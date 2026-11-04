مدرب الاتفاق: كنا مستعدين للهلال حتى لو أقيمت المباراة في موعدها

أبدى اليوناني آرثر باباس، مدرب الاتفاق، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على عجمان الإماراتي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكداً أن الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق بالبطولة، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية إيجابية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال باباس، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: «حققنا فوزاً مهماً أمام فريق صعب ومنظم، ونجحنا في تحقيق النتيجة التي كنا نسعى إليها، وهدفنا مواصلة المشوار في البطولة والمنافسة حتى النهاية».

وأشار مدرب الاتفاق إلى أن الانتصار يحمل أهمية تتجاوز النقاط الثلاث، لما يمثله من تأثير إيجابي على الحالة المعنوية للاعبين، خصوصاً في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «هذا الفوز يمنحنا جرعة معنوية، ويجعلنا أكثر استعداداً للمباريات المقبلة، ونحن في وضع جيد من حيث الجاهزية والثقة».

وحول مواجهة الهلال المؤجلة في الدوري السعودي للمحترفين، أكّد باباس أن فريقه كان مستعداً لخوض المباراة حتى لو أُقيمت في موعدها المحدد، قائلاً: «حتى لو بقيت مباراة الهلال المؤجلة في موعدها، فإننا في وضعنا الحالي مستعدون لخوضها».

وشدّد مدرب الاتفاق على أهمية البناء على هذا الانتصار ومواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، سعياً إلى المحافظة على النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على البطولة الخليجية.