ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، وذلك لإجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرّض لها في مفصل القدم اليسرى خلال مواجهة أبها، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد وفقاً لبيان النادي الرسمي قد باشر الإجراءات اللازمة للتعامل مع إصابة اللاعب عقب تعرضه لها، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعتها ومدى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.
وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتي العين آسيويا (الاثنين) ونيوم في الدوري (الجمعة).