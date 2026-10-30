ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، جاء ثمرة العمل الإداري والفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، كاشفاً عن وصول الفريق إلى 80 في المائة من مستوى الجاهزية الذي يستهدفه الجهاز الفني.

وقال آل الشيخ، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن سر الانتصار العريض: «السر يكمن في إدارة تعمل، ولاعبين يقاتلون، وجهاز فني يبذل جهده، والجميع يعمل بروح واحدة وقلب واحد. أستطيع القول إننا وصلنا الآن إلى 80 في المائة من الجاهزية التي كنا نطمح إليها».

وأوضح أن تأخر اكتمال صفوف الفريق خلال فترة الإعداد كان أحد أبرز أسباب البداية المتعثرة للموسم، قائلاً: «بدأنا الموسم ونحو نصف اللاعبين لم يشاركوا معنا في المعسكر الإعدادي، ولذلك كان من الطبيعي ألا تكون النتائج بالشكل الذي يرضينا. لكننا واصلنا العمل، ومع النيات الطيبة يأتي التوفيق، وهذا من فضل الله».

️ | طلال آل الشيخ المشرف العام لكرة القدم بنادي #الشباب يتحدث لـ«الشرق الأوسط»:- سر الانتصار بسداسية أمام الأهلي يعود إلى عمل الإدارة، وروح اللاعبين وقتالهم داخل الملعب، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن الفريق وصل إلى 80% من الجاهزية المطلوبة.- مواجهة أبها المقبلة هي... pic.twitter.com/2eiJ4hfA91 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وعن نسبة الـ20 في المائة المتبقية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، قال: «ما ينقصنا هو اكتمال جاهزية بعض اللاعبين وعودة المصابين، وليس التعاقد مع أسماء جديدة. الفريق يمتلك عناصر مميزة، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء».

وأضاف: «عندما تشاهد لاعبين مثل العبود وعلي الأسمري يدخلون من مقاعد البدلاء، إلى جانب الخيارات المتاحة من اللاعبين الأجانب، تدرك أننا نمتلك أسماء على مستوى عالٍ جداً. هذه ميزة الفريق، فلدينا خيارات متعددة أمام المدرب، لكن ما كان ينقصنا هو الجاهزية والانسجام».

وشدد المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار الكبير، مؤكداً أن التركيز انتقل مباشرة إلى المواجهة المقبلة أمام أبها.

وقال: «بالنسبة لي، مباراة أبها هي الأهم الآن، وكل تركيزنا عليها. إذا لم نحقق النقاط الثلاث أمام أبها، فكأننا لم نفعل شيئاً أمام الأهلي. وبإذن الله سنقاتل بشرف من أجل تحقيق الفوز».