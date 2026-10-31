واتكينز: شكراً جماهير الهلال

أعرب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال، عن سعادته البالغة بتسجيله هدفا في انتصار فريقه على ضيفه الفتح بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال واتكينز في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "كنت في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، وأنا سعيد بتسجيل هدفي، والآن نركز بشكل كامل على مواجهة شباب الأهلي الإماراتي يوم الثلاثاء".

ووجه المهاجم رسالة خاصة لجماهير الزعيم: "أشكر جماهير الهلال على دعمها المتواصل. الأجواء دائماً رائعة، سواء لعبنا على أرضنا أو خارجها. حتى في قطر خلال المباراة الماضية، كانت جماهيرنا تهتف بصوت عالٍ، ونحن نسمعها دائماً. شكراً لهم على هذا الدعم الكبير".

وعن التحضيرات لمواجهة شباب الأهلي، اختتم واتكنز قائلًا: "سنستعد لهذه المباراة بالطريقة نفسها التي نستعد بها لجميع مبارياتنا. لا يهم من نواجه، ولا موقع المنافس في جدول الترتيب، ولا طبيعة المسابقة التي نشارك فيها. نحن نريد الفوز في كل مباراة، وسنواصل استعداداتنا بالطريقة المعتادة".