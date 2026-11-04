غوران مدرب عجمان: حارس الاتفاق حرمنا التسجيل

أكد الصربي غوران، مدرب عجمان الإماراتي، أنَّ فريقه قدَّم أداءً جيداً رغم خسارته أمام الاتفاق السعودي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مشيراً إلى أن غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى أسهما في عدم استثمار الفرص التي أُتيحت للاعبيه خلال المواجهة.

وقال غوران، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «قدَّمنا مباراة جيدة، لكن الحظ لم يحالفنا في استغلال الفرص المتاحة، وسنواصل العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل استعادة التوازن وتحسين النتائج».

وأشاد مدرب عجمان بالمستوى الذي قدَّمه الاتفاق، مؤكداً أنه فريق منظَّم ويملك عناصر مميزة، ويستحق الانتصار بالنظر إلى ما قدَّمه خلال المباراة.

وأضاف: «حصلنا على فرص عدة كان بإمكاننا التسجيل من خلالها، لكن حارس الاتفاق قدَّم مستوى مميزاً وتصدَّى لعدد من المحاولات، إلى جانب افتقاد لاعبينا التركيز المطلوب أمام المرمى».

وشدَّد غوران على أهمية الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهة، موضحاً أن الجهاز الفني سيعمل على دراسة الجوانب السلبية ومعالجتها، سعياً إلى تطوير الأداء وتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة من البطولة الخليجية.