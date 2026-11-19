اعتلى بايرن ميونيخ الألماني صدارة الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب فوزه الكبير على مضيفه أوستريا فيينا النمساوي برباعية نظيفة، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وافتتحت الدولية الألمانية كلارا بوهل التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 27، قبل أن تضيف الدنماركية بيرنيل هاردر الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وعزّزت لاعبة خط الوسط ألارا شهيتلر تقدم الفريق البافاري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، فيما اختتمت الهولندية صوفي بروست الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب العام، بفارق الأهداف أمام تشيلسي الإنجليزي، صاحب المركز الثاني، فيما بقي أوستريا فيينا في المركز الثامن عشر الأخير برصيد نقطة واحدة.