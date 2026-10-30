الدوري السعودي: أبها يحبط الاتحاد بتعادل قاتل

تعرضت آمال الاتحاد في المزاحمة على صدارة ترتيب الفرق في الدوري السعودي للمحترفين لضربة موجعة، بعد تعادله أمام ضيفه أبها 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من البطولة.

وبعد انتصاره 2-1 على نيفتشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة وهو ثالث ‌انتصار على ‌التوالي يحققه في ​كل المسابقات، ‌بدا ⁠الاتحاد ​في طريقه ⁠للفوز على مضيفه في الدقيقة 27 عندما وضع دانيلو بيريرا الكرة في الشباك من مسافة قريبة لكن الحكم ألغاه بعدما لمس الكرة بيده قبل التسديد.

لكن حسام عوار ⁠وضع الاتحاد في المقدمة ‌في الدقيقة ‌52 مستغلاً خطأ الحارس دونوفان ​ليون الذي ‌انزلق أثناء تمرير الكرة لتصل ‌إليه ويضعها في الشباك.

وسجل البديل فيصل الصبياني هدف التعادل لأبها من تسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عشوائية من دفاع الاتحاد.

وبهذه النتيجة يظل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ​ويظفر أبها ​بنقطته الثالثة في 11 مباراة في المركز 18 والأخير.