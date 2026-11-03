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سلة الأهلي على طاولة الحسم... واللاعبون يقدمون تنازلات مالية

48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)
48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)
TT
TT

سلة الأهلي على طاولة الحسم... واللاعبون يقدمون تنازلات مالية

48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)
48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)

ينتظر النادي الأهلي خلال الـ48 ساعة المقبلة حسم قراره بشأن إعادة لعبة كرة السلة إلى النادي من عدمها، على أن يتولى عبدالله الصبان، رئيس اللجنة التنفيذية، اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن لاعبي فريق كرة السلة وافقوا على تخفيض أكثر من 50 في المائة من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة اللعبة واستمرار نشاطها داخل النادي.

وكان الأهلي قد ألغى لعبة كرة السلة في وقت سابق، وسط مطالبات بإعادتها، في وقت ينتظر فيه الاتحاد السعودي لكرة السلة القرار النهائي من النادي وفقاً لذات المصادر، قبل إصدار جدول منافسات الدوري للموسم المقبل.

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سلة الأهلي على طاولة الحسم... واللاعبون يقدمون تنازلات مالية

48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)
48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)
TT
TT

سلة الأهلي على طاولة الحسم... واللاعبون يقدمون تنازلات مالية

48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)
48 ساعة حاسمة أمام لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي (اتحاد السلة)

ينتظر النادي الأهلي خلال الـ48 ساعة المقبلة حسم قراره بشأن إعادة لعبة كرة السلة إلى النادي من عدمها، على أن يتولى عبدالله الصبان، رئيس اللجنة التنفيذية، اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن لاعبي فريق كرة السلة وافقوا على تخفيض أكثر من 50 في المائة من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة اللعبة واستمرار نشاطها داخل النادي.

وكان الأهلي قد ألغى لعبة كرة السلة في وقت سابق، وسط مطالبات بإعادتها، في وقت ينتظر فيه الاتحاد السعودي لكرة السلة القرار النهائي من النادي وفقاً لذات المصادر، قبل إصدار جدول منافسات الدوري للموسم المقبل.

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رياضة سعودية كرة السلة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

واتكينز: مهمتي تسجيل الأهداف

الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال (تصوير: مشعل القدير)
الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال (تصوير: مشعل القدير)
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واتكينز: مهمتي تسجيل الأهداف

الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال (تصوير: مشعل القدير)
الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال (تصوير: مشعل القدير)

عبر الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال عن سعادته بتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز.

وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه الهلال إلى استعادة نغمة انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما سجل ثنائية في شباك شباب أهلي دبي الإماراتي لينجح الهلال بالظفر بنقاط المباراة.

وقال واتكينز في حديث لوسائل الإعلام بعد الفوز على شباب الأهلي الاماراتي وتحقيق الفوز الثالث للهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: سعيد بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، الذي كان مهماً لنا الليلة، خصوصاً أننا نقدم مستويات جيدة في الدوري.

وأضاف المهاجم الإنجليزي: أنا مهاجم ومهمتي تسجيل الأهداف، وقد أهدرت بعض الفرص في المباريات السابقة، لكنني نجحت اليوم في استغلالها، وأطمح إلى التسجيل في كل مباراة والمساهمة في انتصارات الفريق.

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كوليبالي: الأهم بالنسبة لي هو فوز الهلال

خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي (حساب اللاعب)
خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي (حساب اللاعب)
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كوليبالي: الأهم بالنسبة لي هو فوز الهلال

خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي (حساب اللاعب)
خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي (حساب اللاعب)

أعرب خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي، عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كوليبالي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة، وكنا نتطلع إلى التعويض بعد خسارتنا في المباراة الماضية، لذلك كان تحقيق الفوز مهماً للغاية، والحمد لله نجحنا في ذلك».

وعن تفضيله اللعب إلى جانب قلب دفاع واحد أو ضمن خط دفاع يضم ثلاثة لاعبين، أكد كوليبالي أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، قائلاً: «الأهم بالنسبة لي هو فوز الهلال».

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