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الرياضة رياضة سعودية

هل ودع المنتخب السعودي حقبة «الأسماء الرنانة»؟

قائمة دونيس تكشف عن نهج جديد يضع الأولوية للأداء ودقائق اللعب

الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)
الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)
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هل ودع المنتخب السعودي حقبة «الأسماء الرنانة»؟

الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)
الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)

لم تعد المشاركة بصفة أساسية في فرق الدوري السعودي مرتبطة باسم اللاعب أو مقدار عقده أو مكانته الفنية جماهيرياً، بل أصبحت الجاهزية والعطاء داخل الملعب المعيار الأهم الذي يمنح اللاعب فرصة الظهور، وهو ما تعكسه بصورة واضحة اختيارات الأندية خلال الموسم الحالي، خصوصاً في ظل تعدد المشاركات المحلية والخارجية، وحرص الأجهزة الفنية على تدوير العناصر ومنح الفرصة للأكثر جاهزية.

وتكشف متابعة دقائق المشاركة في الأندية السعودية عن مشهد إيجابي يتمثل في حصول عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمنتخب السعودي على فرص حقيقية، سواء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أو كأس الملك، أو البطولات القارية والخليجية، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال الخليج.

ولم تعد المشاركة في المباريات الثانوية أو البطولات الخارجية مجرد فرصة عابرة، بل تحولت لدى بعض اللاعبين إلى بوابة لانتزاع مكان أساسي في التشكيلة.

وتبرز تجربة الحارس عبد القدوس عطية مثالاً على ذلك، بعدما حصل على فرص للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري وبعض المواجهات الآسيوية، ونجح في الاستفادة من الدقائق التي مُنحت له، ليكون ضمن خيارات المنتخب السعودي. وكذلك الحال مع حارس الخلود حامد يوسف الذي وجد نفسه أمام فرصة أكبر للمشاركة بصفة أساسية في ظل عدم تعاقد النادي مع حارس أجنبي، وهو ما انعكس على حضوره المنتظم، وصولاً إلى انضمامه للمنتخب.

كما قدم محمد العويس نموذجاً للحارس الذي استطاع استثمار مشاركاته وخبرته السابقة، بعدما توج بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس الخليج.

وفي خط الدفاع، يبرز عبد الإله العمري بوصفه أحد أبرز المستفيدين من الثقة الفنية في النصر، بعدما نجح في حجز موقع أساسي، الأمر الذي منح المدرب خيارات إضافية في التعامل مع بعض المراكز، ومنها الاستعانة بمارتينيز في مركز الظهير الأيسر، الذي عانى منه الفريق في فترات مختلفة.

كما كان سلطان تنكر وعبد الله الخطيب من أبرز اكتشافات الموسم، بعدما منحهما المدرب الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، والتونسي جلال القادري، مدرب الحزم، فرصة الظهور والمشاركة بصورة منتظمة، ليؤكدا أن الثقة الفنية عندما تقترن بالاجتهاد والجاهزية قادرة على صناعة أسماء جديدة في المنافسة.

وعلى مستوى الأندية الكبرى والاحتراف الخارجي، هناك مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين تحولوا إلى عناصر حاضرة باستمرار في حسابات مدربيهم.

ففي الهلال والنصر، يشارك حسان تمبكتي وعلي لاجامي ونواف بوشل ومحمد محزري وسعود عبد الحميد، المحترف في لانس الفرنسي، ومحمد أبو الشامات مع القادسية، بصورة منتظمة، مع حصول عدد منهم على دقائق لعب مرتفعة، وهو ما يعزز حضورهم الفني ويمنحهم الاستمرارية المطلوبة.

ولا يقتصر المشهد على هذه الأسماء؛ إذ يواصل متعب الحربي الظهور في عدد من المباريات، فيما أصبحت مجموعة من اللاعبين، يتقدمهم الجوير وفارس عابدي ومختار علي ومحمد كنو وزياد الجهني وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري وعبد الملك العييري، ضمن الخيارات الأساسية أو المهمة في أنديتهم، سواء نيوم أو الهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد أو القادسية، مع اختلاف معدلات المشاركة بحسب ظروف كل فريق والجاهزية البدنية والفنية.

وفي المقابل، هناك أسماء أخرى تحضر بصورة شبه مستمرة، من بينها سلطان مندش ومحمد القحطاني ومروان الصحافي ومحمد الكويكبي وأحمد الغامدي وتركي العمار وعبد الله الحمدان وفراس البريكان وعبد الله السالم، الذين يحصلون على فرص المشاركة في مختلف المسابقات، سواء في الدوري أو المنافسات الآسيوية، وهو ما يمنح المدربين مساحة أوسع للاستفادة من العناصر المحلية بدلاً من حصر المشاركة في مجموعة محدودة من الأسماء.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية أكبر عند النظر إلى قائمة المنتخب السعودي التي اختارها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، والتي ضمت 30 لاعباً، إذ إن القيمة الحقيقية لهذه القائمة لا تكمن فقط في الأسماء الموجودة فيها، بل في أن عدداً كبيراً من عناصرها بات يحصل على فرص مشاركة فعلية مع أنديته، سواء بصفة أساسية أو من خلال المشاركة لفترات مؤثرة خلال المباريات.

فالمؤشر الأهم بالنسبة للاعب الدولي ليس مجرد الوجود في قائمة فريقه أو المنتخب، وإنما الاستمرارية في اللعب والمحافظة على النسق التنافسي. وعندما يحصل اللاعب على ما بين 45 و60 دقيقة في المباراة، أو يتجاوز ذلك بالمشاركة أساسياً، فإنه يملك فرصة أفضل للحفاظ على جاهزيته واكتساب حساسية المباريات، وهو ما يحتاج إليه المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

دونيس (تصوير: علي خمج)

وتؤكد هذه الصورة أن تعدد البطولات والمشاركات الخارجية يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية للاعب السعودي، متى ما أحسن المدربون إدارة قوائمهم ومنحوا الثقة للعناصر الجاهزة. فمباريات الكأس والبطولات القارية والخليجية ليست مجرد مساحة لإراحة المحترفين أو تدوير التشكيلة، بل يمكن أن تكون منصة لاكتشاف لاعبين قادرين على فرض أنفسهم في التشكيل الأساسي.

ولم يعد اللاعب السعودي ينتظر الفرصة بقدر ما أصبح مطالباً بصناعتها عندما تتاح له. وتجارب هذا الموسم تؤكد أن من يقدم نفسه بصورة جيدة يحصل على مساحة أكبر، وأن معيار المشاركة بدأ يتحول تدريجياً من الأسماء والعقود إلى الجاهزية والمردود الفني. وهي رسالة مهمة للأندية قبل أن تكون للمنتخب: اللاعب المحلي قادر على المنافسة وانتزاع مكانه متى ما حصل على الثقة وأثبت أحقيته بها.

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الرياضة رياضة سعودية

هل ودع المنتخب السعودي حقبة «الأسماء الرنانة»؟

الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)
الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)
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TT

هل ودع المنتخب السعودي حقبة «الأسماء الرنانة»؟

الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)
الأخضر بات يختار عناصره بناء على العطاء الميداني ودقائق اللعب (تصوير: علي خمج)

لم تعد المشاركة بصفة أساسية في فرق الدوري السعودي مرتبطة باسم اللاعب أو مقدار عقده أو مكانته الفنية جماهيرياً، بل أصبحت الجاهزية والعطاء داخل الملعب المعيار الأهم الذي يمنح اللاعب فرصة الظهور، وهو ما تعكسه بصورة واضحة اختيارات الأندية خلال الموسم الحالي، خصوصاً في ظل تعدد المشاركات المحلية والخارجية، وحرص الأجهزة الفنية على تدوير العناصر ومنح الفرصة للأكثر جاهزية.

وتكشف متابعة دقائق المشاركة في الأندية السعودية عن مشهد إيجابي يتمثل في حصول عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمنتخب السعودي على فرص حقيقية، سواء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أو كأس الملك، أو البطولات القارية والخليجية، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال الخليج.

ولم تعد المشاركة في المباريات الثانوية أو البطولات الخارجية مجرد فرصة عابرة، بل تحولت لدى بعض اللاعبين إلى بوابة لانتزاع مكان أساسي في التشكيلة.

وتبرز تجربة الحارس عبد القدوس عطية مثالاً على ذلك، بعدما حصل على فرص للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري وبعض المواجهات الآسيوية، ونجح في الاستفادة من الدقائق التي مُنحت له، ليكون ضمن خيارات المنتخب السعودي. وكذلك الحال مع حارس الخلود حامد يوسف الذي وجد نفسه أمام فرصة أكبر للمشاركة بصفة أساسية في ظل عدم تعاقد النادي مع حارس أجنبي، وهو ما انعكس على حضوره المنتظم، وصولاً إلى انضمامه للمنتخب.

كما قدم محمد العويس نموذجاً للحارس الذي استطاع استثمار مشاركاته وخبرته السابقة، بعدما توج بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس الخليج.

وفي خط الدفاع، يبرز عبد الإله العمري بوصفه أحد أبرز المستفيدين من الثقة الفنية في النصر، بعدما نجح في حجز موقع أساسي، الأمر الذي منح المدرب خيارات إضافية في التعامل مع بعض المراكز، ومنها الاستعانة بمارتينيز في مركز الظهير الأيسر، الذي عانى منه الفريق في فترات مختلفة.

كما كان سلطان تنكر وعبد الله الخطيب من أبرز اكتشافات الموسم، بعدما منحهما المدرب الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، والتونسي جلال القادري، مدرب الحزم، فرصة الظهور والمشاركة بصورة منتظمة، ليؤكدا أن الثقة الفنية عندما تقترن بالاجتهاد والجاهزية قادرة على صناعة أسماء جديدة في المنافسة.

وعلى مستوى الأندية الكبرى والاحتراف الخارجي، هناك مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين تحولوا إلى عناصر حاضرة باستمرار في حسابات مدربيهم.

ففي الهلال والنصر، يشارك حسان تمبكتي وعلي لاجامي ونواف بوشل ومحمد محزري وسعود عبد الحميد، المحترف في لانس الفرنسي، ومحمد أبو الشامات مع القادسية، بصورة منتظمة، مع حصول عدد منهم على دقائق لعب مرتفعة، وهو ما يعزز حضورهم الفني ويمنحهم الاستمرارية المطلوبة.

ولا يقتصر المشهد على هذه الأسماء؛ إذ يواصل متعب الحربي الظهور في عدد من المباريات، فيما أصبحت مجموعة من اللاعبين، يتقدمهم الجوير وفارس عابدي ومختار علي ومحمد كنو وزياد الجهني وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري وعبد الملك العييري، ضمن الخيارات الأساسية أو المهمة في أنديتهم، سواء نيوم أو الهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد أو القادسية، مع اختلاف معدلات المشاركة بحسب ظروف كل فريق والجاهزية البدنية والفنية.

وفي المقابل، هناك أسماء أخرى تحضر بصورة شبه مستمرة، من بينها سلطان مندش ومحمد القحطاني ومروان الصحافي ومحمد الكويكبي وأحمد الغامدي وتركي العمار وعبد الله الحمدان وفراس البريكان وعبد الله السالم، الذين يحصلون على فرص المشاركة في مختلف المسابقات، سواء في الدوري أو المنافسات الآسيوية، وهو ما يمنح المدربين مساحة أوسع للاستفادة من العناصر المحلية بدلاً من حصر المشاركة في مجموعة محدودة من الأسماء.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية أكبر عند النظر إلى قائمة المنتخب السعودي التي اختارها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، والتي ضمت 30 لاعباً، إذ إن القيمة الحقيقية لهذه القائمة لا تكمن فقط في الأسماء الموجودة فيها، بل في أن عدداً كبيراً من عناصرها بات يحصل على فرص مشاركة فعلية مع أنديته، سواء بصفة أساسية أو من خلال المشاركة لفترات مؤثرة خلال المباريات.

فالمؤشر الأهم بالنسبة للاعب الدولي ليس مجرد الوجود في قائمة فريقه أو المنتخب، وإنما الاستمرارية في اللعب والمحافظة على النسق التنافسي. وعندما يحصل اللاعب على ما بين 45 و60 دقيقة في المباراة، أو يتجاوز ذلك بالمشاركة أساسياً، فإنه يملك فرصة أفضل للحفاظ على جاهزيته واكتساب حساسية المباريات، وهو ما يحتاج إليه المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

دونيس (تصوير: علي خمج)

وتؤكد هذه الصورة أن تعدد البطولات والمشاركات الخارجية يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية للاعب السعودي، متى ما أحسن المدربون إدارة قوائمهم ومنحوا الثقة للعناصر الجاهزة. فمباريات الكأس والبطولات القارية والخليجية ليست مجرد مساحة لإراحة المحترفين أو تدوير التشكيلة، بل يمكن أن تكون منصة لاكتشاف لاعبين قادرين على فرض أنفسهم في التشكيل الأساسي.

ولم يعد اللاعب السعودي ينتظر الفرصة بقدر ما أصبح مطالباً بصناعتها عندما تتاح له. وتجارب هذا الموسم تؤكد أن من يقدم نفسه بصورة جيدة يحصل على مساحة أكبر، وأن معيار المشاركة بدأ يتحول تدريجياً من الأسماء والعقود إلى الجاهزية والمردود الفني. وهي رسالة مهمة للأندية قبل أن تكون للمنتخب: اللاعب المحلي قادر على المنافسة وانتزاع مكانه متى ما حصل على الثقة وأثبت أحقيته بها.

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الخطيب وتنكر وآل سالم... تجارب ملهمة لنجومية متأخرة

عبد الله الخطيب (تصوير: عيسى الدبيسي)
عبد الله الخطيب (تصوير: عيسى الدبيسي)
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الخطيب وتنكر وآل سالم... تجارب ملهمة لنجومية متأخرة

عبد الله الخطيب (تصوير: عيسى الدبيسي)
عبد الله الخطيب (تصوير: عيسى الدبيسي)

تعتمد المنظومات الرياضية الكروية في شتى أنحاء العالم، على الاستثمار طويل الأمد في المواهب الناشئة وإعداد أجيال قادرة على صنع الفارق مستقبلاً من خلال ضم نجوم صاعدة إلى المنتخبات الوطنية، وهذا أمر بديهي، إلا أن من اللافت في الآونة الأخيرة هو بروز بعض اللاعبين في سن متأخرة؛ أي بعد تجاوز السابعة والعشرين تقريباً، ليحظوا بثقة المدربين وينالوا شرف تمثيل المنتخبات الوطنية عن جدارة واستحقاق بعد رحلة شاقة من الصبر والكفاح.

ويعود بروز هؤلاء اللاعبين في مرحلة متقدمة من مسيرتهم إلى أسباب متعددة؛ في مقدمتها النضج الكروي والتكتيكي المتراكم عبر السنين، بجانب الوعي الاحترافي والاهتمام الشخصي بالتفاصيل البدنية والغذائية التي تمنح الجسد عمراً إضافياً في الملاعب، كما يلعب الاستقرار الفني والحصول على فرصة المشاركة المستمرة مع أنديتهم دوراً حاسماً في صقل قدراتهم، مما يمنحهم الثقة اللازمة للظهور بكامل جاهزيتهم وفرض أسمائهم على خيارات الأجهزة الفنية دون عجلة.

عبد الله آل سالم (تصوير: علي خمج)

وتتضح هذه الظاهرة جلية في قائمة معسكر المنتخب السعودي الحالي في نوفمبر 2026، التي تضم أسماء بارزة استطاع بعضها نيل الاستدعاء الأول في سن متقدمة، وفي مقدمتهم مدافع نادي الاتفاق عبد الله الخطيب بعمر الـ31 عاماً، ومدافع نادي الحزم سلطان تنكر بعمر الـ28 عاماً، اللذين انضما للمرة الأولى في مسيرتهما، إضافة إلى المهاجم عبد الله آل سالم ومحمد الكويكبي وعلي لاجامي، الذين فرضوا حضورهم الدولي في هذه المرحلة المتقدمة، وقد تكررت هذه الحالة مع لاعبين سابقين في تاريخ الأخضر استطاعوا كتابة أسمائهم بحروف من ذهب؛ مثل الحارس أحمد الكسار الذي ارتدى قميص المنتخب أساسياً في كأس آسيا 2023 بعمر 32 عاماً، والمهاجم حسن الراهب الذي استُدعي بعمر 29 عاماً، والمدافع عمر هوساوي الذي بدأ مسيرته الدولية بعمر 28 عاماً حتى حمل شارة القيادة ومثّل الوطن في مونديال 2018، وعبد المجيد الرويلي بعد موسمه الاستثنائي بعمر 29 عاماً.

سلطان تنكر (تصوير: سعد العنزي)

ولا تقتصر هذه الحالة الفريدة على الملاعب السعودية وحدها؛ بل تمتد لتشمل أمثلة عالمية بارزة تؤكد أن التألق لا يعرف عمراً محدداً؛ فالتاريخ يذكر الهداف الإيطالي المخضرم لوكا توني، ونجوماً مثل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي الذي بدأ مسيرته الحقيقية وصعد مع ليستر سيتي ليمثل منتخب إنجلترا لأول مرة في سن الثامنة والعشرين، مسجلاً قصة كفاح عالمية شهيرة، إلى جانب المهاجم الإيطالي أنطونيو دي ناتالي الذي تألق دولياً وتوج بجوائز هدافي الكالتشيو في أواخر مسيرته الكروية.

إن هذه النماذج المحلية والعالمية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن باب المنتخب الوطني يظل مفتوحاً دائماً أمام كل مجتهد يمتلك الإصرار والعزيمة، بغض النظر عن بطاقته الشخصية أو عمره الزمني، لتظل المستويات الفنية الخالصة داخل المستطيل الأخضر هي المعيار الحقيقي والأوحد للتقييم واكتساب شرف ارتداء شعار الوطن.

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«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
TT
TT

«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، مساء الأحد، في معسكرهم الإعدادي المقرر خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في العاصمة القطرية، الدوحة.

واقتصر برنامج «الأخضر» على تجمُّع اللاعبين في مقر إقامتهم بالفندق، دون خوض أي حصة تدريبية ميدانية، حيث يتوافد عناصر الأخضر القادمون من مختلف المناطق للالتحاق بالمعسكر الاستعدادي.

ومن المقرر أن يدشِّن الأخضر برنامجه التدريبي بحصةٍ تدريبية مساء الاثنين على ملعب «الإرسال»، على أن تكون مغلقة.

وكان الاتحاد السعودي قد تابع حالة اللاعبين المصابين، حيث انضم همام الهمامي إلى المعسكر بعد التنسيق مع نادي الشباب، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وعلى صعيد متصل، أحرز اللاعب علاء آل حجي تقدماً ملحوظاً في برنامجه التأهيلي بمركز «سبيتار»، ومن المقرر أن يختتمه الأسبوع المقبل، بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال منافسات «كأس الخليج 27».

في حين يواصل الحارس نواف العقيدي التَّقدُّم في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه في مركز «سبيتار» اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما يواصل اللاعبان حسن كادش وزكريا هوساوي برنامجيهما التأهيليَّين في نادييهما.

ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديَّتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد؛ إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الـ13 من شهر نوفمبر الحالي، بينما سيواجه منتخب أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.

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