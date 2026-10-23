مدرب «النصر» يتغنى بأداء الحمدان... ويعلن دعمه للاعبين الشباب

أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب «النصر»، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على مُضيفه «الفيصلي» بنتيجة 3-1، ضِمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى صعوبة المواجهة وأهمية الخروج بالنقاط الثلاث.

وقال بوستيكوغلو، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الأهم هو الفوز والخروج بالنقاط الثلاث، اليوم، نعرف جيداً صعوبة الملعب، وأنا سعيد جداً بالفوز».

وأشاد مدرب «النصر» بالمهاجم عبد الله الحمدان، مؤكداً قيمته الفنية وقدرته على صناعة الفارق، حتى في الدقائق المحدودة، إذ قال: «عبد الله الحمدان لاعب ممتاز، يعطيك كل شيء، حتى لو لعب عشر دقائق، وهو لاعب مؤثر».

كما شدد بوستيكوغلو على أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في المباريات التنافسية، موضحاً أن إشراكهم في مثل هذه المواجهات يمثل خطوة مهمة للفريق، وقال: «شاركنا بلاعبين شباب، والزجّ بهم في مثل هذه المواجهات وإعطاؤهم الفرصة أمران مهمان للفريق».