الدوري السعودي: الفيصلي يتنفس الصعداء... وأبها يواصل الانهيار

فاز الفيصلي 1-صفر على مضيفه أبها، اليوم (الثلاثاء)، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.وسجل فلافيو هدف المباراة الوحيدة بتسديدة منخفضة من مدى بعيد استقرت في الزاوية السفلية لحارس أبها دونوفان ليون، في الدقيقة 70.

كانت رابطة الدوري قد قالت إن تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، جاء «بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة».

وتبادل الفريقان السيطرة في بداية المباراة، وأطلق نبيل فقير لاعب أبها، تسديدة قوية أبعدها الحارس فرناندو باتشيكو، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 36.

وبعدما منح فلافيو التقدم للفريق الزائر، ظن ألكسندر مندي مهاجم الفيصلي، أنه ضاعف تقدم فريقه لكن الهدف لم يُحتسب بداعي التسلل.

وتقدم الفيصلي إلى المركز 14 وله 10 نقاط من 11 مباراة، وظل أبها متذيلاً الترتيب بنقطتين بعد 10 مباريات.