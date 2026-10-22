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الرياضة رياضة سعودية

مركز الحراسة يثير القلق في الأهلي... و«الشتوية» تحسم القرار

التعاقد مع بديل محلي خيار مطروح لكنه «ليس مؤكداً»

ميندي (رويترز)
ميندي (رويترز)
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مركز الحراسة يثير القلق في الأهلي... و«الشتوية» تحسم القرار

ميندي (رويترز)
ميندي (رويترز)

يواجه النادي الأهلي تساؤلات متزايدة من قبل جماهيره، وذلك بشأن الخيارات المتاحة في مركز حراسة المرمى، بعد أن أعادت فترة غياب الحارس السنغالي إدوارد ميندي النقاش حول مدى جاهزية البدائل المحلية لتحمل مسؤولية حماية الشباك في المباريات المهمة.

وأثارت المستويات التي قدمها الحارس عبد الرحمن الصابني خلال مشاركاته الأخيرة ردود فعل متباينة في الأوساط الجماهيرية الأهلاوية، وسط مخاوف من تأثير غياب ميندي على الاستقرار الدفاعي للفريق، خصوصاً في المواجهات التي تتطلب حضوراً ذهنياً عالياً وخبرة في التعامل مع الضغوط.

ولا تتوقف المخاوف عند تقييم أداء الحارس البديل، بل تمتد إلى مدى قدرة الفريق على التعامل مع الغيابات المتكررة أو الطارئة في مركز يعد من أكثر المراكز حساسية وتأثيراً في نتائج المباريات.

ويحظى ميندي بمكانة فنية مهمة داخل الفريق؛ لما يمتلكه من خبرة دولية وقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى، الأمر الذي يجعل غيابه تحدياً للجهاز الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواجهات الحاسمة.

وفي المقابل، فإن مشاركة الحراس البدلاء تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوياتهم الحقيقية وتقييم قدرتهم على تحمل المسؤولية، إلا أن ضغط المنافسات وارتفاع سقف التطلعات الجماهيرية يجعلان هامش الخطأ محدوداً.

وتخشى الجماهير الأهلاوية أن يتأثر الفريق في بعض المواجهات نتيجة غياب الاستقرار في هذا المركز، خصوصاً أن المنافسة على البطولات تتطلب وجود بدائل قادرة على تقديم مستويات متقاربة، وعدم ارتباط جاهزية الفريق بتوافر لاعب واحد مهما بلغت أهميته.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يبرز احتمال التعاقد مع حارس مرمى محلي بوصفه أحد الخيارات التي قد يدرسها الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة الرياضية، بهدف تعزيز المنافسة في المركز وتوفير بديل يمتلك الخبرة والقدرة على المشاركة عند الحاجة.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بالتعاقد مع حارس جديد، إلا أن المستويات التي ظهرت خلال فترة غياب ميندي قد تدفع الجهاز الفني إلى إعادة تقييم احتياجات الفريق، خصوصاً في ظل استمرار المنافسات المحلية والقارية.

وقد يمثل استقطاب حارس محلي خياراً مناسباً من الناحية الفنية، إذا ما رأى الجهاز التدريبي أن الفريق بحاجة إلى عنصر إضافي يمتلك الخبرة الكافية، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على قائمة اللاعبين الأجانب.

كما أن وجود حارس محلي قادر على المنافسة قد يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع ظروف الموسم، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات أو الغيابات المرتبطة بالاستحقاقات الدولية.

غير أن اتخاذ مثل هذا القرار سيبقى مرتبطاً بالتقييم الفني للحراس الحاليين، ومدى توافر الخيارات المناسبة في سوق الانتقالات، إلى جانب الاعتبارات المالية والتعاقدية التي تحكم تحركات النادي.

ومن المنتظر أن تشكل المباريات المقبلة فرصة إضافية للجهاز الفني لتقييم وضع حراسة المرمى، قبل تحديد موقفه النهائي من الحاجة إلى تدعيم هذا المركز خلال «الشتوية».

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«الشرق الأوسط» (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

سيدات النصر يقلبن الطاولة على الهلال بثنائية «بهلولي»

بهلولي محتفلة بالهدف الثاني (الشرق الأوسط)
بهلولي محتفلة بالهدف الثاني (الشرق الأوسط)
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سيدات النصر يقلبن الطاولة على الهلال بثنائية «بهلولي»

بهلولي محتفلة بالهدف الثاني (الشرق الأوسط)
بهلولي محتفلة بالهدف الثاني (الشرق الأوسط)

قادت الفرنسية نسرين بهلولي فريق النصر إلى قلب تأخره أمام الهلال إلى فوز مثير بنتيجة 2 - 1 في ديربي الرياض الذي جمع الفريقين، الخميس، على ملعب نادي النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للسيدات.

ومنحت منار العنزي التقدم للهلال بتسجيلها هدف الشوط الأول، قبل أن ترد بهلولي بثنائية حسمت المواجهة لمصلحة النصر، ليخرج صاحب الأرض بالنقاط الثلاث ويحقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم.

لاعبات النصر يحتفلن بالفوز في الديربي (نادي النصر)

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع القادسية المتصدر الذي يتقدم بفارق الأهداف مع تبقي مباراة له ضمن الجولة الحالية. في المقابل، تجمد رصيد الهلال عند 9 نقاط في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الثانية مقابل ثلاثة انتصارات.

وتتواصل منافسات الجولة، الجمعة، بمواجهة نيوم والترجي على ملعب نادي جدة، فيما يستضيف الاتحاد نظيره العلا.

وتختتم الجولة، السبت، بلقاء الأهلي والقادسية على ملعب النادي الأهلي في جدة، في مواجهة يسعى خلالها القادسية إلى مواصلة انتصاراته والانفراد بالصدارة.

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نادي النصر نادي الهلال كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مركز الحراسة يثير القلق في الأهلي... و«الشتوية» تحسم القرار

ميندي (رويترز)
ميندي (رويترز)
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مركز الحراسة يثير القلق في الأهلي... و«الشتوية» تحسم القرار

ميندي (رويترز)
ميندي (رويترز)

يواجه النادي الأهلي تساؤلات متزايدة من قبل جماهيره، وذلك بشأن الخيارات المتاحة في مركز حراسة المرمى، بعد أن أعادت فترة غياب الحارس السنغالي إدوارد ميندي النقاش حول مدى جاهزية البدائل المحلية لتحمل مسؤولية حماية الشباك في المباريات المهمة.

وأثارت المستويات التي قدمها الحارس عبد الرحمن الصابني خلال مشاركاته الأخيرة ردود فعل متباينة في الأوساط الجماهيرية الأهلاوية، وسط مخاوف من تأثير غياب ميندي على الاستقرار الدفاعي للفريق، خصوصاً في المواجهات التي تتطلب حضوراً ذهنياً عالياً وخبرة في التعامل مع الضغوط.

ولا تتوقف المخاوف عند تقييم أداء الحارس البديل، بل تمتد إلى مدى قدرة الفريق على التعامل مع الغيابات المتكررة أو الطارئة في مركز يعد من أكثر المراكز حساسية وتأثيراً في نتائج المباريات.

ويحظى ميندي بمكانة فنية مهمة داخل الفريق؛ لما يمتلكه من خبرة دولية وقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى، الأمر الذي يجعل غيابه تحدياً للجهاز الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواجهات الحاسمة.

وفي المقابل، فإن مشاركة الحراس البدلاء تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوياتهم الحقيقية وتقييم قدرتهم على تحمل المسؤولية، إلا أن ضغط المنافسات وارتفاع سقف التطلعات الجماهيرية يجعلان هامش الخطأ محدوداً.

وتخشى الجماهير الأهلاوية أن يتأثر الفريق في بعض المواجهات نتيجة غياب الاستقرار في هذا المركز، خصوصاً أن المنافسة على البطولات تتطلب وجود بدائل قادرة على تقديم مستويات متقاربة، وعدم ارتباط جاهزية الفريق بتوافر لاعب واحد مهما بلغت أهميته.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يبرز احتمال التعاقد مع حارس مرمى محلي بوصفه أحد الخيارات التي قد يدرسها الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة الرياضية، بهدف تعزيز المنافسة في المركز وتوفير بديل يمتلك الخبرة والقدرة على المشاركة عند الحاجة.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بالتعاقد مع حارس جديد، إلا أن المستويات التي ظهرت خلال فترة غياب ميندي قد تدفع الجهاز الفني إلى إعادة تقييم احتياجات الفريق، خصوصاً في ظل استمرار المنافسات المحلية والقارية.

وقد يمثل استقطاب حارس محلي خياراً مناسباً من الناحية الفنية، إذا ما رأى الجهاز التدريبي أن الفريق بحاجة إلى عنصر إضافي يمتلك الخبرة الكافية، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على قائمة اللاعبين الأجانب.

كما أن وجود حارس محلي قادر على المنافسة قد يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع ظروف الموسم، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات أو الغيابات المرتبطة بالاستحقاقات الدولية.

غير أن اتخاذ مثل هذا القرار سيبقى مرتبطاً بالتقييم الفني للحراس الحاليين، ومدى توافر الخيارات المناسبة في سوق الانتقالات، إلى جانب الاعتبارات المالية والتعاقدية التي تحكم تحركات النادي.

ومن المنتظر أن تشكل المباريات المقبلة فرصة إضافية للجهاز الفني لتقييم وضع حراسة المرمى، قبل تحديد موقفه النهائي من الحاجة إلى تدعيم هذا المركز خلال «الشتوية».

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النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

البليهي يكتب التاريخ... ويعود من الباب الكبير

البليهي محتفلاً بهدفه الثاني في مرمى الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)
البليهي محتفلاً بهدفه الثاني في مرمى الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)
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البليهي يكتب التاريخ... ويعود من الباب الكبير

البليهي محتفلاً بهدفه الثاني في مرمى الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)
البليهي محتفلاً بهدفه الثاني في مرمى الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)

دخل علي البليهي، مدافع الشباب، تاريخ دوري المحترفين السعودي من أوسع أبوابه، بعدما انفرد بصدارة قائمة المدافعين الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة، رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً، متجاوزاً الجزائري فاروق شافعي، الذي توقف رصيده عند 21 هدفاً.

وجاء الإنجاز خلال مواجهة الشباب أمام مضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري، بعدما سجل البليهي هدفين في اللقاء، ليحسم انفراده بالرقم القياسي، ويضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته في الملاعب السعودية.

وشهدت مسيرة المدافع السعودي محطات متعددة في الدوري السعودي؛ إذ ارتبط اسمه بالهلال على مدار تسعة مواسم، قبل انتقاله إلى الشباب، حيث واصل حضوره في المنافسات المحلية، ليصل إلى رقم قياسي يضعه في صدارة المدافعين الهدافين في تاريخ المسابقة.

وتوزعت أهداف البليهي الـ22 بين ثلاثة أندية؛ إذ سجل 17 هدفاً بقميص الهلال، و4 أهداف مع الشباب، في حين أحرز هدفاً واحداً بقميص الفتح، ليصبح أول مدافع يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ دوري «روشن»، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يحمله شافعي بـ21 هدفاً.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور الهجومي للبليهي، الذي نجح في تحويل أدواره الدفاعية إلى إضافة تهديفية مؤثرة، ليحجز اسمه في سجلات الدوري بوصفه المدافع الأكثر تسجيلاً للأهداف منذ انطلاق المسابقة.

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