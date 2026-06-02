رياضة عربية

إنييستا يدشن مشواره التدريبي مع فريق إماراتي من الدرجة الثانية

أندريس إنييستا يوقع عقد تدريب نادي غلف يونايتد الإماراتي (نادي غلف يونايتد)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
يدشن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق أندريس إنييستا مسيرته التدريبية من خلال قيادة «غلف يونايتد إف سي» من دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن غلف يونايتد الذي حل عاشراً في الموسم المنصرم، الاثنين، عن التعاقد مع إنييستا ليكون مدرباً لفريقه الأول، من دون تحديد مدة العقد.

وقال إنييستا (42 عاماً) الذي اعتزل بعد تجربة أخيرة كلاعب مع نادي الإمارات الإماراتي موسم 2023-2024: «غلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد. كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يومياً مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات».

وأضاف بطل العالم مع إسبانيا في 2010: «أؤمن بتطوير اللاعبين بالطريقة الصحيحة: بالصبر، وبفلسفة واضحة للعبة، وبالاهتمام الحقيقي بكل لاعب. غلف يونايتد يشارك هذه القيم، ولهذا أنا هنا، أريد أن أتطور كمدرب، وأن اكتسب خبرة حقيقية، وأن أحصل على الرخصة الاحترافية».

وكان إنييستا شارك في يناير (كانون الثاني) الماضي في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة في دبي وحصل على الرخصة الآسيوية (ايه).

ووصف أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد الذي تأسس عام 2019 بعد سماح القوانين بإشهار أندية خاصة بعدما كانت سابقاً مقتصرة على الحكومات المحلية، خطوة التعاقد مع إنييستا بأنها «لحظة تاريخية للنادي ولكرة القدم في دبي ودولة الإمارات».

ويأمل إنييستا السير على خطى نجم إيطاليا السابق أندريا بيرلو الذي قاد فريق «يونايتد إف سي» مؤخراً للحلول ثانياً في دوري الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وفاز إنييستا مع برشلونة الذي لعب لفريقه الأول من 2002 حتى 2018 بـ32 لقباً أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات. كما أحرز مع فيسل كوبي الياباني كأس الإمبراطور 2019 وكأس السوبر 2020.

مونديال 2026: المنتخب السعودي يصل مدينة أوستن الأميركية

سالم الدوسري قائد الأخضر بالزي السعودي خلال الوصول إلى أوستن وسط استقبال مسؤولي القنصلية السعودية (المنتخب السعودي)

مونديال 2026: المنتخب السعودي يصل مدينة أوستن الأميركية

وصلت بعثة المنتخب السعودي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، قادمةً من مدينة نيويورك.

سعد السبيعي (أوستن)
فرّقت الشرطة تظاهرة لمعلمين اقتحموا مدخلاً لمنطقة المشجّعين (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: الشرطة المكسيكية تفرق احتجاجات بالغاز المسيل للدموع

فرّقت الشرطة، الاثنين، تظاهرة لمعلمين اقتحموا مدخلاً لمنطقة المشجّعين (فان زون) قبل عشرة أيام من مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم في العاصمة المكسيكية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
أرينا سابالينكا تألقت وأطاحت بأوساكا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سابالينكا تهزم أوساكا وتبلغ ربع النهائي

واصلت أرينا سابالينكا مسيرتها القوية نحو لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت، الاثنين، على نعومي أوساكا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تركيا هزمت مقدونيا الشمالية برباعية (أ.ب)
رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: تركيا تحقق فوزاً كبيراً على مقدونيا الشمالية

حقق المنتخب التركي فوزاً كبيراً على منتخب مقدونيا الشمالية 4-صفر، الاثنين، في لقاء ودي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
روميلو لوكاكو يستعد لقيادة بلجيكا في المونديال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

لوكاكو في طريقه للعودة

أكد المدرب رودي غارسيا عشية المباراة الودية التي ستجمع بلجيكا مع كرواتيا، الثلاثاء، أن لياقة ومستوى أفضل هدافي بلجيكا، روميلو لوكاكو، لا تثير أي قلق.

«الشرق الأوسط» (رييكا )
رياضة عربية

9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
اختار المدرب يولن لوبتيغي تسعة مهاجمين، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي، في تشكيلة قطر المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي، التي أعلنها الاثنين استعداداً لخوض البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

ويعول المدرب الإسباني على عدة أسماء شاركت مع قطر في كأس العالم 2022، عندما نظمت البطولة وودعت من دور المجموعات، مثل المدافع بيدرو ميغيل والحارس مشعل برشم ولاعبي الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف.

وشهدت القائمة وجود المهاجم الواعد تحسين محمد (19 عاماً) لاعب الدحيل.

وتستهل قطر، التي تشارك في البطولة لأول مرة عبر التصفيات، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة سويسرا في سانتا كلارا يوم 13 يونيو (حزيران)، قبل مواجهة كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، يوم 18 يونيو في فانكوفر، قبل اللعب مع البوسنة والهرسك بعد ستة أيام في سياتل.

«فيفا» يعلن مواعيد مباريات مونديال الناشئين في قطر

كأس العالم تحت 17 سنة (الاتحاد القطري)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً في بيان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، التي استضافتها قطر العام الماضي، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين الذين استمتعوا بمتابعة المواهب الواعدة التي أظهرت مهاراتها على الساحة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام العديد من المباريات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة البطولة بمشاركة 48 منتخباً سيتنافسون على اللقب.

ويبرز لقاء المنتخب القطري (ممثل البلد المستضيف) ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى بوصفه من أبرز المواجهات في دور المجموعات، في مباراة ينتظر أن تشهد أجواء حماسية مميزة.

كما سيلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة، كما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الثانية عشرة بين منتخبي كولومبيا واليابان، بطلي أميركا الجنوبية وآسيا تحت 17 سنة على التوالي.

وستقام البطولة مجدداً في مجمع المسابقات في أسباير زون، حيث ستلعب ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات ودور الـ32.

وستنطلق المباريات من يوم السبت إلى الأربعاء، في الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستقام آخر مباريات اليوم في السادسة والنصف مساء، أما في يومي الخميس والجمعة فإن المباريات ستنطلق في تمام الرابعة على أن تقام آخر المباريات في الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على استاد خليفة الدولي، الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، الذي سبق له استضافة ثماني مباريات في كأس العالم في قطر 2022، بالإضافة لنهائي نسخة العام الماضي من مونديال الناشئين.

بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على بعض الأمور التي شهدت تواتر بعض الشائعات حول بعثة منتخب «الفراعنة» التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أفادت بوجود أزمة بسبب قرار سفر بعثة «الفراعنة» إلى الولايات المتحدة.

وقال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم (الاثنين)، إن كل الأمور جيدة في أوهايو؛ حيث معسكر الإعداد الأخير.

وأضاف الدرندلي أنه لا صحة تماماً لما يتردد حول سفر أفراد وإداريين إضافيين مع بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن البعثة تضم 59 فرداً، من بينهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاونون.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة منتخبنا الوطني في ولاية أوهايو، حتى موعد المباراة، ثم تكلفة الطيران إلى مدينة سياتل لخوض مباراة بلجيكا الأولى في كأس العالم، بجانب المقابل المادي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.

وتابع بأن هناك بعض موظفي الاتحاد يوجدون مع البعثة كمنظمين لمباراة البرازيل الودية، ولهم أدوار تم تكليفهم بها، على أن يعودوا لمصر بعد المباراة. فعلى سبيل المثال يوجد محمد زاهر، مدير التسويق، لمتابعة تنفيذ عقد المباراة الودية مع الشركة المنظمة لودية البرازيل، وهناك من له أدوار تتعلق بالتذاكر بجانب بعض موظفي العلاقات العامة والمعاونين الذين يساعدون الجهاز الفني واللاعبين في الملعب.

من جانبه، أكد مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة الصادر من وزارة الشباب والرياضة، يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفاً فعلياً.

وقال عزام إن الاتحاد يضع خطته المالية دائماً بناء على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقاً لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعباً فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات 5 لاعبين إضافيين، بعدما سمح «فيفا» بوجود 26 لاعباً في القائمة.

ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات ساعات، مشدداً في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقاً.

وتطرق الأمين العام لاتحاد الكرة إلى ملف الضرائب في الولايات المتحدة، مؤكداً بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة؛ حيث طُلب منه شخصياً رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأميركية، لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل.

وأضاف عزام أن «فيفا» يراجع مستندات الصرف لكل الاتحادات 3 مرات في الموسم الواحد، للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازماً بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسنداً بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد -أو هو شخصياً- قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحاً أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحافي للحصول على كود «فيفا» لحضور المباريات.

