أبطال آسيا 2: حمد الله المتألق يحلق بالتعاون إلى دور الـ16

كشف سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق السعودي، عن احتمالية مواجهتهم بعض الصعوبات المالية خلال الفترة المقبلة، رغم عدم وجود أزمة حالية تتعلق برواتب اللاعبين، مؤكداً قدرة إدارة النادي على التعامل مع التحديات المالية، في الوقت الذي شدَّد فيه على أنَّ المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج للأندية وحجز مقعد مؤهل للمشاركات الآسيوية يمثلان أبرز أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال المسحل، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب فوز الاتفاق على عجمان الإماراتي: «نبارك لجماهير الاتفاق هذا الفوز المستحق. البطولة الخليجية تحظى باهتمام كبير لدينا، ونسعى للمنافسة على لقبها، واللاعبون قدموا أداءً مميزاً رغم النقص الكبير الذي يعاني منه الفريق، والأهم أننا نجحنا في حصد النقاط الثلاث، ونتطلع إلى تقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة».

وحول الوضع المالي للنادي وملف رواتب اللاعبين، أوضح المسحل أنه لا توجد أزمة في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد ظهور بعض الصعوبات قريباً، قائلاً: «حالياً لا توجد أي أزمة تتعلق بالرواتب، ولكن قد نواجه بعض المشكلات خلال الفترة المقبلة، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعامل فيها مع مثل هذه الظروف، ولدينا الخبرة في كيفية تجاوزها وإيجاد الحلول المناسبة».

وأشار رئيس الاتفاق إلى أن إدارة النادي تعمل على تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية والطموحات الرياضية، مؤكداً أن النادي يمتلك مجموعة من المواهب الشابة التي تمثل ركيزة مهمة لمستقبله.

️| عن تطورات قضية مواجهة أربيل؟️ | سامر المسحل رئيس نادي #الاتفاق لوسائل الإعلام:- الموضوع حالياً المنظور لدى الجهات المعنية وهم من يقررون، ولم يصلنا رد حتى الآن.. ننتظر القرار والنظام سيُطبق بإذن الله، وبناءً على القرار المحدد سنحدد خطوتنا القادمة.- الاتحاد السعودي لكرة... https://t.co/hmkVJr82Vu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 4, 2026

وأضاف: «نحن قادرون على إدارة النادي والتغلب على الصعوبات، ونمتلك مواهب شابة مميزة، وقد نضطر في بعض الأحيان إلى انتقال بعضهم لأندية أخرى لأسباب مالية، لكن بتكاتف الجميع نستطيع تجاوز التحديات، خصوصاً أننا نحقق مراكز متقدمة مقارنة بأندية تتفوق علينا بفوارق مالية كبيرة».

وفيما يتعلق بتطورات قضية مواجهة أربيل العراقي، أكد المسحل أن الملف لا يزال منظوراً لدى الجهات المختصة، ولم يتلقَّ النادي حتى الآن أي رد رسمي بشأنه.

وقال: «الموضوع حالياً لدى الجهات المعنية، وهي صاحبة القرار، ولم يصلنا أي رد حتى الآن. نحن ننتظر ما سيصدر، ونثق بأن الأنظمة واللوائح ستُطبق، وعلى ضوء القرار سنحدد الخطوة المقبلة».

وثمّن رئيس الاتفاق المساندة التي تلقاها النادي من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية القضية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرياضية السعودية.

وأضاف: «الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة لم يقصّرا معنا إطلاقاً منذ رفع الخطاب إلى الاتحاد الخليجي، ونحن جميعاً نمثل المملكة العربية السعودية، ونعمل معاً يداً واحدة».

وعن إصابة اللاعب ريان ميسي، أقرَّ المسحل بأنَّ الإصابة تبدو قوية نسبياً، دون أن يؤكد طبيعتها أو ما إذا كانت تتعلق بالرباط الصليبي.

وأوضح: «إصابته قوية بعض الشيء، لكن فيما يتعلق بطبيعتها وما إذا كانت في الرباط الصليبي، لا نرغب في الكشف عن جميع التفاصيل في الوقت الحالي، بحكم المنافسة مع الأندية الأخرى، وستتضح الصورة الكاملة بشأن حالته قريباً».

وفي حديثه عن طموحات الفريق خلال الموسم الحالي، شدد المسحل على أن إدارة الاتفاق تتطلع إلى تحقيق نتائج تتناسب مع تطلعات جماهير النادي، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي.

وقال: «هدفنا هذا الموسم تحقيق مركز مؤهل للمشاركة في البطولات الآسيوية، إلى جانب التتويج بلقب البطولة الخليجية، وبإذن الله سنشاهد اتفاق أفضل وأقوى خلال الفترة المقبلة».

ووجَّه المسحل رسالةً خاصةً إلى جماهير الاتفاق، طالبهم خلالها بمواصلة مساندة الفريق والحضور بكثافة في المدرجات، مؤكداً أن دعمهم يمثل عاملاً أساسياً في تحفيز اللاعبين.

وقال: «حضور الجماهير ودعمهم هو المحرك الأساسي للاعبين والفريق، ونحن بحاجة إليهم دائماً. نعلم أن القاعدة الجماهيرية للاتفاق أكبر بكثير من الأعداد التي تحضر حالياً، ونتمنى أن نشاهد المدرجات ممتلئة في المباريات المقبلة».

واختتم رئيس الاتفاق حديثه بالتأكيد على أن النادي ماضٍ في العمل لتجاوز التحديات الفنية والمالية، والمحافظة على تنافسيته، عاداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الإدارة واللاعبين والجماهير لتحقيق الأهداف المنشودة.