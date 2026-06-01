«وديّات المونديال»: تونس تسقط أمام 10 لاعبين من النمسا

خسر المنتخب التونسي أمام مضيّفه النمساوي صفر-1، الاثنين، في مباراة ودية دولية ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة بالبطولة إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والسويد، وسيستهل مشواره في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 يونيو (حزيران) الجاري.

وقبل مواجهة السويد سيخوض منتخب تونس مباراة ودية أخرى، السبت المقبل، أمام نظيره البلجيكي، قبل دخول معترك المونديال.

على الجانب الآخر، يتواجد منتخب النمسا في المجموعة العاشرة بالبطولة إلى جانب الأرجنتين حامل اللقب، والجزائر والأردن، وسيستهل مشواره بمواجهة الأردن يوم 17 يونيو (حزيران) الجاري.

ولم تتسم أحداث المباراة بالسرعة في الدقائق الأولى منها، حيث اعتمد المنتخب التونسي على انطلاقات لاعبه حنبعل المجبري، وراني خضيرة، والمهاجم فراس شواط في مواجهة لاعبي النمسا.

على الجانب الآخر، قاد المخضرم ماركو أرناوتوفيتش هجمات المنتخب النمساوي، إلى جانب مارسيل سابيتزر، لكن الفريق عانى من النقص العددي في الدقيقة 37 بعد طرد لاعب بايرن ميونيخ، كونراد لايمر.

وجاء طرد لايمر بعدما لمس الكرة بيده، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه رغم محاولات اللاعب إقناعه بعدم تعمده لمس الكرة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التونسي استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، وشن بعض الهجمات التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى ألكسندر شلاغر، حارس النمسا.

وسجل منتخب النمسا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق مارسيل سابيتزر، حيث انطلق ستيفان بوش من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية أرضية أنهاها سابيتزر، المتقدم من الخلف، بمهارة في شباك المنتخب التونسي.

واستغل مدربو المنتخبين المباراة الودية لتجربة كافة العناصر الموجودة في القائمة، وذلك استعدادا للمونديال الذي ينطلق يوم 11 يونيو (حزيران) الجاري.

ولم تشهد باقي دقاق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز النمسا على تونس بهدف نظيف.