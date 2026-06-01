ديباي واثق من جاهزيته للمونديال

أكد ممفيس ديباي الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي، أنه لم يساوره أي شك في انضمامه إلى قائمة منتخب بلاده في كأس العالم، رغم المخاوف بشأن جاهزيته البدنية في الوقت المناسب.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، والذي سجل 55 هدفاً بقميص المنتخب وشارك في نسختي 2014 و2022، إلى الملاعب الأسبوع الماضي مع ناديه البرازيلي كورنثيانز، بعد غياب منذ مارس (آذار) بسبب إصابة في الفخذ.

وقال ديباي للصحافيين في معسكر المنتخب في زايست: «أفضل التحدث عن أمور أخرى». وأضاف: «أتفهم سبب طرح هذا السؤال، لكنني لم أشك لحظة في قدرتي على المشاركة. صحيح أن التعافي استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، ولم تسر بعض الأمور كما ينبغي، لكنني كنت واثقاً دائماً من أن كل شيء سيكون على ما يرام. في النهاية، لم تكن الإصابة خطيرة إلى هذا الحد».

كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت في أبريل (نيسان) وجود أخطاء في برنامج تأهيله، ما أدى إلى تأخر تعافيه، إلا أن ديباي امتنع عن التعليق على تلك التقارير. وقال: «وصلت إلى هنا في حالة بدنية جيدة ومن دون أي مشاكل، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لي. لقد عملت بجد يومياً».

وأشار إلى اختلاف طبيعة التدريبات في البرازيل، مضيفاً: «في البرازيل نقضي أحياناً ساعتين في الملعب، وهو أمر مختلف عما كنت معتاداً عليه في أوروبا. لذلك أتيت إلى هنا في حالة بدنية جيدة».

وشارك ديباي في 29 دقيقة كبديل ثم 45 دقيقة أساسياً مع كورنثيانز منذ عودته، ويسعى لاستعادة كامل جاهزيته خلال مباراتين وديتين لهولندا قبل كأس العالم أمام الجزائر في روتردام، يوم الأربعاء، وأوزبكستان في نيويورك، يوم الاثنين المقبل.

وقال: «لا تزال أمامي مباراتان، ونتدرب بكثافة، ما يمنحني فرصة لإظهار مستواي البدني للمدرب».

ويرى ديباي، الذي خاض 108 مباريات دولية، أن منتخب هولندا لا يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إذ سيواجه اليابان والسويد وتونس في دور المجموعات، لكنه شدد على أن فريقه سيظل خصماً صعباً.

وأضاف: «لا حاجة لأن ندّعي أننا الأفضل في العالم، لكننا نعرف نقاط قوتنا، ونظل دائما منافسين. الثقة تكون حاضرة عند المشاركة في البطولات الكبرى». وختم قائلاً: «شاركت في نسختين من كأس العالم، وخسرت في كلتيهما بركلات الترجيح. ربما هذه المرة تسير الأمور لصالحنا».