سيدات النصر يقلبن الطاولة على الهلال بثنائية «بهلولي»

قادت الفرنسية نسرين بهلولي فريق النصر إلى قلب تأخره أمام الهلال إلى فوز مثير بنتيجة 2 - 1 في ديربي الرياض الذي جمع الفريقين، الخميس، على ملعب نادي النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للسيدات.

| نسرين بهلولي تقلب النتيجة وتقود فريق النصر للسيدات بالفوز على الهلال بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للسيدات https://t.co/bdqqKqCwAe pic.twitter.com/FJ2cSqTE58 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 22, 2026

ومنحت منار العنزي التقدم للهلال بتسجيلها هدف الشوط الأول، قبل أن ترد بهلولي بثنائية حسمت المواجهة لمصلحة النصر، ليخرج صاحب الأرض بالنقاط الثلاث ويحقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم.

لاعبات النصر يحتفلن بالفوز في الديربي (نادي النصر)

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع القادسية المتصدر الذي يتقدم بفارق الأهداف مع تبقي مباراة له ضمن الجولة الحالية. في المقابل، تجمد رصيد الهلال عند 9 نقاط في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الثانية مقابل ثلاثة انتصارات.

| نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بهدف اللاعبة منار العنزي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للسيدات، والمقامة على ملعب النصر في الرياض. pic.twitter.com/vxNNZn1vhS — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 22, 2026

وتتواصل منافسات الجولة، الجمعة، بمواجهة نيوم والترجي على ملعب نادي جدة، فيما يستضيف الاتحاد نظيره العلا.

وتختتم الجولة، السبت، بلقاء الأهلي والقادسية على ملعب النادي الأهلي في جدة، في مواجهة يسعى خلالها القادسية إلى مواصلة انتصاراته والانفراد بالصدارة.