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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي: لسنا ضد الحكام... لكن لماذا لا نحصل على حقنا؟

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)
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مدرب الفيصلي: لسنا ضد الحكام... لكن لماذا لا نحصل على حقنا؟

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي استياءه من القرارات التحكيمية خلال مواجهة أبها، مؤكداً أن فريقه لم يحصل على حقه في عدد من الحالات التي شهدتها مبارياته الأخيرة.

وقال مدرب الفيصلي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي كسبها فريقه بهدف وحيد دون رد: «كنا ندرك صعوبة مواجهة أبها، وكانت المباراة مفتوحة بين الفريقين، وقدم أبها مباراة جيدة، وحاول العودة بالتعادل في الدقائق الأخيرة».

وأضاف جيوفاني: «كانت لنا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول، وكان من المفترض استدعاء الحكم لمراجعتها عبر تقنية الفيديو، والأمر نفسه تكرر في مواجهتَي الشباب والنصر، حيث كانت لدينا حالات تستحق ركلات جزاء ولم تُحتسب».

وتساءل: «لماذا لا يحصل الفيصلي على حقه في هذه الحالات؟ لسنا ضد الحكام، لكننا نريد أن نفهم أسباب هذه القرارات، خصوصاً أن ركلة جزاء احتُسبت ضدنا في مواجهة الهلال».

وشدد على أهمية العدالة في القرارات التحكيمية، مطالباً بالتعامل مع الحالات المتشابهة بالمعايير نفسها.

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مدرب أبها: لا أحد يستطيع لوم اللاعبين!

الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
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مدرب أبها: لا أحد يستطيع لوم اللاعبين!

الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، إحباطه عقب مواجهة الفيصلي، مشيراً إلى أن فريقه صنع العديد من الفرص دون أن يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، رغم المحاولات المتكررة طوال المباراة.

وقال مدرب أبها في مستهل المؤتمر الصحافي: «لا أستطيع الحديث كثيراً، لقد شاهدتم المباراة، حاولنا كثيراً وخلقنا فرصاً عديدة، لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف، ولم نجد الحلول».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب عدم ظهور حماس لاعبي أبها وعزيمتهم إلا بعد استقبال الهدف الأول، قال: «في الشوط الأول خلقنا فرصاً كثيرة جداً، ولو نجحنا في تسجيل هدف لتغيّر مسار المباراة».

وأضاف: «بعد هذه المباراة لا يستطيع أحد لوم اللاعبين، فقد قدموا مستوى جيداً وبذلوا ما لديهم داخل الملعب».

وعن المواجهة المقبلة أمام الاتحاد، أوضح: «الاتحاد فريق جيد، ولدينا إصابات، من بينها نبيل فقير وعبدو ديالو، وهذه مشكلة تعاني منها جميع الفرق بسبب ضغط المباريات وتقارب مواعيدها».

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي: لسنا ضد الحكام... لكن لماذا لا نحصل على حقنا؟

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

مدرب الفيصلي: لسنا ضد الحكام... لكن لماذا لا نحصل على حقنا؟

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي استياءه من القرارات التحكيمية خلال مواجهة أبها، مؤكداً أن فريقه لم يحصل على حقه في عدد من الحالات التي شهدتها مبارياته الأخيرة.

وقال مدرب الفيصلي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي كسبها فريقه بهدف وحيد دون رد: «كنا ندرك صعوبة مواجهة أبها، وكانت المباراة مفتوحة بين الفريقين، وقدم أبها مباراة جيدة، وحاول العودة بالتعادل في الدقائق الأخيرة».

وأضاف جيوفاني: «كانت لنا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول، وكان من المفترض استدعاء الحكم لمراجعتها عبر تقنية الفيديو، والأمر نفسه تكرر في مواجهتَي الشباب والنصر، حيث كانت لدينا حالات تستحق ركلات جزاء ولم تُحتسب».

وتساءل: «لماذا لا يحصل الفيصلي على حقه في هذه الحالات؟ لسنا ضد الحكام، لكننا نريد أن نفهم أسباب هذه القرارات، خصوصاً أن ركلة جزاء احتُسبت ضدنا في مواجهة الهلال».

وشدد على أهمية العدالة في القرارات التحكيمية، مطالباً بالتعامل مع الحالات المتشابهة بالمعايير نفسها.

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الفيصلي يتنفس الصعداء... وأبها يواصل الانهيار

نجح الفيصلي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة (تصوير: عدنان مهدلي)
نجح الفيصلي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة (تصوير: عدنان مهدلي)
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الدوري السعودي: الفيصلي يتنفس الصعداء... وأبها يواصل الانهيار

نجح الفيصلي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة (تصوير: عدنان مهدلي)
نجح الفيصلي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة (تصوير: عدنان مهدلي)

فاز الفيصلي 1-صفر على مضيفه أبها، اليوم (الثلاثاء)، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.وسجل فلافيو هدف المباراة الوحيدة بتسديدة منخفضة من مدى بعيد استقرت في الزاوية السفلية لحارس أبها دونوفان ليون، في الدقيقة 70.

كانت رابطة الدوري قد قالت إن تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، جاء «بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة».

وتبادل الفريقان السيطرة في بداية المباراة، وأطلق نبيل فقير لاعب أبها، تسديدة قوية أبعدها الحارس فرناندو باتشيكو، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 36.

وبعدما منح فلافيو التقدم للفريق الزائر، ظن ألكسندر مندي مهاجم الفيصلي، أنه ضاعف تقدم فريقه لكن الهدف لم يُحتسب بداعي التسلل.

وتقدم الفيصلي إلى المركز 14 وله 10 نقاط من 11 مباراة، وظل أبها متذيلاً الترتيب بنقطتين بعد 10 مباريات.

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