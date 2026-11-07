دوري السيدات السعودي: هدف بهلولي يمنح النصر الصدارة

انتزع النصر صدارة الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما حسم مواجهة القمة أمام مضيفه القادسية بهدف دون رد السبت في الخبر، في ختام الجولة السابعة التي شهدت فوز الاتحاد بديربي جدة وانتصارين للهلال والعلا.

ومنحت نسرين بهلولي فريق النصر هدف الفوز الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة لينهي النصف الأول من منافسات الدوري في الصدارة، متقدماً بفارق نقطتين على القادسية الذي تراجع إلى المركز الثاني بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

وحملت المواجهة تغييراً مباشراً في ترتيب القمة؛ إذ دخلها القادسية متصدراً قبل أن يمنح الفوز السادس للنصر الأفضلية مع نهاية مرحلة الذهاب، ويبقي الصراع مفتوحاً مع القادسية والاتحاد اللذين يتساويان في النقاط.

وفي جدة حسم الاتحاد مواجهة الديربي أمام مضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على ملعب النادي الأهلي، ليخرج بأحد أبرز مكاسب الجولة ويواصل حضوره في سباق المقدمة.

وسجلت لينا بوساحة هدفين، وأضافت صبا توفيق الهدف الثالث، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث خلف القادسية بفارق الأهداف، في حين توقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز السابع بعدما تلقى خسارته الخامسة.

من ديربي الاتحاد والأهلي في جدة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

وكان الهلال افتتح الجولة الخميس بفوز على نيوم برباعية دون رد على ملعب نادي جدة، تناوبت على تسجيلها ابتسام جرايدي بهدفين، وأسي​سات أوشوالا ومنار العنزي بهدف لكل منهما. ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع محافظاً على قربه من ثلاثي المقدمة، في حين بقي نيوم سادساً برصيد 5 نقاط.

وفي القطيف حقق العلا أكبر حصيلة تهديفية في الجولة بعدما تغلب على مضيفه الترجي بنتيجة 5 - 2، الجمعة، على ملعب نادي الترجي.

وجاءت خماسية العلا عن طريق أوبا كليمنت وميشيل أيام، بواقع هدفين لكل منهما، وآية المجالي، في حين سجلت إيجيبينا هدفَي الترجي.

وبهذا الانتصار رفع العلا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس محققاً فوزه الثالث، في حين أنهى الترجي مرحلة الذهاب في المركز الثامن دون نقاط بعدما خسر مبارياته السبع.

وأُسدل الستار على الجولة بحصيلة بلغت 15 هدفاً، وانتصار جميع الفرق الضيفة، في حين نجح النصر والاتحاد والهلال في الخروج بشباك نظيفة، لتدخل المنافسة مرحلة الإياب بفارق نقطتين فقط بين المتصدر وأقرب ملاحقيه.