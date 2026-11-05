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الرياضة رياضة سعودية

«كاس»: لم نتلقَّ أدلة كافية لاستمرار استبعاد المنتخبات الروسية من هوكي الجليد

هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)
هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)
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TT

«كاس»: لم نتلقَّ أدلة كافية لاستمرار استبعاد المنتخبات الروسية من هوكي الجليد

هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)
هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)

أقرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بحالة الجدل والانقسام التي أثارها القرار الصادر عن إحدى هيئاتها القضائية، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بشأن مشاركة المنتخبات الروسية في مسابقات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، مؤكدة أن أحكامها تستند حصرياً إلى الأسس القانونية، والحجج والأدلة التي يقدمها أطراف النزاع.

وأوضحت المحكمة، في بيان أصدرته تعليقاً على ردود الفعل التي أعقبت الحكم، أنها مؤسسة تحكيم رياضي مستقلة، وأن قراراتها تصدر وفقاً للموضوع القانوني للاستئناف، وعلى أساس المرافعات والأدلة المقدمة من الأطراف المعنية، بعيداً عن الاعتبارات الأخرى التي قد تثيرها الأحكام في الأوساط الرياضية، أو الرأي العام.

وأشارت إلى أن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد والاتحاد الدولي للعبة أحالا النزاع إلى المحكمة بموجب اتفاق تحكيم محدد، نص على نطاق الإجراءات، وجدولها الزمني، مؤكدة أن الطرفين كانا على دراية كاملة بالمسائل القانونية المطروحة للنقاش، وكذلك النتائج المترتبة على قبول الاستئناف، أو رفضه.

وتركزت القضية على مدى توافق القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي في يوليو (تموز) 2026، والقاضية بعدم إعادة دمج المنتخبات الروسية في مسابقاته، مع النظام الأساسي، واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد.

وخلصت هيئة التحكيم إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية، مشيرة إلى أن الإجراءات الداخلية للاتحاد نفسه سبق أن أثارت مخاوف تتعلق بهذه المسألة.

وتطرقت المحكمة إلى الجدل الدائر بشأن التداعيات التنظيمية للحكم، وإمكانية تطبيق نظام الحياد على المشاركة الروسية، موضحة أن هذه المسائل، التي أصبحت محوراً للنقاش العام، لم تُدعّم بأدلة كافية خلال إجراءات التحكيم، كما أن الاتحاد الدولي لم يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير بشأنها.

وشددت على أن صلاحياتها لا تتيح لها فرض إجراءات أو تدابير لم يطلبها أطراف النزاع، في توضيح للحدود القانونية التي حكمت نظر القضية، والقرار الصادر بشأنها.

وأكدت المحكمة أنها ستعمل على إصدار الحكم الكامل، ونشره في أقرب وقت ممكن، بما يشمل الحجج المقدمة من الطرفين، والأسباب القانونية التي استندت إليها هيئة التحكيم في قرارها.

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الرياضة رياضة سعودية

«كاس»: لم نتلقَّ أدلة كافية لاستمرار استبعاد المنتخبات الروسية من هوكي الجليد

هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)
هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)
TT
TT

«كاس»: لم نتلقَّ أدلة كافية لاستمرار استبعاد المنتخبات الروسية من هوكي الجليد

هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)
هيئة التحكيم أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية (أ.ب)

أقرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بحالة الجدل والانقسام التي أثارها القرار الصادر عن إحدى هيئاتها القضائية، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بشأن مشاركة المنتخبات الروسية في مسابقات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، مؤكدة أن أحكامها تستند حصرياً إلى الأسس القانونية، والحجج والأدلة التي يقدمها أطراف النزاع.

وأوضحت المحكمة، في بيان أصدرته تعليقاً على ردود الفعل التي أعقبت الحكم، أنها مؤسسة تحكيم رياضي مستقلة، وأن قراراتها تصدر وفقاً للموضوع القانوني للاستئناف، وعلى أساس المرافعات والأدلة المقدمة من الأطراف المعنية، بعيداً عن الاعتبارات الأخرى التي قد تثيرها الأحكام في الأوساط الرياضية، أو الرأي العام.

وأشارت إلى أن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد والاتحاد الدولي للعبة أحالا النزاع إلى المحكمة بموجب اتفاق تحكيم محدد، نص على نطاق الإجراءات، وجدولها الزمني، مؤكدة أن الطرفين كانا على دراية كاملة بالمسائل القانونية المطروحة للنقاش، وكذلك النتائج المترتبة على قبول الاستئناف، أو رفضه.

وتركزت القضية على مدى توافق القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي في يوليو (تموز) 2026، والقاضية بعدم إعادة دمج المنتخبات الروسية في مسابقاته، مع النظام الأساسي، واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد.

وخلصت هيئة التحكيم إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية، مشيرة إلى أن الإجراءات الداخلية للاتحاد نفسه سبق أن أثارت مخاوف تتعلق بهذه المسألة.

وتطرقت المحكمة إلى الجدل الدائر بشأن التداعيات التنظيمية للحكم، وإمكانية تطبيق نظام الحياد على المشاركة الروسية، موضحة أن هذه المسائل، التي أصبحت محوراً للنقاش العام، لم تُدعّم بأدلة كافية خلال إجراءات التحكيم، كما أن الاتحاد الدولي لم يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير بشأنها.

وشددت على أن صلاحياتها لا تتيح لها فرض إجراءات أو تدابير لم يطلبها أطراف النزاع، في توضيح للحدود القانونية التي حكمت نظر القضية، والقرار الصادر بشأنها.

وأكدت المحكمة أنها ستعمل على إصدار الحكم الكامل، ونشره في أقرب وقت ممكن، بما يشمل الحجج المقدمة من الطرفين، والأسباب القانونية التي استندت إليها هيئة التحكيم في قرارها.

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الرياضة حرب روسيا وأوكرانيا سويسرا
الرياضة رياضة سعودية

نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
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نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، غداً الجمعة وبعد غد السبت، لاستضافة الحفلين السابع والعشرين والثامن والعشرين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من «موسم سباقات الرياض».

وتتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز 2.1 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد للظفر بالأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، والمنافسة على كأسي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وكأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة.

وتتجه الأنظار في يوم الجمعة للأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، حيث خُصص الشوط الحادي عشر ليكون الشوط التحضيري لكأس ولي العهد للإنتاج على مسافة 2000 متر، ويبرز فيه الجواد «يمكن» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والفرس «من مثلها» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وفي الشوط التحضيري لكأس ولي العهد مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، تتجه الترشيحات للجواد «هقيت» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد «ووتن صن» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «سائد» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد.

وأما في كأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية قدرها 165 ألف ريال، تتجه الترشيحات للجواد «رضا العزيز» القادم من مركزٍ ثانٍ في كأس الملك عبد العزيز بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «مصيون المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وفي سباقات يوم السبت، تتجه الأنظار لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للأفراس (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، وتبرز فيه عدة أسماء قوية تتقدمها المهرة «متمتعة» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمهرة «سلمانية المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والمهرة «عزها الله» بشعار ماجد ناصر محمد أبو ثنين.

وتستمر المنافسة في الشوط العاشر المخصص لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للحصن (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، ويبرز من ضمن المرشحين المهر «الدوح» بشعار عبد العزيز مساعد سالم السالم، والمهر «كشمير» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد، والمهر «لحن السلام» بشعار إسطبل زينث، وكذلك المهر «عطر المكان» بشعار هاشم عبد الله محمد العمري.

وفي جائزة عبد الله بن إبراهيم أبا الخيل التقديرية على مسافة 1800 متر وبجائزة مالية قدرها 130 ألف ريال، تبرز عدة أسماء مميزة في مقدمتها الجواد «هذا الكلام» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد «لله دره» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

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رياضة سباق الخيول السعودية
الرياضة رياضة سعودية

حمدالله: عودة التعاون في الدوري السعودي ليست معقدة

حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)
حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)
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حمدالله: عودة التعاون في الدوري السعودي ليست معقدة

حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)
حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم التعاون، أن فريقه يحتاج إلى تحقيق انتصار أو انتصارين في الدوري السعودي للمحترفين لاستعادة توازنه وتجاوز سلسلة النتائج السلبية، معرباً عن سعادته بحسم التأهل المبكر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، عقب الانتصار على الفيصلي الأردني.

وقال حمد الله، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «الحمد لله على هذا الانتصار، أنا سعيد جداً مع المجموعة، وتمكنا من حسم التأهل مبكراً، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى».

وأشاد المهاجم المغربي بالدور الذي لعبته جماهير التعاون في مساندة الفريق خلال المواجهة، مؤكداً أن حضورها كان أحد العوامل المهمة في تحقيق الانتصار.

وأضاف: «الجمهور ساعدنا كثيراً اليوم، ونتمنى أن يواصل الوقوف خلفنا في المباريات المقبلة بالدوري، وبإذن الله سنحقق نتائج إيجابية».

وعن التباين بين نتائج التعاون في البطولة الآسيوية والدوري السعودي، قلل حمد الله من وجود أسباب معقدة وراء ذلك، معتبراً أن الفريق يحتاج فقط إلى استعادة نغمة الانتصارات محلياً.

وقال: «لا يوجد سبب محدد، نحتاج فقط إلى فوز أو فوزين في الدوري، وبعدها ستعود الأمور إلى الطريق الصحيح بإذن الله».

وأبدى حمد الله ثقته بقدرة المجموعة الحالية على تجاوز الظروف التي يمر بها التعاون، مؤكداً تفاؤله بتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة.

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