الصربي دراغان مدرباً لسيدات الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي المنافس في الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم إحداث تغيير جديد على الجهاز الفني للفريق، بتكليف المدرب الصربي «دراغان فوكوفيتش» بقيادة الفريق الأول، خلفاً للآيسلندي ثور أرناسون، في خطوة تستهدف تصحيح مسار الفريق بعد البداية المتعثرة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وجاء القرار بعد ست جولات لم ينجح خلالها الأهلي في تحقيق سوى فوز واحد وتعادل، مقابل أربع خسائر، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما استقبلت شباكه 24 هدفاً، وفقاً لجدول ترتيب المسابقة ونتائج الفريق.

دراغان مدرباً للفريق الأول لكرة القدم للسيدات#سيدات_الأهلي https://t.co/YZui7XLpp0 — سيدات الأهـلي (@ALAHLIFC_LADIES) November 3, 2026

ويأتي اختيار فوكوفيتش من داخل النادي، إذ كان يتولى تدريب الفئات السنية، ليحصل على فرصة قيادة الفريق الأول في مرحلة تتطلب تحسين النتائج واستعادة التوازن الفني، خصوصاً بعد الخسارتين الثقيلتين أمام الهلال بنتيجة 0-9، والقادسية 0-10.

وكان أرناسون قد تولى تدريب الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، خلفاً للمدربة الأردنية منار الفريج، التي قادت الفريق خلال مواسم سابقة وحققت معه عدداً من الإنجازات، من بينها التتويج بكأس الاتحاد السعودي للسيدات.

ويبدأ المدرب الصربي مهمته باختبار صعب أمام الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة، في مواجهة تمثل فرصة أولى لقياس مدى قدرة الجهاز الفني الجديد على إحداث تغيير في أداء الفريق ونتائجه.