مدرب الفيصلي: لسنا ضد الحكام... لكن لماذا لا نحصل على حقنا؟

أبدى الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي استياءه من القرارات التحكيمية خلال مواجهة أبها، مؤكداً أن فريقه لم يحصل على حقه في عدد من الحالات التي شهدتها مبارياته الأخيرة.

وقال مدرب الفيصلي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي كسبها فريقه بهدف وحيد دون رد: «كنا ندرك صعوبة مواجهة أبها، وكانت المباراة مفتوحة بين الفريقين، وقدم أبها مباراة جيدة، وحاول العودة بالتعادل في الدقائق الأخيرة».

وأضاف جيوفاني: «كانت لنا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول، وكان من المفترض استدعاء الحكم لمراجعتها عبر تقنية الفيديو، والأمر نفسه تكرر في مواجهتَي الشباب والنصر، حيث كانت لدينا حالات تستحق ركلات جزاء ولم تُحتسب».

وتساءل: «لماذا لا يحصل الفيصلي على حقه في هذه الحالات؟ لسنا ضد الحكام، لكننا نريد أن نفهم أسباب هذه القرارات، خصوصاً أن ركلة جزاء احتُسبت ضدنا في مواجهة الهلال».

وشدد على أهمية العدالة في القرارات التحكيمية، مطالباً بالتعامل مع الحالات المتشابهة بالمعايير نفسها.