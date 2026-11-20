قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع في مبنى من ثلاثة طوابق في حي أوبولونسكي شمال كييف بعد أن أصيب بشظايا صاروخية.

وأضاف عبر تطبيق «تلغرام» أن فرق الطوارئ هرعت لمكان الحادث. وبحسب وكالة «رويترز»، سمعت سلسلة من الانفجارات في المدينة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

يأتي هذا الهجوم في أعقاب تحذيرات وجهها الحلفاء الأوروبيون أمس الخميس من أي محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية من دون مشاورات معهم، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«الصديق» خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.