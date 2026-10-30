فيسينغ: أشعر بالإحباط

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب نادي الاتحاد، إحباطه من نتيجة التعادل أمام نظيره أبها 1-1، ضِمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه لم يقدم الأداء الهجومي المطلوب، ولم يستثمر الفرص التي أتيحت له خلال المواجهة.

وقال فيسينغ، في المؤتمر الصحافي: «نشعر بإحباط كبير، جئنا من أجل الفوز، لكننا لم نكن في يومنا، ولم نظهر بالحدة الهجومية المطلوبة. صنعنا فرصاً كثيرة، لكننا لم ننجح في استغلالها وترجمتها إلى أهداف».

وأضاف: «منحنا المنافس مساحات، وسمحنا له بصناعة الفرص، واستطاع أبها تسجيل هدف جميل. لم نظهر بشخصيتنا المعتادة، وأمام التكتل الدفاعي للمنافس كانت المباراة تتطلب استغلال الفرص المتاحة، لكننا لم ننجح في ذلك».

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن أبها قدّم مباراة جيدة رغم وجوده في مؤخرة الترتيب، وقال: «صحيح أن أبها يتذيّل جدول الترتيب، لكنه قدم مباراة ممتازة، وأظهر تنظيماً دفاعياً كبيراً، وهو فريق يعرف جيداً كيف يجاري منافسيه».

بدوره أبدى الكرواتي تيو بيريجا، مدرب أبها، رضاه عن أداء فريقه أمام الاتحاد، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا مجهوداً كبيراً، رغم ضيق الوقت المتاح للتحضير للمواجهة.

وقال بيريجا، في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد، أحد أكبر الفِرق، وقدمنا مجهوداً كبيراً رغم أننا لم نمتلك الوقت الكافي للتحضير للمواجهة، وكان لديّ شعور بأننا سنقدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إشادة مدرب الاتحاد بمستوى أبها، قال بيريجا: «أُبدي إعجابي بفريق الاتحاد، وأُشيد بالمستويات التي يقدمها في آسيا والدوري السعودي».