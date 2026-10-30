الدعجاني لاعب أبها: النتائج السلبية مسؤوليتنا

أكد ناصر الدعجاني، لاعب أبها، أنهم بصفتهم لاعبين يتحملون مسؤولية النتائج السلبية التي شهدتها الفترة الماضية، رافضاً تحميل المدرب الكرواتي السابق دامير يوريتيش مسؤولية تراجع النتائج.

وقال الدعجاني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة، رداً على سؤال بشأن تأثير التغيير الفني في أداء الفريق: «الجهاز الفني السابق قدم كل ما لديه ولم يقصر. المدرب دامير وطاقمه يستحقون التقدير، ولا يمكن أن نهضم حقهم، فقد قدموا عملاً كبيراً في الموسم الماضي، والجميع شاهد المستوى الذي ظهر به أبها».

وأضاف: «لم يحالف المدرب السابق التوفيق خلال الفترة الأخيرة، لكننا نحن اللاعبين نتحمل المسؤولية، فنحن من نخوض المباريات داخل الملعب، وليس المدرب. صحيح أنه كان يتولى إعداد الفريق، وكان يجهزنا بأفضل طريقة ممكنة، لكن النتائج لم تساعده».

️ | ناصر الدعجاني لاعب فريق #أبها لـ«الشرق الأوسط»:- قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير بحجم الاتحاد، ونجحنا في الحصول على نقطة، ونحن راضون تماماً عما قدمناه- ما زال الطريق طويلاً جداً، وبإذن الله سننجح في تصحيح مسارنا #أبها_الاتحاد | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/701og2r4od — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وأوضح الدعجاني أن المدرب الجديد، الكرواتي تيو بيريجا، لم يمتلك الوقت الكافي لإحداث تغييرات فنية كبيرة قبل مواجهة الاتحاد، قائلاً: «المدرب الجديد لم يمضِ على توليه المهمة سوى يوم واحد، ولم يكن بإمكانه تغيير الكثير، لكنه طالبنا بفتح صفحة جديدة بداية من مباراة اليوم».

وتابع: «الحمد لله، قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير بحجم الاتحاد، ونجحنا في الحصول على نقطة، ونحن راضون تماماً عما قدمناه».

وعن إشادة مدرب الاتحاد بالمستوى الذي ظهر به أبها، قال الدعجاني: «نتمنى ألا تكون هذه المباراة سبباً في شعورنا بالاطمئنان الزائد؛ بل علينا الاستفادة من إيجابياتها والعمل على تصحيح السلبيات».

وختم حديثه قائلاً: «ما زال الطريق طويلاً جداً، وبإذن الله سننجح في تصحيح مسارنا والخروج من المركز الذي نحتله حالياً في جدول الترتيب».