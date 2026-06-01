«وديّات المونديال»: تركيا تحقق فوزاً كبيراً على مقدونيا الشمالية

حقق المنتخب التركي فوزاً كبيراً على منتخب مقدونيا الشمالية 4-صفر، الاثنين، في لقاء ودي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب تركيا، الذي تأهل للمونديال لأول مرة منذ 2002، في المجموعة الرابعة بالبطولة إلى جانب منتخب أميركا المضيف وباراغواي وأستراليا.

وتقدم منتخب تركيا في الدقيقة الثانية عن طريق أوركون كوكو، ثم أضاف زميله كان أوزون الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 53 سجل دينيز جول الهدف الثالث لتركيا، فيما اختتم زميله باريش يلماز الرباعية في الدقيقة 70.

ويلعب المنتخب التركي مباراة ودية أخيرة أمام فنزويلا، الأحد المقبل، ثم يواجه أستراليا يوم 14 يونيو (حزيران) الجاري بمستهل مشواره في البطولة.