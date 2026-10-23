الاتحاد يعبر منعطف الدرعية بثنائية إلينيخينا وفينالدوم

واصل الاتحاد جهوده الحثيثة للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد فوزه المقنع على الدرعية بثنائية ضمن الجولة الـ11 من البطولة.

وسجل النيجيري جورج إلينيخينا هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 30، ثم أضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر والنصر والوصيف، ونقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث، قبل اكتمال منافسات الجولة.

في المقابل فإن الدرعية، الصاعد حديثاً لدوري المحترفين هذا الموسم، تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن الاتفاق السابع.