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الرياضة رياضة سعودية

مدرب النصر للإعلاميين: لماذا أسئلتكم سلبية عندما نفوز؟

بوستيكوغلو خلال المواجهة (رويترز)
بوستيكوغلو خلال المواجهة (رويترز)
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مدرب النصر للإعلاميين: لماذا أسئلتكم سلبية عندما نفوز؟

بوستيكوغلو خلال المواجهة (رويترز)
بوستيكوغلو خلال المواجهة (رويترز)

أبدى الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب النصر، استغرابه من التركيز على الجوانب السلبية رغم تحقيق فريقه الانتصارات، وذلك عقب الفوز على الخلود بنتيجة 5-3، معترفاً في الوقت نفسه بوجود أخطاء دفاعية خلال المواجهة.

وقال بوستيكوغلو، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: من الجيد دائماً تحقيق الفوز. بدأنا المباراة بصورة متعثرة على المستوى الدفاعي، لكننا نجحنا في تسجيل خمسة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد.

وفي رده على سؤال بشأن المشكلات الدفاعية التي ظهرت في أداء فريقه، قال: من المثير للاهتمام أن تكون الأسئلة سلبية دائماً عندما نفوز، كما ذكرت، واجهنا بعض المشكلات الدفاعية في بداية المباراة، والخلود فريق جيد.

وعن مواجهة الخلود أربع مرات خلال الموسم الحالي، أوضح: كل مباراة تختلف عن الأخرى، وسنستعد لكل مواجهة بصورة خاصة.

وأشاد المدرب الأسترالي بالمهاجم عبد الله الحمدان، قائلاً: أحب عبد الله الحمدان، فهو يتدرب بجدية وانضباط، ولعب اليوم في مركز الجناح رغم أنه ليس مركزه الأساسي، لكنه دائماً ما يضع مصلحة الفريق في المقام الأول».

وفيما يتعلق بتأثير غياب سامو كوستا في التنظيم الدفاعي للفريق، قال: لا أعتقد أن غياب سامو كوستا هو السبب، بل إن الفريق لم يكن منظماً في الشوط الأول. سامو يمتلك القدرة على الركض وتغطية المساحات، لكن أنجيلو كان فعالاً اليوم، وشهدنا تحسناً في أداء الفريق خلال الشوط الثاني بعد إجراء بعض التعديلات.

وتطرق بوستيكوغلو إلى تحسن نتائج النصر خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: كما ذكرت في البداية، بدأنا الموسم بصورة جيدة، ثم واجهتنا بعض الظروف، والآن، بعد تحسن الظروف، تمكنا من تحقيق خمسة انتصارات متتالية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة للتطور، مضيفاً: كان الموسم مليئاً بالتحديات، وقائمة الفريق تضم عدداً محدوداً من اللاعبين، لكن لا يزال لدينا مجال للتحسن، والموسم ما زال طويلاً.

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سنغاري سعيد بهدفه الأول مع القادسية

سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)
سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)
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سنغاري سعيد بهدفه الأول مع القادسية

سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)
سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)

أعرب مامادو سنغاري، لاعب القادسية، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مبديا رضاه عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، خصوصاً خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وقال سنغاري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، ونحن سعداء للغاية بالحصول على النقاط الثلاث. قدمنا أداءً مميزاً، كما أن جماهيرنا ساندتنا منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ولذلك نحن سعداء بهذا الانتصار.

وعن تسجيله هدفاً في مشاركته الأولى مع القادسية، أضاف: أنا سعيد جداً بذلك، لأنها مباراتي الأولى وهدفي الأول، وهذا أمر يسعدني كثيراً.

واختتم سنغاري حديثه قائلاً: قدمنا مستوى جيداً اليوم، خصوصاً في الشوط الثاني، وأشكر المدرب على منحي فرصة المشاركة في هذه المباراة.

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دومينيغيز: نمر بفترة سيئة… ومباراة الخليج فرصة لعودة الخلود للانتصارات

جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)
جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)
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دومينيغيز: نمر بفترة سيئة… ومباراة الخليج فرصة لعودة الخلود للانتصارات

جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)
جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)

أكد جوليان دومينيغيز، لاعب الخلود، أن فريقه يمر بفترة صعبة بعد تعرضه لخمس هزائم متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام الخليج، لاستعادة الثقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

وقال دومينيغيز، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب خسارة فريقه أمام النصر بنتيجة 3-5، ضمن الجولة الثانية عشرة: «النصر فريق قوي للغاية، ويمتلك لاعبين مميزين. قدمنا شوطاً أول جيداً، لكن أداءنا في الشوط الثاني لم يكن بالمستوى المطلوب، وكانت مباراة صعبة بالنسبة لنا».

وأضاف: «النصر يمتلك لاعبين كباراً، مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس ومحمد سيماكان، وجميعهم يتمتعون بإمكانات كبيرة. هذه كرة القدم، وعلينا تقبل النتيجة ومواصلة العمل».

وعن تراجع نتائج الخلود، قال: «أعمل كل يوم من أجل التحسن وتقديم الأفضل للفريق. بدأنا الموسم بصورة جيدة، لكننا نمر حالياً بفترة سيئة، وعلينا الاستمرار في العمل حتى نتجاوزها».

وفي رده على سؤال بشأن المواجهة المقبلة أمام الخليج، قال: «أريد الفوز، نحن بحاجة ماسة إلى الانتصار، خصوصاً بعد خسارة خمس مباريات متتالية. يجب أن نعود إلى طريق الانتصارات». ووجّه دومينيغيز رسالة إلى جماهير الخلود، قائلاً: «علينا مواصلة العمل وعدم الاستسلام. أبذل جهدي يومياً من أجل مساعدة الفريق على التحسن. نمر بفترة صعبة، لكننا بحاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة».

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ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: أحب اقتحام منطقة جزاء المنافس... وسعيد بالهاتريك

تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
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ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: أحب اقتحام منطقة جزاء المنافس... وسعيد بالهاتريك

تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)

أعرب تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، عن سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في انتصار فريقه على الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 6-0، مؤكداً أهمية العودة إلى النتائج الإيجابية بعد تعثر الفريق في مباراتيه الأخيرتين.

وقال ريندرز الذي كانت له بصمة كبيرة بتسجيل ثلاثة أهداف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أنا سعيد بالطبع، كان من المهم أن نحقق هذا الانتصار بعد مباراتين لم نحصل خلالهما على النتائج التي كنا نطمح إليها، والآن علينا مواصلة العمل والتقدم».

وعن تسجيله ثلاثة أهداف، أوضح: «من الرائع دائماً أن أساعد الفريق بتسجيل الأهداف، كما أسعى أيضاً إلى صناعة الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة. أنا لاعب أحب الوصول إلى منطقة جزاء المنافس، واليوم كان يوماً رائعاً بالنسبة لي».

وأشاد ريندرز بجماهير القادسية التي حضرت لمساندة الفريق خارج أرضه، قائلاً: «من الجميل دائماً أن نرى جماهيرنا تقطع المسافة من الخبر للحضور ومساندتنا. أتمنى أن يستمروا في الحضور، وأن نشاهد أعداداً أكبر منهم، خصوصاً في مبارياتنا على أرضنا، فهذا أمر مهم بالنسبة لنا».

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