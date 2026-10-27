مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي يرفض تأجيل مواجهة الاتفاق وأربيل العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334227-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي يرفض تأجيل مواجهة الاتفاق وأربيل العراقي
الاتفاق لن يسافر للعراق (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفض طلباً رسمياً تقدمت به إدارة نادي الاتفاق لتأجيل مواجهته أمام أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وأبقى على موعد المباراة المحدد.
وبحسب المصادر، استند طلب الاتفاق إلى عدد من المبررات التي أرفقتها الإدارة ضمن خطابها إلى الاتحاد الخليجي، مشيرةً إلى أن هذه المبررات تُعد معتداً بها في مثل هذه الحالات.
وأكدت المصادر أن إدارة الاتفاق، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لا تزال متمسكة بقرار عدم سفر بعثة الفريق إلى مدينة أربيل وخوض المباراة، استناداً إلى المبررات التي سبق أن قدمتها للاتحاد الخليجي.
قال آرون دانكس، مساعد مدرب بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم، إن حالة مدرب الفريق فينسن كومباني تتحسن بعد سقوطه مغشياً عليه.
«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي يرفض تأجيل مواجهة الاتفاق وأربيل العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334227-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي يرفض تأجيل مواجهة الاتفاق وأربيل العراقي
الاتفاق لن يسافر للعراق (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفض طلباً رسمياً تقدمت به إدارة نادي الاتفاق لتأجيل مواجهته أمام أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وأبقى على موعد المباراة المحدد.
وبحسب المصادر، استند طلب الاتفاق إلى عدد من المبررات التي أرفقتها الإدارة ضمن خطابها إلى الاتحاد الخليجي، مشيرةً إلى أن هذه المبررات تُعد معتداً بها في مثل هذه الحالات.
وأكدت المصادر أن إدارة الاتفاق، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لا تزال متمسكة بقرار عدم سفر بعثة الفريق إلى مدينة أربيل وخوض المباراة، استناداً إلى المبررات التي سبق أن قدمتها للاتحاد الخليجي.
نخبة آسيا: الهلال لمواصلة رحلته «القياسية» من شباك الشمال القطريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334040-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
نخبة آسيا: الهلال لمواصلة رحلته «القياسية» من شباك الشمال القطري
واتكنز خلال تدريبات الهلال في قطر (نادي الهلال)
يحل الهلال السعودي ضيفاً على الشمال القطري، الثلاثاء، على ملعب استاد البيت في مدينة الخور القطرية، في مواجهة تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، واضعاً نصب عينيه تحقيق انتصاره الثالث توالياً، والمحافظة على سجله المثالي، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق فوزهم الأول في مشاركتهم التاريخية بالبطولة.
ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفوزه المثير على القادسية بنتيجة 3 - 2، في مباراة أظهر خلالها الفريق قدرته على تجاوز الاختبارات الصعبة، وحسم المواجهات أمام المنافسين المباشرين.
ويتطلع الفريق العاصمي إلى نقل زخمه المحلي إلى الساحة القارية، ومواصلة انطلاقته القوية في البطولة التي يطمح إلى استعادة لقبها، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، ويحتل المركز الثالث في ترتيب منطقة الغرب، بفارق الأهداف عن الفرق المتساوية معه في الرصيد.
وكان الهلال قد استهل مشواره بالفوز على الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتجاوز السد القطري بهدفين دون مقابل.
ويأمل الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، في مواصلة النتائج الإيجابية رغم ضغط المباريات الذي يواجهه فريقه، خصوصاً بعد المواجهة القوية أمام القادسية، التي شهدت مجهوداً بدنياً كبيراً من عدد من اللاعبين.
وكان إنزاغي قد أشار عقب الفوز على القادسية إلى ظهور علامات الإرهاق على بعض عناصر فريقه، مؤكداً أهمية تقييم جاهزيتهم قبل المواجهة الآسيوية، في ظل تقارب مواعيد المباريات، والحاجة إلى المحافظة على التوازنين البدني، والفني.
ويفتقد الهلال في مواجهة الشمال خدمات الهولندي كريسينسيو سامرفيل، بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن خيارات بديلة لتعويض غيابه، مع الاستفادة من العناصر التي يمتلكها الفريق في مختلف المراكز.
وتحمل المواجهة أهمية إضافية للهلال بالنظر إلى سجله اللافت في مرحلة الدوري، ودور المجموعات من البطولة الآسيوية، إذ لم يتعرض لأي خسارة خلال آخر 24 مباراة خاضها في هاتين المرحلتين، محققاً 21 انتصاراً، وثلاثة تعادلات، في أطول سلسلة من نوعها لأي فريق.
كما يدخل الهلال المباراة متسلحاً بسجل مميز أمام الأندية القطرية، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر عشر مواجهات جمعته بها، وحقق خلالها ثمانية انتصارات، وتعادلين، وهو ما يعزز طموحاته في مواصلة تفوقه عندما يلتقي الشمال للمرة الأولى في تاريخه.
ويمتلك الهلال أسماء لامعة في صفوفه، يتقدمها المهاجم الإنجليزي واتكنز، إضافة إلى القادم من صفوف آرسنال الإنجليزي، اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينلي، والصربي سيرغي سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيز، إضافة إلى النجم سالم الدوسري العائد للمشاركة مجدداً بعد ابتعاده بداعي الإصابة منذ بداية الموسم، وكذلك المغربي ياسين بونو الذي يمثل مصدر أمان كبيراً في حراسة المرمى.
وتمثل المباراة فرصة للفريق السعودي لتحقيق انتصاره الثالث في أول ثلاث جولات، بعدما نجح في افتتاح مشواره القاري بانتصارين للموسم الثالث توالياً، في مؤشر يعكس قدرته على التعامل مع البدايات الآسيوية، والمحافظة على حضوره التنافسي.
وفي المقابل، يخوض الشمال المواجهة بطموحات مختلفة، إذ يسعى إلى تحقيق انتصاره الأول في مشاركته القارية الأولى، بعدما خرج بالتعادل من مباراتيه السابقتين، ليجمع نقطتين، ويحتل المركز العاشر في ترتيب منطقة الغرب.
وكان الفريق القطري قد افتتح مشواره بالتعادل مع الاتحاد السعودي بهدف لمثله، قبل أن يكرر النتيجة أمام نيفتشي الأوزبكي، ليظهر قدرة على المنافسة رغم افتقاره إلى الخبرة القارية، مقارنة بعدد من الأندية المشاركة.
ويأمل الشمال استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية القارة، خصوصاً أن مواجهة الهلال تمثل اختباراً حقيقياً لقدرات الفريق، ومدى جاهزيته لمقارعة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.
ويمتلك الشمال بين صفوفه الجزائري رياض محرز، الذي يدخل البطولة بذاكرة التتويج بآخر نسختين مع فريق الأهلي السعودي، حيث يتطلع محرز إلى وضع بصمته مع الفريق في البطولة.
غير أن الفريق القطري يدخل المواجهة بعد تراجع نتائجه محلياً، إذ تعرض للخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري القطري، في وقت يحتل فيه المركز الخامس برصيد تسع نقاط من سبع مباريات، ما يزيد من صعوبة مهمته أمام منافس يعيش حالة من الاستقرار على مستوى النتائج.
ويجد الشمال نفسه أمام تحدٍّ دفاعي كبير في مواجهة الهلال، الذي يمتلك قدرة على صناعة الفرص، وتنويع الحلول الهجومية، فضلاً عن خبرته في التعامل مع المباريات الخارجية، والضغوط المصاحبة لها.
وقد يلجأ الفريق القطري إلى تضييق المساحات، والاعتماد على التحولات الهجومية السريعة، سعياً إلى الحد من خطورة الهلال، واستغلال الفرص التي قد تتاح له، خصوصاً أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق السعودي سيمنحه دفعة معنوية كبيرة في بقية مشواره القاري.
وعلى الجانب الآخر، يدرك الهلال أن المحافظة على سجله المثالي تتطلب التعامل بجدية مع المنافس، وعدم الاكتفاء بأفضلية الخبرة، والإمكانات، لا سيما أن الشمال نجح في انتزاع نقطتين من أول جولتين أمام الاتحاد، ونيفتشي.
نيوم المنتشي محلياً لانتزاع نقاط الشباب العماني «خليجياً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334039-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B
نيوم المنتشي محلياً لانتزاع نقاط الشباب العماني «خليجياً»
سعيد بن رحمة لقيادة نيوم إلى فوز خليجي جديد (نادي نيوم)
يتطلع نيوم السعودي إلى مواصلة انطلاقته القوية في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يحل ضيفاً على الشباب العماني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، باحثاً عن تحقيق انتصاره الثاني توالياً والمحافظة على صدارة المجموعة، مستفيداً من الدفعة المعنوية التي حصل عليها عقب استعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل نيوم المواجهة متصدراً ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعدما استهل مشواره في البطولة الخليجية بفوز عريض على شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف دون مقابل، متقدماً بفارق الأهداف على الدحيل القطري، الذي حقق بدوره انتصاراً بثلاثية نظيفة أمام الشباب العماني.
ويأمل نيوم استثمار بدايته المثالية لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور المقبل، خصوصاً أن الفوز خارج أرضه سيمنحه أفضلية مهمة قبل استكمال بقية مواجهات مرحلة المجموعات.
وتأتي المواجهة في توقيت مناسب لنيوم، الذي نجح في تجاوز سلسلة من النتائج السلبية على المستوى المحلي، بعدما تغلب على أبها بهدفين دون مقابل في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ليعود إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز.
وكان نيوم قد تعادل مع الحزم، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق والنصر، إلا أنه استعاد توازنه أمام أبها، في مواجهة شهدت تألق الثنائي الجزائري سعيد بن رحمة والفرنسي ألكسندر لاكازيت، اللذين تبادلا التسجيل وصناعة الأهداف.
ويعوّل نيوم على الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها لاعبوه أمام أبها، خصوصاً في الجانب الهجومي، بعدما نجح الفريق في استثمار الفرص التي أتيحت له، إلى جانب المحافظة على نظافة شباكه، وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل مواجهة الشباب العماني.
ويطمح نيوم إلى الجمع بين نتائجه الإيجابية محلياً وقارياً، خصوصاً أن تحقيق فوز جديد في البطولة الخليجية سيعزز ثقته بقدرته على المنافسة على اللقب، في مشاركته التي يسعى من خلالها إلى إثبات حضوره خارج المنافسات المحلية.
وفي المقابل، يدخل الشباب العماني المواجهة بحثاً عن أولى نقاطه في البطولة، بعدما استهل مشواره بخسارة أمام الدحيل القطري بثلاثة أهداف دون مقابل، ليجد نفسه أمام اختبار صعب ضد متصدر المجموعة.
ويدرك الفريق العماني أن خسارة ثانية ستضعه في موقف معقد خلال بقية الجولات، ما يجعله مطالباً بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الأمل في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لنيوم، الذي يتطلع إلى المحافظة على فارق الأهداف الذي منحه صدارة المجموعة، في ظل المنافسة المباشرة مع الدحيل القطري، الذي يمتلك الرصيد النقطي نفسه.
وتستكمل منافسات المجموعة الأولى، الأربعاء، عندما يلتقي الدحيل القطري نظيره شعب حضرموت اليمني.
وكان الدحيل قد استهل مشواره في البطولة الخليجية بالفوز على الشباب العماني بثلاثة أهداف دون مقابل، ليجمع ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نيوم.
ويخوض الفريق القطري المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على لوسيل بنتيجة 3 - 1 في الجولة السابعة من الدوري القطري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في مختلف المنافسات، ما يمنحه دفعة إضافية لمواصلة نتائجه الإيجابية.
ومن المنتظر أن يجري الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل، بعض التغييرات على تشكيلته، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المواجهة المحلية الأخيرة، مع المحافظة على العناصر الأساسية القادرة على حسم المباراة.
أما شعب حضرموت، فيبحث عن تعويض خسارته الثقيلة أمام نيوم برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية، وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الثقة، رغم صعوبة المهمة أمام الدحيل الذي أظهر تفوقاً واضحاً في مباراته الأولى.