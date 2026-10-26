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الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبر

الموعد الجديد يتيح عودة الإيطالي سينر للدفاع عن لقبه

يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
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TT

رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبر

يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة بطولة «سيكس كينغز سلام» أيام 27 و28 و30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في «ذا فينيو» بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتتيح المواعيد الجديدة عودة الإيطالي يانيك سينر للدفاع عن لقبه، بعدما حالت الإصابة دون مشاركته في الموعد السابق خلال أكتوبر.

وكان سينر قد تُوّج بالنسختين السابقتين عامَي 2024 و2025، عقب فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في المباراتين النهائيتين.

ويشارك في البطولة إلى جانب سينر كلٌّ من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني كارلوس ألكاراس، والأميركي تايلور فريتز، والأسترالي أليكس دي مينور، فيما تُبث جميع مبارياتها مباشرة وحصرياً عبر «نتفليكس» للعام الثاني على التوالي، وتُتاح للمشتركين دون تكلفة إضافية.

وتجمع قائمة المشاركين 38 لقباً في بطولات «الغراند سلام»، من بينها 24 لقباً لديوكوفيتش وخمسة ألقاب لسينر، إلى جانب لقبَي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة اللذين حققهما زفيريف هذا العام، ولقب أستراليا المفتوحة الذي أكمل به ألكاراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ تنس الرجال يحقق هذا الإنجاز.

وتشهد النسخة المقبلة المشاركة الثانية لفريتز، صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، والظهور الأول لدي مينور، الذي سجّل في يوليو (تموز) الماضي أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز الخامس عالمياً، لتقدم البطولة مواجهات تجمع أسماء بارزة من مختلف مدارس التنس العالمية.

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رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبر

يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
TT
TT

رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبر

يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة بطولة «سيكس كينغز سلام» أيام 27 و28 و30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في «ذا فينيو» بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتتيح المواعيد الجديدة عودة الإيطالي يانيك سينر للدفاع عن لقبه، بعدما حالت الإصابة دون مشاركته في الموعد السابق خلال أكتوبر.

وكان سينر قد تُوّج بالنسختين السابقتين عامَي 2024 و2025، عقب فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في المباراتين النهائيتين.

ويشارك في البطولة إلى جانب سينر كلٌّ من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني كارلوس ألكاراس، والأميركي تايلور فريتز، والأسترالي أليكس دي مينور، فيما تُبث جميع مبارياتها مباشرة وحصرياً عبر «نتفليكس» للعام الثاني على التوالي، وتُتاح للمشتركين دون تكلفة إضافية.

وتجمع قائمة المشاركين 38 لقباً في بطولات «الغراند سلام»، من بينها 24 لقباً لديوكوفيتش وخمسة ألقاب لسينر، إلى جانب لقبَي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة اللذين حققهما زفيريف هذا العام، ولقب أستراليا المفتوحة الذي أكمل به ألكاراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ تنس الرجال يحقق هذا الإنجاز.

وتشهد النسخة المقبلة المشاركة الثانية لفريتز، صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، والظهور الأول لدي مينور، الذي سجّل في يوليو (تموز) الماضي أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز الخامس عالمياً، لتقدم البطولة مواجهات تجمع أسماء بارزة من مختلف مدارس التنس العالمية.

مواضيع
تنس موسم الرياض السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
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الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)

تُمثّل فترات التوقف الدولي فرصة أمام الأندية التي تعاني من تراجع النتائج لإعادة ترتيب أوراقها، ومعالجة الأخطاء الفنية، والعمل على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، أملاً في العودة بصورة أفضل مع استئناف المنافسات. لكن الفيحاء، الذي خاض معسكراً إعدادياً خارجياً في هولندا بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، لم ينجح حتى الآن في ترجمة استعداداته إلى نتائج تلبي طموحات جماهيره.

وبدأ الفريق مشواره في الدوري بصورة لم تكن مرضية لأنصاره، إذ اكتفى بتحقيق انتصار وحيد في مبارياته الثماني الأولى، وكان على حساب أبها في المجمعة. ولم تشهد نتائج الفريق التحسن المأمول بعد فترة التوقف، بعدما خسر مباراتين، وتعادل في واحدة، لتتواصل معاناة البرتقالي في البحث عن الاستقرار، واستعادة نغمة الانتصارات.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الفيصلي، السبت المقبل، في «ديربي سدير»، التي يعلّق عليها أنصار الفيحاء آمالاً كبيرة لتكون نقطة التحول في مسيرة الفريق، وبداية مرحلة جديدة يستعيد خلالها توازنه، ويحصد النقاط التي تساعده على التقدم في سلم الترتيب، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى انتصار يعيد الثقة للمجموعة، ويفتح الباب أمام تصحيح مساره.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول أسباب تراجع النتائج، استبعد البرازيلي هوغو مورا، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» عقب مواجهة الأهلي، أن يكون التوقف الدولي سبباً مباشراً في تعثر الفريق، معتبراً أن السؤال ينطلق من افتراض غير دقيق.

وقال مورا: «عليّ أن أكون حذراً في إجابتي. لا يوجد شيء مختلف، فنحن نعمل بصورة جيدة، لكن النتائج لا تأتي. أعتقد أننا قدمنا مباريات جيدة بعد التوقف، ولا أرى أن فترة التوقف هي السبب».

وأشار المدرب إلى افتقاد الفريق ستة لاعبين مهمين، مؤكداً أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر في عزيمة المجموعة، وأضاف: «أكرر أننا نفتقد 6 لاعبين مهمين، لكن ذلك لا يعني أن نخفض رؤوسنا. علينا مواصلة العمل، والعودة إلى حصد النقاط؛ لأن الفيحاء سيعود إلى مكانه الذي يستحقه».

من جانبه، أكد فهد الأنصاري، المدير التنفيذي للفريق، أن الفيحاء لا يزال يحتفظ بهويته الفنية رغم التعثرات الأخيرة، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة أسهمت في تحديد نتائج بعض المواجهات.

وقال الأنصاري: «عندما تواجه فريقاً مثل الأهلي، فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. أما مباراة الخليج فكانت حالة استثنائية؛ إذ قدمنا شوطاً أول ممتازاً، قبل أن يتغير الأداء تماماً في الشوط الثاني».

وأضاف: «هناك ظروف تتعلق بالإصابات، والأجواء، لكن عندما أنظر إلى الفريق أرى أن لديه هوية وشكلاً واضحين داخل الملعب. نعم، نحتاج إلى انتصار نبني عليه، ونتمنى أن يتحقق في الجولات المقبلة».

ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصار واحد، وخمسة تعادلات، مقابل خمس خسائر، خلال 11 مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وبين تمسك الجهاز الفني بهوية الفريق، وإقراره بضرورة مواصلة العمل، وتأكيد الإدارة حاجته إلى انتصار يعيد الثقة، تبدو مواجهة ديربي سدير محطة مهمة أمام الفيحاء لاختبار قدرته على تحويل قناعاته الفنية إلى نتائج إيجابية، والخروج من دائرة التعثرات نحو مسار أكثر استقراراً.

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أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
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أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)

تتجدد مواجهة أبها والفيصلي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يدخل ضمن حسابات الفريقين الساعيين إلى تحسين موقعهما في سلم الترتيب، ويستعيد في الوقت ذاته واحدة من أبرز القضايا التي جمعت الناديين الموسم الماضي، حين كسب الفيصلي احتجاجه على مشاركة لاعب أبها دامبيلي في منافسات دوري الدرجة الأولى، في قضية انتهت باعتبار أبها خاسراً بنتيجة 3 - 0، ومنحت الفيصلي ثلاث نقاط مؤثرة في سباق الصعود.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاج الفيصلي على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها دامبيلي، وهو الاحتجاج الذي كسبه النادي بعد تأييد لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئنافه ضد قرار لجنة الانضباط، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة لم تكن قد عُرضت سابقاً على اللجنة.

الفيصلي يسعى للهروب من مراكز الخطر وتعويض خسارته الماضية أمام النصر 3 - 1 (نادي الفيصلي)

وقضى القرار باعتبار أبها خاسراً للمباراة بنتيجة 3 - 0، وتغريمه 37 ألفاً و500 ريال، إلى جانب إيقاف مدير الفريق عبد الله آل مضواح لمدة شهرين. واستفاد الفيصلي من النقاط الثلاث التي عززت موقعه في المركز الثاني، وأسهمت في صعوده المباشر إلى دوري المحترفين إلى جانب أبها، بطل المسابقة.

ورغم اختلاف حسابات الفريقين في الموسم الحالي، فإن المواجهة تأتي في توقيت يبحث فيه الطرفان عن تصحيح المسار، إذ يسعى أبها إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والابتعاد عن قاع الترتيب، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نيوم بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع الفيصلي إلى تعويض خسارته أمام النصر بنتيجة 3 - 1، وحصد النقاط الثلاث التي قد تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر، وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وتُقام المباراة بعد تأجيلها من موعدها السابق، الأحد 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة. وأوضحت رابطة الدوري أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة.

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