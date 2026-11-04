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الصربي دراغان مدرباً لسيدات الأهلي

تسعة الهلال وعشرة القادسية دقت ناقوس الخطر في النادي

دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)
دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)
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الصربي دراغان مدرباً لسيدات الأهلي

دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)
دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)

قررت إدارة النادي الأهلي المنافس في الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم إحداث تغيير جديد على الجهاز الفني للفريق، بتكليف المدرب الصربي «دراغان فوكوفيتش» بقيادة الفريق الأول، خلفاً للآيسلندي ثور أرناسون، في خطوة تستهدف تصحيح مسار الفريق بعد البداية المتعثرة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وجاء القرار بعد ست جولات لم ينجح خلالها الأهلي في تحقيق سوى فوز واحد وتعادل، مقابل أربع خسائر، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما استقبلت شباكه 24 هدفاً، وفقاً لجدول ترتيب المسابقة ونتائج الفريق.

ويأتي اختيار فوكوفيتش من داخل النادي، إذ كان يتولى تدريب الفئات السنية، ليحصل على فرصة قيادة الفريق الأول في مرحلة تتطلب تحسين النتائج واستعادة التوازن الفني، خصوصاً بعد الخسارتين الثقيلتين أمام الهلال بنتيجة 0-9، والقادسية 0-10.

وكان أرناسون قد تولى تدريب الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، خلفاً للمدربة الأردنية منار الفريج، التي قادت الفريق خلال مواسم سابقة وحققت معه عدداً من الإنجازات، من بينها التتويج بكأس الاتحاد السعودي للسيدات.

ويبدأ المدرب الصربي مهمته باختبار صعب أمام الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة، في مواجهة تمثل فرصة أولى لقياس مدى قدرة الجهاز الفني الجديد على إحداث تغيير في أداء الفريق ونتائجه.

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الرياضة رياضة سعودية

الصربي دراغان مدرباً لسيدات الأهلي

دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)
دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)
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الصربي دراغان مدرباً لسيدات الأهلي

دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)
دراغان فوكوفيتش (نادي الأهلي)

قررت إدارة النادي الأهلي المنافس في الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم إحداث تغيير جديد على الجهاز الفني للفريق، بتكليف المدرب الصربي «دراغان فوكوفيتش» بقيادة الفريق الأول، خلفاً للآيسلندي ثور أرناسون، في خطوة تستهدف تصحيح مسار الفريق بعد البداية المتعثرة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وجاء القرار بعد ست جولات لم ينجح خلالها الأهلي في تحقيق سوى فوز واحد وتعادل، مقابل أربع خسائر، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما استقبلت شباكه 24 هدفاً، وفقاً لجدول ترتيب المسابقة ونتائج الفريق.

ويأتي اختيار فوكوفيتش من داخل النادي، إذ كان يتولى تدريب الفئات السنية، ليحصل على فرصة قيادة الفريق الأول في مرحلة تتطلب تحسين النتائج واستعادة التوازن الفني، خصوصاً بعد الخسارتين الثقيلتين أمام الهلال بنتيجة 0-9، والقادسية 0-10.

وكان أرناسون قد تولى تدريب الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، خلفاً للمدربة الأردنية منار الفريج، التي قادت الفريق خلال مواسم سابقة وحققت معه عدداً من الإنجازات، من بينها التتويج بكأس الاتحاد السعودي للسيدات.

ويبدأ المدرب الصربي مهمته باختبار صعب أمام الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة، في مواجهة تمثل فرصة أولى لقياس مدى قدرة الجهاز الفني الجديد على إحداث تغيير في أداء الفريق ونتائجه.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: الأهلي يدرس مستقبل بوسيتش خلال فترة التوقف

الهولندي مارينو بوسيتش المدير الفني لفريق الأهلي (تصوير: علي خمج)
الهولندي مارينو بوسيتش المدير الفني لفريق الأهلي (تصوير: علي خمج)
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مصادر: الأهلي يدرس مستقبل بوسيتش خلال فترة التوقف

الهولندي مارينو بوسيتش المدير الفني لفريق الأهلي (تصوير: علي خمج)
الهولندي مارينو بوسيتش المدير الفني لفريق الأهلي (تصوير: علي خمج)

تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى فترة التوقف المقبلة، التي يُنتظر أن تشهد حسم أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة إدارة النادي، المتعلق بمستقبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل تراجع النتائج والمستويات الفنية خلال المواجهات الأخيرة، وتصاعدِ التساؤلات بشأن قدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الأهلي الحالية لا تبدي قناعة كاملة بما يقدمه الجهاز الفني بقيادة بوسيتش، وأن خيار التغيير مطروح ضمن التقييمات الجارية، إلا أن الالتزامات المالية المترتبة على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، إلى جانب تكاليف التعاقد مع جهاز فني جديد، تمثل عائقاً أمام اتخاذ قرار الإقالة في الوقت الراهن.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع ملف الجهاز الفني لو توافرت السيولة المالية اللازمة لإنهاء عقد المدرب والتعاقد مع بديل تتوافق إمكاناته ورؤيته الفنية مع طموحات النادي في المنافسة على البطولات.

وتأتي هذه التطورات عقب خسارة الأهلي أمام الشباب بنتيجة ثقيلة، وتعادله مع السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية أعادت التفاؤل إلى الأوساط الأهلاوية، قبل أن تعيد النتائج الأخيرة التساؤلات بشأن استقرار الفريق فنياً.

وتواجه الإدارة الأهلاوية معادلة دقيقة بين الرغبة في تصحيح المسار الفني والمحافظة على الاستقرار المالي، في وقت تتطلع فيه الجماهير إلى رؤية فريق قادر على المنافسة وتقديم مستويات تتناسب مع حجم التعاقدات والطموحات.

ويبقى مستقبل بوسيتش مفتوحاً على احتمالين، الإقالة أو الاستمرار حتى نهاية الموسم، على أن تتضح الصورة بصورة أكبر خلال فترة التوقف، التي قد تشكل نقطة تحول في مسيرة الفريق خلال الموسم الحالي.

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الرياضة رياضة سعودية

الرياض على موعد مع جولة جديدة من عروض «هجولة» الاستعراضية

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)
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الرياض على موعد مع جولة جديدة من عروض «هجولة» الاستعراضية

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على مدرج مطار بنبان، بمشاركة مجموعة من السائقين الذين سيقدمون عروضاً تبرز مهاراتهم في التحكم بالمركبات والدقة في الأداء.

وتأتي الجولة الجديدة امتداداً لسلسلة الفعاليات التي شهدتها الرياض خلال العام الحالي، في إطار مساعي الاتحاد لتطوير «هجولة» وتعزيز حضورها في مجتمع السيارات بالمملكة، من خلال توفير بيئة مخصصة تتيح للسائقين استعراض قدراتهم أمام الجمهور ضمن تنظيم يراعي متطلبات السلامة.

تهدف «هجولة» إلى إتاحة مساحة مخصصة لممارسة الاستعراضات بالسيارات بعيداً عن الطرق العامة (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)

وتسعى الجولة الثالثة إلى مواصلة النجاح الذي حققته الجولة الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمشاركة 17 سائقاً، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل لافت من عشاق السيارات، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالفعالية وتطورها من جولة إلى أخرى.

ومن المنتظر أن تجمع الفعالية السائقين وعشاق السيارات وصنّاع المحتوى والجمهور، في عروض استعراضية تركز على إبراز مهارات القيادة والتحكم بالمركبات، بما يعزز التفاعل بين المشاركين ومجتمع السيارات.

وعلى الصعيد التنظيمي، تتضمن الجولة مجموعة من الإجراءات ومتطلبات السلامة، تشمل إخضاع المركبات للفحص الفني، وتجهيز موقع الاستعراض، وتنظيم حركة السائقين والجمهور، بمشاركة نادي منظمي السباقات السعودي وفرق السلامة والطوارئ، لضمان إقامة العروض في بيئة مهيأة وآمنة.

وتهدف «هجولة» إلى إتاحة مساحة مخصصة لممارسة الاستعراضات بالسيارات بعيداً عن الطرق العامة، بما يمنح المشاركين فرصة تطوير مهارات التحكم بالمركبات وإظهار قدراتهم أمام الجمهور، ضمن إطار استعراضي منظم يجمع بين الأداء والالتزام باشتراطات السلامة.

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