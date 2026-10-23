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الرياضة رياضة سعودية

مدرب «الدرعية» يشكر الصحافيين على «لطفهم»

برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
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مدرب «الدرعية» يشكر الصحافيين على «لطفهم»

برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب «الدرعية»، أن فريقه سعى لتقديم نفسه بندّية قوية أمام فريقٍ بحجم «الاتحاد»، مشيراً إلى أن الأخطاء البسيطة كلّفت الفريق كثيراً رغم تنفيذ اللاعبين التعليمات وخلق الفرص.

وقال مدرب «⁧‫الدرعية»،⁩ في المؤتمر الصحافي: «حضّرنا للمواجهة وحاولنا أن نكون نداً قوياً أمام فريق كبير، حاولنا اللعب بحدّة عالية، اللاعبون نفذوا التعليمات وحاولنا خلق الفرص، ولو شاهدنا كيفية استقبال الأهداف لكان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل، الأخطاء البسيطة كلفتنا كثيراً».

وحول إجرائه 4 تبديلات في وقت مبكر وليس مِن بينهم نونيز وكلايتون، قال: «خطة المواجهة بأنني أريد طاقة إيجابية عالية، لعبنا 3 مباريات في 7 أيام، لذلك أجرينا بعض التغييرات، وسبب الـ4 تبديلات هي للمحافظة على الرتم وطاقة الفريق».

وتابع لاج: «كنا نسيطر على المساحات التي تركناها دفاعياً، أحب اللعب بدفاع متقدم لأنني أحب الهجوم، وسعيد بأنكم كصحافيين من مدينة جدة تقولون لي: حظاً أوفر بعد الخسارة، وهذه مجاملة لطيفة منكم، لدى (الاتحاد) لاعبين كبار، وكان بالإمكان تلافي الأخطاء التي استقبلنا منها الأهداف».

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الهلال يكسب الرهان وينتزع الصدارة من القادسية بثلاثية

البرتغالي نيفيز محتفلاً بهدفه في القادسية (تصوير: سعد العنزي)
البرتغالي نيفيز محتفلاً بهدفه في القادسية (تصوير: سعد العنزي)
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الهلال يكسب الرهان وينتزع الصدارة من القادسية بثلاثية

البرتغالي نيفيز محتفلاً بهدفه في القادسية (تصوير: سعد العنزي)
البرتغالي نيفيز محتفلاً بهدفه في القادسية (تصوير: سعد العنزي)

كسب الهلال التحدي من أمام مستضيفه القادسية، وأسقطه بثلاثية مثيرة (3 - 2) في المواجهة التي جمعتهما بالدمام ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل البرازيلي غابرييل مارتينلي هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ21، ثم تعادل المكسيكي خوليان كينيونيس للقادسية في الدقيقة الـ31.

وأضاف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ77، وعزز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم للضيوف بهدف ثالث في الدقيقة الـ84. وبعد ثلاث دقائق استطاع الإيطالي ماتيو ريتيغي أن يقلص الفارق بهدف ثانٍ للقادسية، لتصبح النتيجة 3 / 2 للهلال.

وبهذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب وله 27 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن النصر الوصيف الذي لعب 10 مباريات أيضاً، بينما يحتل القادسية المركز الثالث وله 25 نقطة، نفس رصيد النصر، ولعب 11 مباراة ويتخلف بفارق الأهداف.

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الدوري السعودي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري القطري: الريان يستعيد الصدارة... ومحرز يسجل هدفه الأول مع الشمال

محرز سجل هدفه الأول مع الشمال القطري (نادي الشمال)
محرز سجل هدفه الأول مع الشمال القطري (نادي الشمال)
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الدوري القطري: الريان يستعيد الصدارة... ومحرز يسجل هدفه الأول مع الشمال

محرز سجل هدفه الأول مع الشمال القطري (نادي الشمال)
محرز سجل هدفه الأول مع الشمال القطري (نادي الشمال)

استعاد الريان صدارة الدوري القطري للمحترفين بفوزه الكبير 6 - 1 على مضيفه السيلية متذيل الترتيب والذي لعب أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وتقدم الريان في النتيجة عن طريق غابرييل بيريرا الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعدما راوغ حارس المرمى في الدقيقة 20.

وبعد دقيقتين فقط، ضاعف أحمد علاء النتيجة بضربة رأس مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الذي تصدى لمحاولته المنخفضة.

وبعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إبراهيم ماجد لاعب السيلية بعدما عاق بيريرا الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، هز علاء الشباك مجدداً بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كيليان فان دير كاب لاعب السيلية هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه في أثناء محاولة إبعاد تمريرة عرضية منخفضة في الدقيقة 51، قبل أن يقلص زميله أنور الغازي الفارق بتسديدة قوية.

وفي غضون 3 دقائق، سجل الريان هدفين من توقيع خالد علي في الدقيقة 67، ويوسف أيمن في الدقيقة 70.

وبهذا يعود الريان إلى الصدارة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين أمام السد الذي كان قد ارتقى للمركز الأول بعد فوزه 4 - 0 على مضيفه الشحانية، الخميس.

ويتجمد رصيد السيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما تجرع خسارته السادسة في 7 مباريات.

بدوره، سجل رياض محرز المنضم حديثاً إلى الشمال هدفه الأول مع الفريق في الخسارة 3 - 2 أمام ضيفه نادي قطر الذي حقق انتصاره الأول في الدوري، هذا الموسم.

وافتتح جواو بيدرو التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بلمسة من مسافة قريبة مستغلاً ركلة ركنية لم يحسن دفاع الشمال تشتيتها من منطقة الجزاء.

وضاعف باو بريم تقدم فريقه بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع بعدما تلقى الكرة في منتصف الملعب من بيدرو في الدقيقة 50.

وبدا أن الفريق الضيف في طريقه لتحقيق انتصاره الأول في الدوري، هذا الموسم، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الشمال إثر مخالفة تعرض لها بغداد بونجاح داخل المنطقة.

واتخذ الحكم قراره بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وقلص محرز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 65، مسجلاً هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه إلى الشمال، منتصف الشهر الحالي، بعد أشهر من رحيله عن الأهلي السعودي.

وفي الدقيقة 74، أدرك تياغو سيلفا التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عندما استغل خطأً دفاعياً من لاعبي قطر.

لكن يوهان بولي أعاد قطر إلى المقدمة في الدقيقة 80 بتسديدة من مسافة قريبة مستغلاً ارتداد الكرة من الحارس الذي كان قد تصدى لتسديدة من جواو بيدرو.

بهذا الفوز يصل قطر إلى النقطة السادسة في المركز 11 وقبل الأخير بينما تجمد رصيد الشمال عند 9 نقاط في المركز الخامس.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب «الدرعية» يشكر الصحافيين على «لطفهم»

برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
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مدرب «الدرعية» يشكر الصحافيين على «لطفهم»

برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
برونو لاج خلال المباراة (تصوير: علي خمج)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب «الدرعية»، أن فريقه سعى لتقديم نفسه بندّية قوية أمام فريقٍ بحجم «الاتحاد»، مشيراً إلى أن الأخطاء البسيطة كلّفت الفريق كثيراً رغم تنفيذ اللاعبين التعليمات وخلق الفرص.

وقال مدرب «⁧‫الدرعية»،⁩ في المؤتمر الصحافي: «حضّرنا للمواجهة وحاولنا أن نكون نداً قوياً أمام فريق كبير، حاولنا اللعب بحدّة عالية، اللاعبون نفذوا التعليمات وحاولنا خلق الفرص، ولو شاهدنا كيفية استقبال الأهداف لكان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل، الأخطاء البسيطة كلفتنا كثيراً».

وحول إجرائه 4 تبديلات في وقت مبكر وليس مِن بينهم نونيز وكلايتون، قال: «خطة المواجهة بأنني أريد طاقة إيجابية عالية، لعبنا 3 مباريات في 7 أيام، لذلك أجرينا بعض التغييرات، وسبب الـ4 تبديلات هي للمحافظة على الرتم وطاقة الفريق».

وتابع لاج: «كنا نسيطر على المساحات التي تركناها دفاعياً، أحب اللعب بدفاع متقدم لأنني أحب الهجوم، وسعيد بأنكم كصحافيين من مدينة جدة تقولون لي: حظاً أوفر بعد الخسارة، وهذه مجاملة لطيفة منكم، لدى (الاتحاد) لاعبين كبار، وكان بالإمكان تلافي الأخطاء التي استقبلنا منها الأهداف».

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