهية تبادلاً طويلاً للضربات.

ولم تتمكن أوساكا، التي خاضت الدور الرابع في رولان غاروس للمرة الأولى، من مجاراة إيقاع منافستها في المراحل الأخيرة، لتودع البطولة مع أول نقطة لحسم المباراة لصالح سابالينكا.