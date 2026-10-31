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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتفاق: غياب التركيز أفقدنا نقاط التعاون

رازوفيتش محبط من نتيجة التعادل

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)
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مدرب الاتفاق: غياب التركيز أفقدنا نقاط التعاون

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)

أكد الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة في بداية المباراة أمام التعاون، مشيراً إلى أن غياب التركيز أثّر في أداء لاعبيه خلال الفترات الأولى من اللقاء.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل: «علينا أن نهتم بلعبنا أكثر من الكلام الزائد، لكن في الوقت نفسه أظهرنا شخصيتنا، وتمكنا من إدراك التعادل، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن كثرة اعتراضاته على قرارات الحكم خلال المباراة، ومدى توافق ذلك مع حديثه عن ضرورة الابتعاد عن الانشغال بالتحكيم، أقرّ مدرب الاتفاق بإمكانية انطباق الأمر عليه أيضاً، قائلاً: «نعم، من الممكن أن يكون كذلك».

بدوره أبدى الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، إحباطه من خروج فريقه بالتعادل، مؤكداً أنه كان قريباً من حصد النقاط الثلاث، قبل أن يستقبل هدف التعادل نتيجة خطأ في اللحظات الأخيرة.

وأوضح رازوفيتش، أن فريقه واجه منافساً صعباً في ظروف لم تكن مثالية للتعاون، مشيداً بالمجهود البدني الكبير الذي قدمه اللاعبون، وقال: «لعبنا ضد خصم صعب في ظروف صعبة لنا، وقدّم الفريق مجهوداً بدنياً كبيراً، وأهنئهم على ذلك».

وأشار إلى أن فريقه يمتلك إمكانات أفضل مما ظهر عليه في الفترة الأخيرة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالنقص العددي والاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب، إلى جانب انتظار عودة بعض العناصر المصابة، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على استعادة نغمة الانتصارات عند اكتمال صفوفه.

ولم يُخفِ رازوفيتش خيبة أمله من ضياع الفوز، مشدداً على أن التعاون كان مسيطراً على نتيجة المباراة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستغل الاتفاق خطأ دفاعياً ويدرك التعادل، وقال: «نحن محبطون لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، وكنا نسيطر على الفوز حتى اللحظات الأخيرة، ومن خطأ تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التراجع المبالغ فيه للفريق خلال الشوط الثاني، أوضح المدرب الصربي أن «السبب يعود إلى افتقاد بعض اللاعبين الحيوية والقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتقدم بها إلى ملعب المنافس، الأمر الذي أجبر الفريق على التراجع إلى مناطقه الدفاعية، ومنح الاتفاق مساحة أكبر للضغط».

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مدرب الفيحاء: استغللنا ربكتهم وأحرزنا الرباعية

كاريلي محتفلاً بعد الانتصار في ديربي سدير (نادي الفيحاء)
كاريلي محتفلاً بعد الانتصار في ديربي سدير (نادي الفيحاء)
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مدرب الفيحاء: استغللنا ربكتهم وأحرزنا الرباعية

كاريلي محتفلاً بعد الانتصار في ديربي سدير (نادي الفيحاء)
كاريلي محتفلاً بعد الانتصار في ديربي سدير (نادي الفيحاء)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، سعادته بالفوز الكبير على الفيصلي برباعية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الانتصار يمثل بداية مهمة لفريقه نحو حصد المزيد من النقاط وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: «حققنا نتيجة إيجابية اليوم، على عكس المباراة الماضية التي كان من المفترض أن نخرج منها بنتيجة تمنحنا مركزاً أفضل في سلم الترتيب. قدمنا مباراة كبيرة أمام الفيصلي، ونجحنا في تجاوزه في سلم الترتيب، وأتمنى أن تكون هذه بداية حقيقية لحصد المزيد من النقاط».

وأوضح مدرب الفيحاء أن الجهاز الفني درس منافسه بصورة جيدة قبل المواجهة، ونجح في التعامل مع نقاط القوة والضعف لديه، مشيراً إلى أن التغييرات التكتيكية التي أجراها خلال المباراة أسهمت في تعزيز الفاعلية الهجومية، واستغلال المساحات في دفاع الفيصلي.

وأضاف: «حللنا أداء الفيصلي قبل المباراة، ونجحنا في تطبيق ما خططنا له. استغللنا الارتباك الدفاعي لدى المنافس بعد الهدف الأول، وأجرينا تغييراً على طريقة اللعب من خلال الدفع بساكالا في مركز رأس الحربة، وهو ما منحنا حلولاً هجومية إضافية».

وأشار كاريلي إلى أن فريقه تعامل بصورة جيدة مع الأسلوب الهجومي للفيصلي، خصوصاً اعتماده على الكرات العرضية، مؤكداً أن التنظيم الدفاعي أسهم في الحد من خطورة تلك المحاولات، ومنح الفيحاء القدرة على فرض أسلوبه والاستفادة من الفرص الهجومية.

وفي حديثه عن أبرز لاعبي المواجهة، خص كاريلي اللاعب علي الحسين بإشادة لافتة، معتبراً أنه كان نجم المباراة، نظير ما قدمه من مستوى فني وقدرته على استثمار الفرص.

وقال: «علي الحسين كان نجم المباراة، فقد استغل أول فرصة سنحت له، وهو لاعب يعمل بجد على تطوير مستواه، ويجتهد كثيراً من أجل تقديم الأفضل، وأنا واثق بأنه سيكون نجماً في المستقبل».

وأكد مدرب الفيحاء أن الانتصار على الفيصلي يحمل أهمية تتجاوز النقاط الثلاث، في ظل رغبة الفريق في تحسين نتائجه والتقدم في سلم الترتيب، بعد نجاحه في تقديم أداء هجومي مميز تُوّج بتسجيل 4 أهداف.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: «ديربي سدير» فيحاوي برباعية نارية

لاعبو الفيحاء يحتفلون بالهدف الثالث (نادي الفيحاء)
لاعبو الفيحاء يحتفلون بالهدف الثالث (نادي الفيحاء)
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الدوري السعودي: «ديربي سدير» فيحاوي برباعية نارية

لاعبو الفيحاء يحتفلون بالهدف الثالث (نادي الفيحاء)
لاعبو الفيحاء يحتفلون بالهدف الثالث (نادي الفيحاء)

كسب الفيحاء تحدي «ديربي سدير» أمام الغريم الفيصلي برباعية نارية (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدّم الفيحاء ⁠إلى المركز الـ13⁠ برصيد 11 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيصلي عند النقطة العاشرة في المركز الـ15 في سلّم الترتيب.

وانطلقت المباراة بشكل قوي من الجانبين، وبدأ الفيحاء بتسديدة قوية من ساكالا مرت بجوار القائم الأيسر، وتسديدة من الإسباني جبسون اعتلت العارضة، تم الرد عليها بتسديدة قوية من فلافيو تمكن حارس الفيحاء من التصدي لها.

وأحرز الفيصلي هدف الأسبقية بعد متابعة عبد الرحمن السفري للكرة، ليضعها رأسية في الشباك في الدقيقة 31.

بعد الهدف ضغط الفيحاء، وجاء الرد من أصحاب الأرض قاسياً بأربعة أهداف، حملت توقيع كل من فاشيون ساكالا وزياد الصحفي وجايسون وهوغو مورا في الدقائق 43 و 57 و 66 و90 من عمر المباراة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتفاق: غياب التركيز أفقدنا نقاط التعاون

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)
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TT

مدرب الاتفاق: غياب التركيز أفقدنا نقاط التعاون

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (نادي التعاون)

أكد الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة في بداية المباراة أمام التعاون، مشيراً إلى أن غياب التركيز أثّر في أداء لاعبيه خلال الفترات الأولى من اللقاء.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل: «علينا أن نهتم بلعبنا أكثر من الكلام الزائد، لكن في الوقت نفسه أظهرنا شخصيتنا، وتمكنا من إدراك التعادل، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن كثرة اعتراضاته على قرارات الحكم خلال المباراة، ومدى توافق ذلك مع حديثه عن ضرورة الابتعاد عن الانشغال بالتحكيم، أقرّ مدرب الاتفاق بإمكانية انطباق الأمر عليه أيضاً، قائلاً: «نعم، من الممكن أن يكون كذلك».

بدوره أبدى الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، إحباطه من خروج فريقه بالتعادل، مؤكداً أنه كان قريباً من حصد النقاط الثلاث، قبل أن يستقبل هدف التعادل نتيجة خطأ في اللحظات الأخيرة.

وأوضح رازوفيتش، أن فريقه واجه منافساً صعباً في ظروف لم تكن مثالية للتعاون، مشيداً بالمجهود البدني الكبير الذي قدمه اللاعبون، وقال: «لعبنا ضد خصم صعب في ظروف صعبة لنا، وقدّم الفريق مجهوداً بدنياً كبيراً، وأهنئهم على ذلك».

وأشار إلى أن فريقه يمتلك إمكانات أفضل مما ظهر عليه في الفترة الأخيرة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالنقص العددي والاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب، إلى جانب انتظار عودة بعض العناصر المصابة، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على استعادة نغمة الانتصارات عند اكتمال صفوفه.

ولم يُخفِ رازوفيتش خيبة أمله من ضياع الفوز، مشدداً على أن التعاون كان مسيطراً على نتيجة المباراة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستغل الاتفاق خطأ دفاعياً ويدرك التعادل، وقال: «نحن محبطون لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، وكنا نسيطر على الفوز حتى اللحظات الأخيرة، ومن خطأ تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التراجع المبالغ فيه للفريق خلال الشوط الثاني، أوضح المدرب الصربي أن «السبب يعود إلى افتقاد بعض اللاعبين الحيوية والقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتقدم بها إلى ملعب المنافس، الأمر الذي أجبر الفريق على التراجع إلى مناطقه الدفاعية، ومنح الاتفاق مساحة أكبر للضغط».

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