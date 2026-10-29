مدرب النصر للإعلاميين: لماذا أسئلتكم سلبية عندما نفوز؟

أبدى الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب النصر، استغرابه من التركيز على الجوانب السلبية رغم تحقيق فريقه الانتصارات، وذلك عقب الفوز على الخلود بنتيجة 5-3، معترفاً في الوقت نفسه بوجود أخطاء دفاعية خلال المواجهة.

وقال بوستيكوغلو، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: من الجيد دائماً تحقيق الفوز. بدأنا المباراة بصورة متعثرة على المستوى الدفاعي، لكننا نجحنا في تسجيل خمسة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد.

وفي رده على سؤال بشأن المشكلات الدفاعية التي ظهرت في أداء فريقه، قال: من المثير للاهتمام أن تكون الأسئلة سلبية دائماً عندما نفوز، كما ذكرت، واجهنا بعض المشكلات الدفاعية في بداية المباراة، والخلود فريق جيد.

وعن مواجهة الخلود أربع مرات خلال الموسم الحالي، أوضح: كل مباراة تختلف عن الأخرى، وسنستعد لكل مواجهة بصورة خاصة.

وأشاد المدرب الأسترالي بالمهاجم عبد الله الحمدان، قائلاً: أحب عبد الله الحمدان، فهو يتدرب بجدية وانضباط، ولعب اليوم في مركز الجناح رغم أنه ليس مركزه الأساسي، لكنه دائماً ما يضع مصلحة الفريق في المقام الأول».

وفيما يتعلق بتأثير غياب سامو كوستا في التنظيم الدفاعي للفريق، قال: لا أعتقد أن غياب سامو كوستا هو السبب، بل إن الفريق لم يكن منظماً في الشوط الأول. سامو يمتلك القدرة على الركض وتغطية المساحات، لكن أنجيلو كان فعالاً اليوم، وشهدنا تحسناً في أداء الفريق خلال الشوط الثاني بعد إجراء بعض التعديلات.

وتطرق بوستيكوغلو إلى تحسن نتائج النصر خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: كما ذكرت في البداية، بدأنا الموسم بصورة جيدة، ثم واجهتنا بعض الظروف، والآن، بعد تحسن الظروف، تمكنا من تحقيق خمسة انتصارات متتالية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة للتطور، مضيفاً: كان الموسم مليئاً بالتحديات، وقائمة الفريق تضم عدداً محدوداً من اللاعبين، لكن لا يزال لدينا مجال للتحسن، والموسم ما زال طويلاً.