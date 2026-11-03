سلة الأهلي على طاولة الحسم... واللاعبون يقدمون تنازلات مالية

ينتظر النادي الأهلي خلال الـ48 ساعة المقبلة حسم قراره بشأن إعادة لعبة كرة السلة إلى النادي من عدمها، على أن يتولى عبدالله الصبان، رئيس اللجنة التنفيذية، اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن لاعبي فريق كرة السلة وافقوا على تخفيض أكثر من 50 في المائة من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة اللعبة واستمرار نشاطها داخل النادي.

وكان الأهلي قد ألغى لعبة كرة السلة في وقت سابق، وسط مطالبات بإعادتها، في وقت ينتظر فيه الاتحاد السعودي لكرة السلة القرار النهائي من النادي وفقاً لذات المصادر، قبل إصدار جدول منافسات الدوري للموسم المقبل.