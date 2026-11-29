اختُتمت الأحد، في العاصمة الرياض، منافسات فئة السهم الأزرق ضمن بطولة المملكة للسهام (1)، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام، وسط مشاركة قياسية تُعد الأكبر في تاريخ الاتحاد.
وشهد اليوم الختامي لمنافسات السهم الأزرق تتويج الفائزين والفائزات بـ60 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، موزعة على 20 فئة تنافسية، بواقع 10 فئات للرجال و10 فئات للسيدات، إلى جانب الجوائز المالية المخصصة لأصحاب المراكز الأولى.
وشهدت المنافسات على مدار الأيام الثلاثة الماضية مستويات فنية متميزة وتنافساً قوياً بين الرماة والراميات في منافسات القوس الأولمبي والمركب، بما يعكس تطور المستوى الفني واتساع قاعدة ممارسي رياضة السهام في المملكة.
وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة بانطلاق منافسات فئة السهم الأحمر، وصولاً إلى ختام البطولة يوم الجمعة.
وتُعد بطولة المملكة للسهام (1) إحدى أكبر بطولات الموسم الرياضي 2026–2027، بمشاركة 520 رامياً ورامية من مختلف مناطق المملكة، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 3,240,000 ريال، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية وتطوير مستويات الرماة والراميات.
اختُتمت الأحد، في العاصمة الرياض، منافسات فئة السهم الأزرق ضمن بطولة المملكة للسهام (1)، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام، وسط مشاركة قياسية تُعد الأكبر في تاريخ الاتحاد.
وشهد اليوم الختامي لمنافسات السهم الأزرق تتويج الفائزين والفائزات بـ60 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، موزعة على 20 فئة تنافسية، بواقع 10 فئات للرجال و10 فئات للسيدات، إلى جانب الجوائز المالية المخصصة لأصحاب المراكز الأولى.
وشهدت المنافسات على مدار الأيام الثلاثة الماضية مستويات فنية متميزة وتنافساً قوياً بين الرماة والراميات في منافسات القوس الأولمبي والمركب، بما يعكس تطور المستوى الفني واتساع قاعدة ممارسي رياضة السهام في المملكة.
وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة بانطلاق منافسات فئة السهم الأحمر، وصولاً إلى ختام البطولة يوم الجمعة.
وتُعد بطولة المملكة للسهام (1) إحدى أكبر بطولات الموسم الرياضي 2026–2027، بمشاركة 520 رامياً ورامية من مختلف مناطق المملكة، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 3,240,000 ريال، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية وتطوير مستويات الرماة والراميات.
هل انتكس الأهلي... أم اختلفت طموحات جماهيره؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5347095-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%9F
حالة عدم الرضا تخيم على العلاقة بين جماهير الأهلي والمدرب بوسيتش (تصوير: عدنان مهدلي)
هل انتكس الأهلي أم اختلفت توقعات جماهيره؟ سؤال تطرحه حالة عدم الرضا التي تسود جانباً من المدرجات الأهلاوية، في ظل تصاعد المطالبات بإقالة المدرب مارينو بوسيتش، رغم أن الأرقام تكشف عن ثاني أفضل بداية نقطية للفريق خلال المواسم الأربعة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وأفضل حصيلة تهديفية له خلال الفترة ذاتها.
وتكشف المقارنة بين نتائج الأهلي في الجولات الـ13 الأولى من المواسم الأربعة الأخيرة عن مفارقات لافتة، لا تقتصر على التحولات الفنية التي طرأت على أداء الفريق، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين الجماهير والجهاز الفني، ومدى ارتباط حالة الرضا الجماهيري بالنتائج أو بسقف الطموحات والتوقعات. ففي موسم 2023-2024، احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما سجل 26 هدفاً واستقبلت شباكه 19 هدفاً، في حين حل خامساً في موسم 2024-2025 برصيد 23 نقطة، مسجلاً 20 هدفاً مقابل 11 هدفاً استقبلتها شباكه.
وفي الموسم الماضي، احتل الأهلي المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بعدما سجل 19 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف، في حين يحتل المركز ذاته في الموسم الحالي برصيد 27 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و4 خسائر، دون تسجيل أي حالة تعادل، مسجلاً 34 هدفاً مقابل 21 هدفاً استقبلتها شباكه.
وتعكس هذه الأرقام تحولاً واضحاً في الهوية الفنية للفريق؛ إذ ارتفعت حصيلته التهديفية بنسبة تقارب 79 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، في مقابل ارتفاع عدد الأهداف المستقبلة بنسبة 110 في المائة.
وارتفع معدل التسجيل من 1.46 هدف إلى 2.62 هدف في المباراة الواحدة، في حين ارتفع معدل استقبال الأهداف من 0.77 هدف إلى 1.62 هدف، ما يعكس تطوراً هجومياً يقابله تراجع في الصلابة الدفاعية.
وعلى الرغم من أن الأهلي يملك حالياً أفضل حصيلة تهديفية وأفضل فارق أهداف له خلال المواسم الأربعة الأخيرة، بواقع 13 هدفاً، فإنه يعاني في الوقت ذاته من أسوأ حصيلة دفاعية خلال الفترة نفسها.
أما على صعيد المنافسة على الصدارة، فيتأخر الأهلي حالياً بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة، وهو الفارق ذاته الذي كان يفصله عن المتصدر في الموسم الماضي، مقابل 13 نقطة في موسم 2024-2025، و9 نقاط في موسم 2023-2024.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلاً حول ما إذا كانت حالة الغضب الجماهيري الراهنة تعكس تراجعاً فعلياً في نتائج الفريق، أم أن سقف التوقعات الأهلاوية بات أعلى مما كان عليه في المواسم السابقة، بحيث لم يعد الوجود بين فرق المقدمة كافياً لتحقيق حالة الرضا الجماهيري.
وفي خضم هذا المشهد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن بدر تركستاني، رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي، لن يحضر المباريات المقبلة للفريق، دون أن تتضح حتى الآن أسباب غيابه أو مدته، وما إذا كان قراره مرتبطاً بالأوضاع الراهنة للنادي.
ويكتسب احتجاب تركستاني أهمية تتجاوز غيابه الشخصي عن المدرجات، بالنظر إلى طبيعة الدور الذي يؤديه رئيس الرابطة في تنظيم التشجيع وتوحيد المدرجات وتحفيز الجماهير، خصوصاً أن غيابه يأتي في توقيت يشهد حالة من الانقسام الجماهيري بشأن مستقبل الجهاز الفني، وسط حاجة الفريق إلى تعزيز الالتفاف حوله في ظل استمرار المنافسة على أكثر من جبهة.
ولعل السؤال الذي يطرحه هذا الغياب لا يتعلق بأسبابه فحسب، بل بما يعنيه احتجاب قائد المدرج في الوقت الذي يحتاج فيه الأهلي إلى توحيد مدرجاته، ومدى قدرة الرابطة على أداء دورها في ظل تباين المواقف الجماهيرية تجاه الجهاز الفني.
ولم ينجح بوسيتش حتى الآن في بناء علاقة مستقرة مع شريحة من جماهير الأهلي، رغم تحقيق الفريق عدداً من الانتصارات المهمة، كان من أبرزها الفوز على النصر والتعاون.
واللافت في المشهد الأهلاوي أن المطالبات بإبعاد المدرب لم تتوقف حتى مع تحقيق الانتصارات، وهو ما يعكس أن حالة عدم الرضا لدى جانب من الجماهير لم تعد مرتبطة بنتيجة مباراة بعينها، بقدر ارتباطها بتراكمات فنية، وعدم القناعة بقدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق طموحاته. غير أن تقييم التجربة الفنية يتطلب النظر إلى عوامل عدة، من بينها التغييرات التي طرأت على قائمة اللاعبين مقارنة بالموسم الماضي، والإصابات، وضغط المنافسات، ومدى ملاءمة العناصر المتاحة للأسلوب الذي يتبعه المدرب، دون أن يعفي ذلك الجهاز الفني من مسؤولية معالجة الأخطاء المتكررة.
كما أن ارتفاع المعدل التهديفي لا يعني بالضرورة نجاح المنظومة الفنية بصورة متكاملة، مثلما أن ارتفاع عدد الأهداف المستقبلة يستدعي مراجعة فنية لا تقتصر على أداء المدافعين، بل تشمل التنظيم الجماعي للفريق.
ولا تقتصر القضية الأهلاوية على نتائج الفريق أو مستقبل مدربه، بل تمتد إلى حدود تأثير الجماهير في صناعة القرار داخل شركة النادي، وطبيعة العلاقة بين المدرجات والإدارة والجهاز الفني، ومدى انعكاس الأجواء المحيطة بالفريق على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
وفي كرة القدم الحديثة، أصبحت الجماهير عنصراً مؤثراً في توجهات الأندية، سواء من خلال الحضور في المدرجات أو التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الرضا والغضب تجاه القرارات الإدارية والفنية. لكن القرار المتعلق باستمرار المدرب أو إقالته يظل مسؤولية إدارة شركة النادي، التي يُفترض أن تستند في تقييمها إلى تقارير فنية ومعايير مهنية، فضلاً عن دراسة الالتزامات المالية والبدائل التدريبية المتاحة.
ومن شأن اتخاذ القرارات تحت وطأة الضغط الجماهيري وحده أن يضع الأندية أمام حالة من عدم الاستقرار، خصوصاً إذا أصبح تغيير المدربين مرتبطاً بردود الفعل عقب كل تعثر. في المقابل، فإن تجاهل مطالب الجماهير وعدم التواصل معها قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بينها وبين الإدارة.
وتبقى المعادلة الأهلاوية في قدرة الإدارة على الاستماع إلى الجماهير دون التخلي عن مسؤوليتها في صناعة القرار، وفي قدرة الجماهير على ممارسة حقها في النقد دون أن تتحول المدرجات إلى مصدر ضغط مستمر على الفريق، خصوصاً في مرحلة يحتاج فيها الأهلي إلى توحيد جهوده داخل الملعب وخارجه.
من آخر مواجهة جمعت عملاقي الشمال الطائي والجبلين الموسم الماضي (الشرق الأوسط)
يترقب عشاق الكرة السعودية، الثلاثاء، إقامة ديربي الشمال المنتظر بين الطائي والجبلين، ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين. وسيكون استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل مسرحاً لواحد من أعرق الديربيات في المملكة، حيث يستضيف الطائي جاره في ديربي حائل الكبير والتاريخي. ويدخل الجبلين اللقاء بحثاً عن مواصلة الانتصارات، وتعزيز وصافته لجدول الترتيب؛ إذ يحل ثانياً بـ27 نقطة، لكن طموحات صاحب الوصافة ستصطدم بآمال جاره الباحث عن استعادة التوازن وتحقيق فوز في الديربي يمنحه قفزة في سلم الترتيب؛ إذ يحل في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، ولا تفصله عن آخر مراكز الملحق سوى 4 نقاط فقط.
وفي مباريات الجولة، يقص فريقا ضمك والجيل شريط المباريات، عصر الأحد، بينما يحل العروبة في اليوم نفسه ضيفاً على نظيره الصقر. ويسعى ضمك لمواصلة انتصاراته والتقدم نحو المركز الثالث ولو مؤقتاً؛ إذ يحل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يدخل الجيل اللقاء منتشياً بفوزه الثاني، هذا الموسم، والذي رفع به رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 16 وله مباراتان مؤجلتان. ويبحث الصقر عن استعادة توازنه في مهمة اللحاق بمراكز المقدمة؛ إذ يحل ثامناً برصيد 14 نقطة، عندما يستضيف العروبة الباحث عن انتصاره الثاني، هذا الموسم، والتقدم خطوة في سلم الترتيب؛ إذ يحل في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة. تتواصل، الاثنين، منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات؛ حيث يستقبل الأنوار ضيفه الزلفي، بينما يحل هجر ضيفاً على الأخدود، في حين يلتقي الوحدة ضيفه النجمة في واحدة من أقوى مواجهات الجولة. ويخوض الأنوار والزلفي مواجهة فض الشراكة بينهما، إذ يتساويان في الرصيد نفسه «18 نقطة لكل منهما» في المركزين السابع والسادس على الترتيب مع وجود مباراة مؤجلة للأنوار. وبنشوة الفوز الثاني هذا الموسم والذي حققه أمام الطائي، يدخل هجر لقاءه أمام الأخدود القادم من تعادل أمام الرائد ليرفع الأخدود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 15 وله مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين عن هجر صاحب المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط وله أيضاً مباراة مؤجلة. وفي قمة مباريات الجولة، يستقبل الوحدة ثالث الترتيب برصيد 24 نقطة ضيفه النجمة الخامس بـ 20 نقطة، فيما مباراة يتطلع فيها أصحاب الأرض لتحقيق الفوز لانتزاع مركز الوصافة من الجبلين بفارق الأهداف ولو مؤقتاً، بينما ينشد الضيوف العودة بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في مراكز الملحق. وتختتم، الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 13 بإقامة 4 مباريات؛ حيث يحل العلا المتصدر ضيفاً على البكيرية، ويلتقي الجندل مع جدة، ويحل الرائد ضيفاً على العدالة، في حين تتجه الأنظار صوب ديربي حائل بين الطائي والجبلين. ويتطلع العلا لانتصاره الحادي عشر هذا الموسم، وتعزيز موقعه في الصدارة التي ينفرد بها برصيد 31 نقطة بلا هزيمة وله مباراة مؤجلة، وذلك عندما يحل ضيفاً على البكيرية الذي تراجع إلى المركز الأخير بـ 6 نقاط، ويأمل في انتزاع نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة المشوار في موسمه الصعب. ويدخل الجندل وجدة لقاءهما قادمين من الخسارة في الجولة الماضية ليتوقف رصيد الجندل عند 7 نقاط في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة، بينما بات جدة لا يبتعد عن مراكز الهبوط إلا بنقطتين فقط؛ إذ يحل في المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط، ويأمل في استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية. وفي مواجهة قوية يستقبل العدالة ضيفه الرائد وهما متساويان في الرصيد نفسه «14 نقطة لكل منهما» في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، حيث يرفع الفريقان شعار «لا بديل عن الفوز» خشية الابتعاد خطوة جديدة عن مراكز «البلاي أوف».