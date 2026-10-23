مدرب «الدرعية» يشكر الصحافيين على «لطفهم»

استعاد الريان صدارة الدوري القطري للمحترفين بفوزه الكبير 6 - 1 على مضيفه السيلية متذيل الترتيب والذي لعب أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وتقدم الريان في النتيجة عن طريق غابرييل بيريرا الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعدما راوغ حارس المرمى في الدقيقة 20.

وبعد دقيقتين فقط، ضاعف أحمد علاء النتيجة بضربة رأس مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الذي تصدى لمحاولته المنخفضة.

وبعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إبراهيم ماجد لاعب السيلية بعدما عاق بيريرا الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، هز علاء الشباك مجدداً بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كيليان فان دير كاب لاعب السيلية هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه في أثناء محاولة إبعاد تمريرة عرضية منخفضة في الدقيقة 51، قبل أن يقلص زميله أنور الغازي الفارق بتسديدة قوية.

وفي غضون 3 دقائق، سجل الريان هدفين من توقيع خالد علي في الدقيقة 67، ويوسف أيمن في الدقيقة 70.

وبهذا يعود الريان إلى الصدارة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين أمام السد الذي كان قد ارتقى للمركز الأول بعد فوزه 4 - 0 على مضيفه الشحانية، الخميس.

ويتجمد رصيد السيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما تجرع خسارته السادسة في 7 مباريات.

بدوره، سجل رياض محرز المنضم حديثاً إلى الشمال هدفه الأول مع الفريق في الخسارة 3 - 2 أمام ضيفه نادي قطر الذي حقق انتصاره الأول في الدوري، هذا الموسم.

وافتتح جواو بيدرو التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بلمسة من مسافة قريبة مستغلاً ركلة ركنية لم يحسن دفاع الشمال تشتيتها من منطقة الجزاء.

وضاعف باو بريم تقدم فريقه بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع بعدما تلقى الكرة في منتصف الملعب من بيدرو في الدقيقة 50.

وبدا أن الفريق الضيف في طريقه لتحقيق انتصاره الأول في الدوري، هذا الموسم، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الشمال إثر مخالفة تعرض لها بغداد بونجاح داخل المنطقة.

واتخذ الحكم قراره بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وقلص محرز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 65، مسجلاً هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه إلى الشمال، منتصف الشهر الحالي، بعد أشهر من رحيله عن الأهلي السعودي.

وفي الدقيقة 74، أدرك تياغو سيلفا التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عندما استغل خطأً دفاعياً من لاعبي قطر.

لكن يوهان بولي أعاد قطر إلى المقدمة في الدقيقة 80 بتسديدة من مسافة قريبة مستغلاً ارتداد الكرة من الحارس الذي كان قد تصدى لتسديدة من جواو بيدرو.

بهذا الفوز يصل قطر إلى النقطة السادسة في المركز 11 وقبل الأخير بينما تجمد رصيد الشمال عند 9 نقاط في المركز الخامس.