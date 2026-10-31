مدرب الاتفاق: غياب التركيز أفقدنا نقاط التعاون

أكد الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة في بداية المباراة أمام التعاون، مشيراً إلى أن غياب التركيز أثّر في أداء لاعبيه خلال الفترات الأولى من اللقاء.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل: «علينا أن نهتم بلعبنا أكثر من الكلام الزائد، لكن في الوقت نفسه أظهرنا شخصيتنا، وتمكنا من إدراك التعادل، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن كثرة اعتراضاته على قرارات الحكم خلال المباراة، ومدى توافق ذلك مع حديثه عن ضرورة الابتعاد عن الانشغال بالتحكيم، أقرّ مدرب الاتفاق بإمكانية انطباق الأمر عليه أيضاً، قائلاً: «نعم، من الممكن أن يكون كذلك».

بدوره أبدى الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، إحباطه من خروج فريقه بالتعادل، مؤكداً أنه كان قريباً من حصد النقاط الثلاث، قبل أن يستقبل هدف التعادل نتيجة خطأ في اللحظات الأخيرة.

وأوضح رازوفيتش، أن فريقه واجه منافساً صعباً في ظروف لم تكن مثالية للتعاون، مشيداً بالمجهود البدني الكبير الذي قدمه اللاعبون، وقال: «لعبنا ضد خصم صعب في ظروف صعبة لنا، وقدّم الفريق مجهوداً بدنياً كبيراً، وأهنئهم على ذلك».

وأشار إلى أن فريقه يمتلك إمكانات أفضل مما ظهر عليه في الفترة الأخيرة، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالنقص العددي والاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب، إلى جانب انتظار عودة بعض العناصر المصابة، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على استعادة نغمة الانتصارات عند اكتمال صفوفه.

ولم يُخفِ رازوفيتش خيبة أمله من ضياع الفوز، مشدداً على أن التعاون كان مسيطراً على نتيجة المباراة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستغل الاتفاق خطأ دفاعياً ويدرك التعادل، وقال: «نحن محبطون لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، وكنا نسيطر على الفوز حتى اللحظات الأخيرة، ومن خطأ تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التراجع المبالغ فيه للفريق خلال الشوط الثاني، أوضح المدرب الصربي أن «السبب يعود إلى افتقاد بعض اللاعبين الحيوية والقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتقدم بها إلى ملعب المنافس، الأمر الذي أجبر الفريق على التراجع إلى مناطقه الدفاعية، ومنح الاتفاق مساحة أكبر للضغط».