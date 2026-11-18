تستعد سوق البث الرياضي الأميركية لمنافسة غير مسبوقة على حقوق نقل كأس العالم 2030، وسط توقعات بوصول قيمة الصفقة إلى ملياري دولار، في سباق تتصدره منصة «نتفليكس» وشبكة «فوكس سبورتس»، وقد يمثل نقطة تحول تاريخية في انتقال حقوق البطولات الكبرى من القنوات التلفزيونية التقليدية إلى المنصات الرقمية.

وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يستعد لتلقي العروض الأولية، الخميس، وسط تقديرات خبراء حقوق البث بأن تتراوح قيمة الصفقة بين 1.5 مليار وملياري دولار، لتصبح المنافسة الأغلى في تاريخ حقوق كأس العالم داخل الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشترين المخضرمين لحقوق البث قوله إنه يراهن على فوز «نتفليكس»، معتبراً أن المنصة مستعدة لدفع أي مبلغ يلزم للحصول على الحقوق.

وأكدت مصادر متعددة أن «نتفليكس» ستقدم عرضاً قبل الموعد النهائي، إلى جانب منصات «آبل تي في» و«ديزني» و«أمازون» و«يوتيوب» و«دازن»، فضلاً عن الشبكات التقليدية، «فوكس» و«إي إس بي إن» و«إن بي سي يونيفرسال» و«سكايدانس».

وتواجه الأخيرة قيوداً مالية محتملة بعد استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» مقابل 110 مليارات دولار.

وتتمثل أبرز التحولات في قرار «فيفا» طرح حقوق البث باللغتين الإنجليزية والإسبانية معاً للمرة الأولى، في خطوة تشير إلى رغبته في بيع الحقوق حصرياً لجهة واحدة، وهو نموذج يتناسب مع استراتيجية المنصات الرقمية.

وكانت «فوكس» قد دفعت 485 مليون دولار مقابل حقوق البث الإنجليزية لمونديال 2026، فيما حصلت «تيليموندو» التابعة لـ«إن بي سي يونيفرسال» على الحقوق الإسبانية مقابل 600 مليون دولار، بإجمالي 1.085 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الصفقة الجديدة قد تتجاوز هذه القيمة بفارق كبير، رغم اختلاف توقيت المباريات بسبب إقامة مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهو ما قد يؤثر في ملاءمة مواعيد البث للجمهور الأميركي.

وتستند التوقعات المرتفعة إلى النجاح الجماهيري والتجاري لمونديال 2026، الذي شهد أرقام مشاهدة قياسية في الولايات المتحدة.

وبلغت ذروة مشاهدة المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين عبر «فوكس» نحو 51.685 مليون مشاهد، وهو أعلى رقم لمباراة كرة قدم في تاريخ التلفزيون الأميركي، فيما تجاوز متوسط المشاهدة 20 مليوناً في خمس مباريات، وبلغ متوسط متابعة المباريات الـ104 نحو 7.7 مليون مشاهد، أي ضعف الرقم المسجل في مونديال قطر 2022.

أما «تيليموندو»، التي أتاحت تغطيتها عبر منصة «بيكوك»، فسجلت متوسط مشاهدة بلغ ستة ملايين لكل مباراة، فيما تجاوزت ذروة المتابعة 23 مليوناً في مباراتي إسبانيا والأرجنتين، والمكسيك وإنجلترا، في رقم قياسي للبث باللغة الإسبانية داخل الولايات المتحدة.

ووفق بيانات شركة «غايدلاين» المتخصصة في تحليل مبيعات الإعلانات، حققت «فوكس» و«تيليموندو» إيرادات إعلانية مشتركة بلغت 1.19 مليار دولار خلال مونديال 2026، أي نحو ثلاثة أضعاف إيرادات نسخة قطر، وأكثر من إجمالي ما دفعتاه أصلاً للحصول على الحقوق.

وحققت «فوكس» وحدها 835 مليون دولار من الإعلانات، بينما تراوحت أسعار الإعلانات التي تبلغ مدتها 30 ثانية بين 200 ألف و750 ألف دولار، وفقاً لمجلة «هوليوود ريبورتر».

كما وفرت استراحات شرب المياه، التي امتدت إلى ست دقائق في كل مباراة، إيرادات إعلانية تراوحت بين مليونين وتسعة ملايين دولار للمباراة الواحدة.

وترى الصحيفة أن «فيفا» يسعى هذه المرة إلى تعظيم عائداته، بعدما اضطر سابقاً إلى تمديد عقود «فوكس» و«تيليموندو» دون منافسة في عام 2015، تعويضاً لهما عن نقل مونديال قطر 2022 إلى فصل الشتاء.

ويأتي طرح الحقوق بعد أربعة أشهر فقط من مونديال 2026، في محاولة للاستفادة من النجاح الجماهيري الذي حققته البطولة، التي أسهمت بالقسم الأكبر من إيرادات «فيفا» الإعلامية البالغة أربعة مليارات دولار خلال الدورة المالية الممتدة حتى 2026.

وتشكل الإعلانات خلال استراحات شرب المياه عاملاً إضافياً في رفع قيمة الحقوق؛ إذ يتوقع أن يستفيد أصحاب البث من هذه الفترات تجارياً، بينما يسعى «فيفا» إلى الحصول على نصيبه من الإيرادات المرتبطة بها، بعدما لم يستفد منها مالياً خلال النسخة الماضية.

وقال فرانسوا غودار، المحلل الإعلامي المستقل، إن الإعلانات الرياضية تتمتع بقيمة أعلى من البرامج الترفيهية بسبب اتساع قاعدة جمهورها، لكنه أشار إلى أن الأحداث الكبرى التي تقام مرة واحدة كل عدة سنوات لا تحقق بالضرورة عوائد مثالية لخدمات الاشتراك التي تحتاج إلى محتوى مستمر طوال العام.

وأضاف أن «فوكس» تحتاج إلى كأس العالم أكثر من كثير من منافسيها، نظراً إلى اعتمادها الكبير على الرياضة والأخبار، لكنه أكد أن المنافسة الأميركية أصبحت أكثر شراسة مع دخول المنصات الرقمية بقوة إلى سوق الحقوق الرياضية.

وفي هذا السياق، يرى آدم كيلي، رئيس وكالة التسويق الرياضي العالمية «آي إم جي»، أن مونديال 2030 قد يمثل اللحظة الفاصلة التي تستحوذ فيها منصة رقمية للمرة الأولى على الحقوق الحصرية لحدث رياضي ضخم في سوق رئيسية.

وأوضح أن المنصات الرقمية تتمتع بقدرة أكبر على تحويل اهتمام الجمهور إلى إيرادات، بفضل حجم قواعد مشتركيها وقدراتها التقنية والإعلانية.

وتملك «نتفليكس» بالفعل الحقوق الحصرية لكأس العالم للسيدات في الولايات المتحدة لنسختي 2027 و2031، إلى جانب حقوق مونديال الرجال 2030 في إسبانيا، حيث تلزمها القوانين المحلية بإتاحة مباريات المنتخب الإسباني ومباراتَي نصف النهائي والنهائي ومباراة واحدة على الأقل يومياً عبر قناة مجانية.

كما يعزز موقع «نتفليكس» نمو نشاطها الإعلاني، بعدما حققت إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.7 مليار دولار خلال العام الحالي.

وتتمتع السوق الأميركية بخصوصية مهمة، تتمثل في عدم وجود اشتراطات قانونية تفرض بث مباريات كأس العالم مجاناً، ما يمنح «نتفليكس» فرصة للاستحواذ على جميع المباريات حصرياً دون إلزامها بمشاركتها مع القنوات المفتوحة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في قطاع البث قوله إن الحصرية تمثل جوهر العرض التجاري لـ«نتفليكس»، ولذلك من غير المتوقع أن تتخلى المنصة عن المباريات لمصلحة منافسيها إذا نجحت في الحصول على الحقوق.

ومع ذلك، لم تستبعد مصادر احتمال دخول «نتفليكس» في شراكة مستقبلية مع شبكة تلفزيونية تقليدية، خصوصاً في ظل تقارير عن اهتمامها بالاستحواذ على «إن بي سي يونيفرسال»، بعد سحب عرض سابق بقيمة 85 مليار دولار لشراء «وارنر براذرز».

ويرى بعض المطلعين أن توقيت المناقصة قد يكون مقصوداً لاستقطاب عرض قوي من «نتفليكس»، التي تحتاج إلى محتوى رياضي إضافي للترويج خلال كأس العالم للسيدات 2027.

كما يُعتقد أن قرار دوري كرة القدم الأميركية «إن إف إل» تعليق عملية بيع حقوقه الإعلامية، سعياً إلى إعادة التفاوض مبكراً بشأن عقود تمتد حتى 2034، أسهم في إتاحة فرصة مناسبة أمام «فيفا» لطرح حقوقه.

ومن المتوقع أن تتضح نتيجة المنافسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع احتمال إجراء جولة ثانية من العروض بعد انتهاء الجولة الأولى الخميس، في صفقة قد تمنح رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو دفعة إضافية خلال حملته لإعادة انتخابه.