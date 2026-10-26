رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبر

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة بطولة «سيكس كينغز سلام» أيام 27 و28 و30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في «ذا فينيو» بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين.
وتتيح المواعيد الجديدة عودة الإيطالي يانيك سينر للدفاع عن لقبه، بعدما حالت الإصابة دون مشاركته في الموعد السابق خلال أكتوبر.
وكان سينر قد تُوّج بالنسختين السابقتين عامَي 2024 و2025، عقب فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في المباراتين النهائيتين.
ويشارك في البطولة إلى جانب سينر كلٌّ من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني كارلوس ألكاراس، والأميركي تايلور فريتز، والأسترالي أليكس دي مينور، فيما تُبث جميع مبارياتها مباشرة وحصرياً عبر «نتفليكس» للعام الثاني على التوالي، وتُتاح للمشتركين دون تكلفة إضافية.
وتجمع قائمة المشاركين 38 لقباً في بطولات «الغراند سلام»، من بينها 24 لقباً لديوكوفيتش وخمسة ألقاب لسينر، إلى جانب لقبَي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة اللذين حققهما زفيريف هذا العام، ولقب أستراليا المفتوحة الذي أكمل به ألكاراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ تنس الرجال يحقق هذا الإنجاز.
وتشهد النسخة المقبلة المشاركة الثانية لفريتز، صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، والظهور الأول لدي مينور، الذي سجّل في يوليو (تموز) الماضي أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز الخامس عالمياً، لتقدم البطولة مواجهات تجمع أسماء بارزة من مختلف مدارس التنس العالمية.